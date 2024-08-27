Арешт Дурова. Журналісти вказали на парадоксальність рішення Макрона
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Арешт Дурова. Журналісти вказали на парадоксальність рішення Макрона

Макрон
Джерело:  Politico

25 серпня у Франції заарештували засновника Telegram Павла Дурова. Видання Politico зазначає, що це вкрай дивне рішення, оскільки французький лідер Еммануель Макрон та члени його команди регулярно користуються цим месенджером, попри попередження про його ненадійність та зв'язки Дурова з ФСБ РФ.

Головні тези:

  • Арешт Павла Дурова став об'єктом уваги журналістів через парадоксальність рішення президента Франції Макрона.
  • Французький лідер Еммануель Макрон використовує Telegram, попри попередження про його ненадійність.
  • Представник політичної партії Макрона визнає не найкращий рівень захисту Telegram.

Макрон постійно використовує Telegram

За словами журналістів, від одного з колишніх французьких депутатів вони отримали докази того, що Макрон “нещодавно” був у мережі, а це означає, що він досі користується Telegram.

Однак навіть це не врятувало росіянина Павла Дурова від арешту.

Сам президент Франції так прокоментував ситуацію, що склалася:

Арешт Дурова жодним чином не був політичним рішенням… Франція глибоко віддана свободі слова та комунікації, інноваціям і духу підприємництва. Так і залишиться.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

Згідно з даними журналістів, французький лідер був користувачем Telegram з перших днів своєї першої президентської кампанії.

Минуло майже десятиліття, однак нічого не змінилося. Ба більше, месенджер стає дедалі популярнішим у Франції: його використовують не лише члени команди Макрона, а й урядовці та чиновники всіх рангів і партій.

Чому влада РФ досі використовує Telegram

З коментарем з цього приводу виступив Ерік Боторел — представник політичної сили Макрона "Відродження". Саме він є відповідальним за питання, пов’язані з кібернетичною мережею.

Що цікаво, політик не заперечує "регулярне використання Telegram, попри більш-менш законні попередження".

За словами Ботореля, рівень захисту Telegram "не найкращий, але й не найгірший", підкресливши при цьому, що Olvid, французька платформа обміну зашифрованими повідомленнями, яку прем’єр-міністр попросив членів кабінету використовувати замість Telegram, "запропонувала більше гарантій".

Люди не хочуть починати з нуля, втрачати свої чати, — заявив політик, а також назвав використання Telegram у політичних колах Франції "силою звички".

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