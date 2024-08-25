Арешт Дурова може спричинити обвал агентурної мережі РФ в Європі

Засновник і генеральний директор месенджера Telegram Павло Дуров міг шукати зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в Баку кілька днів тому.
Головні тези:
- Павло Дуров міг шукати зустрічі з президентом Росії Путіним в Баку, проте йому відмовили, викликаючи істерику в Росії.
- Арешт Павла Дурова може обернутися розкриттям агентурної мережі Росії в Європі та спричинити складнощі для російської армії.
- Дурова звинувачують у співпраці з французькою поліцією щодо боротьби з наркоторгівлею, що може призвести до серйозних наслідків для нього.
- За пред'явленими звинуваченнями Павлу Дурову може загрожувати до 20 років ув’язнення за співучасть у злочинах, таких як наркоторгівля та педофілія.
Дуров міг хотіти зустрітись з Путіним в Баку
Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко, Дуров міг шукати зустрічі із Путіним у Баку кілька днів тому. Проте йому відмовили.
Він додав, що історія з Дуровим для Москви — це "провал, в якому винне все оточення Путіна, від Вайно до Патрушева".
Керівник ЦПД зауважив, що Telegram — це месенджер номер один в Україні. В Індії — 300 млн користувачів, а "незабаром він стане номером один у Південній і Латинській Америці.
Коваленко зауважив, що арешт Дурова можна порівняти зі зломом "Енігми" британцями під час Другої світової війни, і що Telegram — це єдиний месенджер, який активно використовує російська армія.
Крім того, додав Коваленко, завдяки кейсу Дурова "може обвалитися вся агентурна мережа РФ у Європі".
Що відомо про затримання Павла Дурова
Повідомляється, що Павла Дурова заарештували приблизно о 20:00 ввечері 24 серпня після того, як він прибув на приватному літаку до аеропорту Ле-Бурже.
За словами правоохоронців, відмова Дурова співпрацювати з органами, а також можливості, які надає Telegram (одноразові номери, криптографія тощо), роблять його співучасником у таких злочинах, як наркоторгівля, педофілія та шахрайство.
Цей ордер на арешт був дійсний лише за умови перебування Дурова на території Франції.
З огляду на пред'явлені звинувачення, Павлу Дурову може загрожувати до 20 років ув’язнення.
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