Арешт Дурова може спричинити обвал агентурної мережі РФ в Європі
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Арешт Дурова може спричинити обвал агентурної мережі РФ в Європі

Арешт Дурова може спричинити обвал агентурної мережі РФ в Європі
Джерело:  online.ua

Засновник і генеральний директор месенджера Telegram Павло Дуров міг шукати зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в Баку кілька днів тому.

Головні тези:

  • Павло Дуров міг шукати зустрічі з президентом Росії Путіним в Баку, проте йому відмовили, викликаючи істерику в Росії.
  • Арешт Павла Дурова може обернутися розкриттям агентурної мережі Росії в Європі та спричинити складнощі для російської армії.
  • Дурова звинувачують у співпраці з французькою поліцією щодо боротьби з наркоторгівлею, що може призвести до серйозних наслідків для нього.
  • За пред'явленими звинуваченнями Павлу Дурову може загрожувати до 20 років ув’язнення за співучасть у злочинах, таких як наркоторгівля та педофілія.

Дуров міг хотіти зустрітись з Путіним в Баку

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко, Дуров міг шукати зустрічі із Путіним у Баку кілька днів тому. Проте йому відмовили.

Тепер у Росії істерика, що "єдиний надійний російський месенджер, Telegram, може опинитися під контролем Заходу, — зазначив Коваленко.

Він додав, що історія з Дуровим для Москви — це "провал, в якому винне все оточення Путіна, від Вайно до Патрушева".

Керівник ЦПД зауважив, що Telegram — це месенджер номер один в Україні. В Індії — 300 млн користувачів, а "незабаром він стане номером один у Південній і Латинській Америці.

Коваленко зауважив, що арешт Дурова можна порівняти зі зломом "Енігми" британцями під час Другої світової війни, і що Telegram — це єдиний месенджер, який активно використовує російська армія.

Дурова звинувачують у тому, що він не співпрацював із французькою поліцією щодо боротьби з наркоторгівлею. У найближчі місяці Росію можуть звинуватити у торгівлі наркотиками в Європі. Важкі часи чекають на Головне управління Генштабу, адже саме їх вважають основними "відповідальними" за цей напрям шпигунської діяльності, — написав він.

Крім того, додав Коваленко, завдяки кейсу Дурова "може обвалитися вся агентурна мережа РФ у Європі".

Що відомо про затримання Павла Дурова

Повідомляється, що Павла Дурова заарештували приблизно о 20:00 ввечері 24 серпня після того, як він прибув на приватному літаку до аеропорту Ле-Бурже.

За словами правоохоронців, відмова Дурова співпрацювати з органами, а також можливості, які надає Telegram (одноразові номери, криптографія тощо), роблять його співучасником у таких злочинах, як наркоторгівля, педофілія та шахрайство.

Цей ордер на арешт був дійсний лише за умови перебування Дурова на території Франції.

З огляду на пред'явлені звинувачення, Павлу Дурову може загрожувати до 20 років ув’язнення.

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