Що відомо про перші спроби блокування Telegram в Росії

Зазначається, що у ніч на понеділок збої у роботі месенджера відчули російські користувачі з Москви та Санкт-Петербурга.

На думку директора товариства захисту інтернету і автора телеграм-каналу "ЗаТелеком" Михайла Клімарьова, зафіксований збій був невипадковим.

Сьогодні вночі була спроба (тестування?) блокування Телеграма, - заявив Клімарьов, додавши, що за межами Росії жодних збоїв в роботі Telegram не зафіксували. Поширити

Російські Telegram-канали заявляють про те, що вночі “Роскомнагляд” тестував блокування месенджера.

При цьому депутат держдуми країни-агресорки Антон Горєлкин висловив впевненість, що Telegram почне блокувати канали, які не пройшли реєстрацію “Роскомнагляду”.

Також він анонсує спеціальний додаток Роскомнагляду, який роздаватиме спеціальний маркер «перевірене джерело».

Підкріплює він це аргументом, що анонімність в Інтернеті – МІФ.

Що відомо про блокування популярних месенджерів в Росії

За інформацією розвідки Міноборони Британії, російська влада вдалась до блокування роботи месенджера Signal, аби обмежити комунікацію ворогів режиму кремлівського диктатора Володимира Путіна.

9 серпня у російських ЗМІ почали з’являтись повідомлення, що російський федеральний регулятор у сфері телекомунікацій Роскомнагляд заблокував додаток для обміну зашифрованими повідомленнями Signal для використання на території країни.

Офіційним обґрунтуванням цього є "запобігання використанню месенджера в екстремістських або терористичних цілях".

На думку деяких аналітиків, блокування має на меті завадити поширенню інформації про український наступ в Курській області.

Однак в Міноборони Британії зазначили, що скоріш за все, причина інша.

Signal використовують багато незалежних російських журналістів та опозиційних активістів, щоб уникнути всеохоплюючої системи електронного моніторингу російського уряду, зокрема, системи оперативно-розшукових заходів ФСБ.

Обмеження, ймовірно, має на меті посилити здатність російської влади контролювати та обмежувати комунікації приватних осіб, вороже налаштованих до режиму.

Крім того, паралельно російський уряд забороняє незалежні медіаорганізації, припиняє роботу YouTube і сервісу обміну повідомленнями WhatsApp, тобто реалізує заходи, спрямовані на посилення державного контролю над доступом до ЗМІ та інформації.