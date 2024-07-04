Telegram заблокував канал Інгуського національного руху через ймовірний запит спецслужб РФ

Російський месенджер Telegram закрив канал Комітету Інгуської Незалежності. Перед цим російська пропаганда провела кампанію з дискредитації КІН.
Головні тези:
- Політологи зазначають, що дії Telegram свідчать про його співпрацю з російськими спецслужбами та роботу в їх інтересах.
- Комітет Інгуської Незалежності продовжує свою діяльність через створення нового каналу в месенджері Telegram після блокування попереднього.
- Використання месенджера Telegram може бути небезпечним, оскільки він не захищає персональні дані користувачів та може співпрацювати з російськими спецслужбами.
- Публічне обговорення блокування каналу Комітету Інгуської Незалежності в Telegram вказує на значення політичного впливу месенджера на регіон.
Чому Telegram заблокував канал Комітету Інгуської Незалежності
Як зазначає політолог Михайло Бесараб, закриття каналу КІН може бути повʼязане і з подіями в Дагестані. Також це говорить про те, що месенджер Telegram працює в інтересах російських спецслужб.
Політолог також згадує, що восени 2023 року під час акцій протесту в Дагестані Telegram заблокував канал «Утро Дагестана».
Окрім цього взимку під час масового протесту у Башкортостані була закрита низка каналів башкирського національно-визвольного руху.
Голова Комітету Інгуської Незалежності Ансар Гаркхо відреагував на блокування каналу в Telegram.
Він зазначив, що організація створила новий канал, тому вони продовжують роботу в штатному режимі.
"Комітет інгушської незалежності" був заснований у січні 2023 року, її штаб-квартира знаходиться в Туреччині. "Комітет" виступає за вихід Інгушетії зі складу Російської Федерації та заснування незалежної інгушської держави. "Комітет" також не визнає чечено-інгушські угоди 2018 року, згідно з якими близько 9% території Інгушетії перейшли під контроль Чечні та вимагає повернути землі.
У січні "Комітет інгуської незалежності" був внесений російським мін'юстом до реєстру так званих "іноземних агентів". Його представники брали участь у "Форумі вільних народів Постросії", який був визнаний Росією "небажаною організацією" у березні 2023 року.
Чому небезпечно використовувати Telegram
Месенджер Telegram не захищає персональні дані користувачів та зберігає навіть видалені повідомлення. Журналісти online.ua спробували з’ясувати, чи може особиста інформація українців потрапити до ФСБ.
Крім того, Telegram неодноразово звинувачували у розповсюдженні ненависті, порнографії та торгівлі наркотиками та контрабандою. Месенджер безкарно використовують терористичні угруповання, такі як ІДІЛ.
Одним з прикладів безсоромного зливу особистих даних месенджером до ФСБ є історія журналіста Ігоря Бондаренка.
Чоловік намагався покинути окуповану частину Херсона, але його схопили.
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