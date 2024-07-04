Telegram заблокував канал Інгуського національного руху через ймовірний запит спецслужб РФ

Російський месенджер Telegram закрив канал Комітету Інгуської Незалежності. Перед цим російська пропаганда провела кампанію з дискредитації КІН.

Чому Telegram заблокував канал Комітету Інгуської Незалежності

Як зазначає політолог Михайло Бесараб, закриття каналу КІН може бути повʼязане і з подіями в Дагестані. Також це говорить про те, що месенджер Telegram працює в інтересах російських спецслужб.

У Кремлі знають про небезпеку з Північного Кавказу та інших регіонів, населених «нєрускімі». В Інгушетії відбуваються періодичні збройні сутички місцевого підпілля з російськими окупантами. Події у Дагестані виходять з-під контролю. Дійшло до того, що під час останнього обміну РФ відмовилася забирати з України полонених дагестанців. Вже якийсь час росіяни не забирають тіла загиблих дагестанців, щоб не збурювати місцеве населення черговими похоронами загиблих в «СВО», — зазначає Михало Бесараб. Поширити

Політолог також згадує, що восени 2023 року під час акцій протесту в Дагестані Telegram заблокував канал «Утро Дагестана».

Окрім цього взимку під час масового протесту у Башкортостані була закрита низка каналів башкирського національно-визвольного руху.

Чи потрібні інші докази, що «Тelegram» працює в інтересах РФ, якщо цей сервіс завжди приходить на допомогу московським спецслужбам? Це тільки те, що на поверхні, — підсумував Бесараб. Поширити

Голова Комітету Інгуської Незалежності Ансар Гаркхо відреагував на блокування каналу в Telegram.

Він зазначив, що організація створила новий канал, тому вони продовжують роботу в штатному режимі.

Блокування каналу ніяк не вплине на нашу діяльність, а навпаки, вказує на правильність та ефективність нашої роботи, — повідомив Ансар Гаркхо. Поширити

"Комітет інгушської незалежності" був заснований у січні 2023 року, її штаб-квартира знаходиться в Туреччині. "Комітет" виступає за вихід Інгушетії зі складу Російської Федерації та заснування незалежної інгушської держави. "Комітет" також не визнає чечено-інгушські угоди 2018 року, згідно з якими близько 9% території Інгушетії перейшли під контроль Чечні та вимагає повернути землі.

У січні "Комітет інгуської незалежності" був внесений російським мін'юстом до реєстру так званих "іноземних агентів". Його представники брали участь у "Форумі вільних народів Постросії", який був визнаний Росією "небажаною організацією" у березні 2023 року.

Чому небезпечно використовувати Telegram

Месенджер Telegram не захищає персональні дані користувачів та зберігає навіть видалені повідомлення. Журналісти online.ua спробували з’ясувати, чи може особиста інформація українців потрапити до ФСБ.

Крім того, Telegram неодноразово звинувачували у розповсюдженні ненависті, порнографії та торгівлі наркотиками та контрабандою. Месенджер безкарно використовують терористичні угруповання, такі як ІДІЛ.

Одним з прикладів безсоромного зливу особистих даних месенджером до ФСБ є історія журналіста Ігоря Бондаренка.