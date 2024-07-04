Telegram заблокировал канал Ингусского национального движения из-за предполагаемого запроса спецслужб РФ

Российский мессенджер Telegram закрыл канал Комитета Ингушской Независимости. Перед этим российская пропаганда провела кампанию по дискредитации КИН.
Главные тезисы
- Блокировка канала Ингусского национального движения в Telegram провоцирует дальнейшие дискуссии о связях мессенджера с российскими спецслужбами.
- Различные блокировки каналов национальных движений в Телеграме вызывают вопросы безопасности личных данных пользователей и их поддержки террористическими группировками.
- Комитет Ингушской Независимости активно продолжает свою деятельность, несмотря на блокировку, что подчеркивает его убежденность в правильности своих целей.
- Использование Telegram подвергает риск персональные данные пользователей и может способствовать спецслужбам РФ в реализации своих задач по мониторингу и контролю.
Почему Telegram заблокировал канал Комитета Ингусской Независимости
Как отмечает политолог Михаил Бесараб, закрытие канала КИН может быть связано и с событиями в Дагестане. Также это говорит о том, что мессенджер Telegram работает в интересах российских спецслужб.
Политолог также упоминает, что осенью 2023 года во время акций протеста в Дагестане Telegram заблокировал канал Утро Дагестана.
Кроме этого, зимой во время массового протеста в Башкортостане был закрыт ряд каналов башкирского национально-освободительного движения.
Председатель Комитета Ингусской Независимости Ансар Гаркхо отреагировал на блокировку канала в Telegram.
Он отметил, что организация создала новый канал , поэтому они продолжают работу в штатном режиме.
Комитет ингушской независимости был основан в январе 2023 года, ее штаб-квартира находится в Турции. "Комитет" выступает за выход Ингушетии из состава Российской Федерации и учреждение независимого ингушского государства. Комитет также не признает чечено-ингушские соглашения 2018 года, согласно которым около 9% территории Ингушетии перешли под контроль Чечни и требует вернуть земли.
В январе "Комитет ингусской независимости" был внесен российским минюстом в реестр так называемых "иностранных агентов". Его представители принимали участие в "Форуме свободных народов Постросии", который был признан Россией "нежелательной организацией" в марте 2023 года.
Почему опасно использовать Telegram
Мессенджер Telegram не защищает персональные данные пользователей и сохраняет даже удаленные сообщения. Журналисты online.ua попытались выяснить, может ли личная информация украинцев попасть в ФСБ.
Кроме того, Telegram неоднократно обвинялся в распространении ненависти, порнографии и торговли наркотиками и контрабандой. Мессенджер безнаказанно используют террористические группировки, такие как ИГИЛ.
Одним из примеров беззастенчивого слива личных данных мессенджером в ФСБ является история журналиста Игоря Бондаренко.
Мужчина пытался покинуть оккупированную часть Херсона, но его схватили.
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