Telegram заблокировал канал Ингусского национального движения из-за предполагаемого запроса спецслужб РФ

Российский мессенджер Telegram закрыл канал Комитета Ингушской Независимости. Перед этим российская пропаганда провела кампанию по дискредитации КИН.

Почему Telegram заблокировал канал Комитета Ингусской Независимости

Как отмечает политолог Михаил Бесараб, закрытие канала КИН может быть связано и с событиями в Дагестане. Также это говорит о том, что мессенджер Telegram работает в интересах российских спецслужб.

В Кремле знают об опасности с Северного Кавказа и других регионов, населенных «нерусскими». В Ингушетии проходят периодические вооруженные стычки местного подполья с российскими оккупантами. События в Дагестане выходят из-под контроля. Дошло до того, что во время последнего обмена РФ отказалась забирать из Украины пленных дагестанцев. Уже некоторое время россияне не забирают тела погибших дагестанцев, чтобы не возмущать местное население очередными похоронами погибших в «СВО», — отмечает Михало Бессараб. Поделиться

Политолог также упоминает, что осенью 2023 года во время акций протеста в Дагестане Telegram заблокировал канал Утро Дагестана.

Кроме этого, зимой во время массового протеста в Башкортостане был закрыт ряд каналов башкирского национально-освободительного движения.

Нужны ли другие доказательства, что Telegram работает в интересах РФ, если этот сервис всегда приходит на помощь московским спецслужбам? Это только то, что на поверхности, подытожил Бесараб. Поделиться

Председатель Комитета Ингусской Независимости Ансар Гаркхо отреагировал на блокировку канала в Telegram.

Он отметил, что организация создала новый канал , поэтому они продолжают работу в штатном режиме.

Блокировка канала никак не повлияет на нашу деятельность, а наоборот, указывает на правильность и эффективность нашей работы, — сообщил Ансар Гаркхо . Поделиться

Комитет ингушской независимости был основан в январе 2023 года, ее штаб-квартира находится в Турции. "Комитет" выступает за выход Ингушетии из состава Российской Федерации и учреждение независимого ингушского государства. Комитет также не признает чечено-ингушские соглашения 2018 года, согласно которым около 9% территории Ингушетии перешли под контроль Чечни и требует вернуть земли.

В январе "Комитет ингусской независимости" был внесен российским минюстом в реестр так называемых "иностранных агентов". Его представители принимали участие в "Форуме свободных народов Постросии", который был признан Россией "нежелательной организацией" в марте 2023 года.

Почему опасно использовать Telegram

Мессенджер Telegram не защищает персональные данные пользователей и сохраняет даже удаленные сообщения. Журналисты online.ua попытались выяснить, может ли личная информация украинцев попасть в ФСБ.

Кроме того, Telegram неоднократно обвинялся в распространении ненависти, порнографии и торговли наркотиками и контрабандой. Мессенджер безнаказанно используют террористические группировки, такие как ИГИЛ.

Одним из примеров беззастенчивого слива личных данных мессенджером в ФСБ является история журналиста Игоря Бондаренко.