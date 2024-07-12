У ГУР попередили про взаємодію Telegram з спецслужбами РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР попередили про взаємодію Telegram з спецслужбами РФ

Telegram
Джерело:  Детектор медіа

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, месенджер Telegram продовжує активно та оперативно взаємодіяти зі спецслужбами Росії. 

Головні тези:

  • Telegram продовжує активну та оперативну взаємодію зі спецслужбами Росії.
  • Української стороні не вдається вплинути на Telegram, який реагує на запити російських спецслужб швидко та ефективно.
  • Наявність Telegram надає додаткові можливості для поширення російської дезінформації в Україні, внаслідок чого держава стикається з новими викликами та загрозами.
  • Українські спецслужби залишаються активними на території РФ, використовуючи різні інструменти, у тому числі заборонені Вконтакте й Однокласники, для роботи з урахуванням існуючих ризиків.
  • Telegram залишається спірним інструментом у контексті регулювання та комунікації між Україною та Росією, вимагаючи уваги та обережності з боку українських владних структур.

Що відомо про взаємодію Telegram з російськими спецслужбами

Юсов підкреслив, що звернення української сторони до керівництва Telegram залишаються безрезультатними.

Представник ГУР зазначив, що Telegram часто використовують коригувальники та російські спецслужби для вербування.

Звернення України до Telegram досі лишаються безрезультатними, але зі спецслужбами Росії месенджер проводить "активну та швидку взаємодію".

Telegram активно співпрацює зі спеслужбами РФ
Telegram

Юсов підкреслив, що взаємодія з іншими соціальними платформами в України не ідеальна, але краща за Telegram.

Як Telegram допомагає російським спецслужбам

З останніх прикладів, Telegram заблокував канал "Руського національного руху" через запит спецслужб Росії. Це штатна ситуація, коли в Росії оперативно за запитом російських спецслужб Telegram реагує, щоб видаляти ті чи інші дописи, канали чи спільноти, - пояснює Юсов.

За його словами, швидкість реакції та взаємодії Telegram на запити влади і спецслужб РФ взагалі "не йдуть в жодне порівняння" з комунікацією, яка є у месенджера з Україною.

Він зазначив, що Telegram поширює велику кількість російської дезінформації.

Ситуація, коли існує популярний у більшості українців інструмент, на який держава не впливає та не регулює, означає те, що Україна дає додаткові можливості Росії, - наголошує Юсов.

Також Юсов додав, що наявність офіційного представництва Telegram полегшила б комунікації між Україною та платформою.

За його словами, незалежно від того, які рішення держава ухвалить щодо регулювання платформ, українські спецслужби використовували й будуть використовувати для роботи на території РФ різні інструменти, зокрема Telegram і заборонені Вконтакте й Однокласники.

Але з розумінням, що це – територія ворога. Це інструменти, які  модеруються, блокуються і жорстко ведуться ворогом. Усі ризики щодо Telegram, які озвучувалися і рік, і два тому, залишаються актуальними, ми можемо лише констатувати нові факти, - пояснює Юсов.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
В Telegram стався масштабний збій
Telegram
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія глушила GPS на сотнях військових рейсів Британії — The Telegraph
Росія глушила GPS на сотнях військових рейсів Британії — The Telegraph
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Telegram заблокував канал Інгуського національного руху через ймовірний запит спецслужб РФ
Telegram заблокував канал Інгуського національного руху через ймовірний запит спецслужб РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?