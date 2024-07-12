За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, месенджер Telegram продовжує активно та оперативно взаємодіяти зі спецслужбами Росії.

Що відомо про взаємодію Telegram з російськими спецслужбами

Юсов підкреслив, що звернення української сторони до керівництва Telegram залишаються безрезультатними.

Представник ГУР зазначив, що Telegram часто використовують коригувальники та російські спецслужби для вербування.

Звернення України до Telegram досі лишаються безрезультатними, але зі спецслужбами Росії месенджер проводить "активну та швидку взаємодію".

Telegram

Юсов підкреслив, що взаємодія з іншими соціальними платформами в України не ідеальна, але краща за Telegram.

Як Telegram допомагає російським спецслужбам

З останніх прикладів, Telegram заблокував канал "Руського національного руху" через запит спецслужб Росії. Це штатна ситуація, коли в Росії оперативно за запитом російських спецслужб Telegram реагує, щоб видаляти ті чи інші дописи, канали чи спільноти, - пояснює Юсов. Поширити

За його словами, швидкість реакції та взаємодії Telegram на запити влади і спецслужб РФ взагалі "не йдуть в жодне порівняння" з комунікацією, яка є у месенджера з Україною.

Він зазначив, що Telegram поширює велику кількість російської дезінформації.

Ситуація, коли існує популярний у більшості українців інструмент, на який держава не впливає та не регулює, означає те, що Україна дає додаткові можливості Росії, - наголошує Юсов. Поширити

Також Юсов додав, що наявність офіційного представництва Telegram полегшила б комунікації між Україною та платформою.

За його словами, незалежно від того, які рішення держава ухвалить щодо регулювання платформ, українські спецслужби використовували й будуть використовувати для роботи на території РФ різні інструменти, зокрема Telegram і заборонені Вконтакте й Однокласники.