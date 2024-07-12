За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, месенджер Telegram продовжує активно та оперативно взаємодіяти зі спецслужбами Росії.
Головні тези:
- Telegram продовжує активну та оперативну взаємодію зі спецслужбами Росії.
- Української стороні не вдається вплинути на Telegram, який реагує на запити російських спецслужб швидко та ефективно.
- Наявність Telegram надає додаткові можливості для поширення російської дезінформації в Україні, внаслідок чого держава стикається з новими викликами та загрозами.
- Українські спецслужби залишаються активними на території РФ, використовуючи різні інструменти, у тому числі заборонені Вконтакте й Однокласники, для роботи з урахуванням існуючих ризиків.
- Telegram залишається спірним інструментом у контексті регулювання та комунікації між Україною та Росією, вимагаючи уваги та обережності з боку українських владних структур.
Що відомо про взаємодію Telegram з російськими спецслужбами
Юсов підкреслив, що звернення української сторони до керівництва Telegram залишаються безрезультатними.
Представник ГУР зазначив, що Telegram часто використовують коригувальники та російські спецслужби для вербування.
Звернення України до Telegram досі лишаються безрезультатними, але зі спецслужбами Росії месенджер проводить "активну та швидку взаємодію".
Юсов підкреслив, що взаємодія з іншими соціальними платформами в України не ідеальна, але краща за Telegram.
Як Telegram допомагає російським спецслужбам
За його словами, швидкість реакції та взаємодії Telegram на запити влади і спецслужб РФ взагалі "не йдуть в жодне порівняння" з комунікацією, яка є у месенджера з Україною.
Він зазначив, що Telegram поширює велику кількість російської дезінформації.
Також Юсов додав, що наявність офіційного представництва Telegram полегшила б комунікації між Україною та платформою.
За його словами, незалежно від того, які рішення держава ухвалить щодо регулювання платформ, українські спецслужби використовували й будуть використовувати для роботи на території РФ різні інструменти, зокрема Telegram і заборонені Вконтакте й Однокласники.
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