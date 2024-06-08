Що не так із роботою Telegram

Зазначається, що популярний месенджер не може підключитись до мережі і через це користувачі втратили можливість відправляти повідомлення та розміщувати контент.

За інформацією аналітиків сервісу Downdetector, про проблеми із роботою Telegram вже повідомили близько 30 тис користувачів.

67% скаржаться на проблеми з інтернет-з'єднанням;

30% - на проблеми з застосунком;

2% - на проблеми під час входу;

1% - на проблеми з відправкою повідомлень.

Підкреслюється, що найбільша кількість скарг надходить від користувачів зі США, однак проблеми із використанням застосунку спостерігаються і в Україні.

Що відомо про проблеми із використанням Telegram в Україні

Російський месенджер Telegram став ключовою зброєю прокремлівських акаунтів у поширенні дезінформації, спрямованої на підрив підтримки України в ЄС.

Нещодавно співробітники російської розвідки використовували його для вербування дрібних злочинців для проведення диверсій у європейських столицях.

Це викликає невдоволення європейських чиновників, які зробили боротьбу з фейковими новинами своїм головним пріоритетом напередодні загальноконтинентальних виборів у червні. Незважаючи на всі свої нові повноваження щодо регулювання інформації в Інтернеті, вони практично безсилі обмежити Telegram.

Типова проросійська пропагандистська кампанія спирається на шквал онлайн-технік. До них відносяться публікації у соціальних мережах, статті у державних ЗМІ, сфабриковані новини, що імітують зовнішній вигляд законних веб-сайтів, а також анонімні коментарі до реальних.

Telegram функціонує як центральний вузол у цій екосистемі, своєрідний міст, який пропагандистські групи використовують для поширення свого контенту в активні соціальні спільноти з метою донести свою інформацію до більш широкої аудиторії.

Месенджер Telegram не захищає персональні дані користувачів та зберігає навіть видалені повідомлення. Журналісти online.ua спробували з’ясувати, чи може особиста інформація українців потрапити до ФСБ.