Что не так с работой Telegram

Отмечается, что популярный мессенджер не может подключиться к сети и поэтому пользователи потеряли возможность отправлять сообщения и размещать контент.

По информации аналитиков сервиса Downdetector, о проблемах с работой Telegram уже сообщили около 30 тыс. пользователей.

67% жалуются на проблемы с интернет-соединением;

30% – на проблемы с приложением;

2% - на проблемы при входе;

1% – на проблемы с отправкой сообщений.

Подчеркивается, что наибольшее количество жалоб поступает от пользователей из США, однако проблемы с использованием приложения наблюдаются и в Украине.

Что известно о проблемах с использованием Telegram в Украине

Российский мессенджер Telegram стал ключевым оружием прокремлевских аккаунтов в распространении дезинформации, направленной на подрыв поддержки Украины в ЕС.

Недавно сотрудники российской разведки использовали его для вербовки мелких преступников для проведения диверсий в европейских столицах.

Это вызывает недовольство европейских чиновников, оказавших борьбу с фейковыми новостями своим главным приоритетом накануне общеконтинентальных выборов в июне. Несмотря на все свои новые полномочия по регулированию информации в Интернете, они практически бессильны ограничить Telegram.

Типичная пророссийская пропагандистская кампания опирается на шквал онлайн-техник. К ним относятся публикации в социальных сетях, статьи государственных СМИ, сфабрикованные новости, имитирующие внешний вид законных веб-сайтов, а также анонимные комментарии к реальным.

Telegram функционирует как центральный узел в этой экосистеме, своеобразный мост, пропагандистские группы используют для распространения своего контента в активные социальные сообщества с целью донести свою информацию до более широкой аудитории.

Мессенджер Telegram не защищает персональные данные пользователей и сохраняет даже удаленные сообщения. Журналисты online.ua попытались выяснить, может ли личная информация украинцев попасть в ФСБ.