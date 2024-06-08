Мессенджер Telegram внезапно перестал работать вечером в субботу, 8 июня.
Главные тезисы
- Telegram столкнулся с масштабным сбоем, приведшим к потере возможности отправки сообщений и размещения контента.
- Российские прокремлевские аккаунты используют Telegram для распространения дезинформации и влияния на политическую ситуацию в Европе.
- Европейским чиновникам сложно бороться с пророссийской пропагандой через Telegram, несмотря на ограничения.
- Telegram не защищает персональные данные пользователей, вызывая опасения относительно передачи информации ФСБ.
- Проблемы с использованием Telegram в Украине вызывают волнение из-за возможной диверсионной деятельности российской разведки и угрозы конфиденциальности пользователей.
Что не так с работой Telegram
Отмечается, что популярный мессенджер не может подключиться к сети и поэтому пользователи потеряли возможность отправлять сообщения и размещать контент.
По информации аналитиков сервиса Downdetector, о проблемах с работой Telegram уже сообщили около 30 тыс. пользователей.
67% жалуются на проблемы с интернет-соединением;
30% – на проблемы с приложением;
2% - на проблемы при входе;
1% – на проблемы с отправкой сообщений.
Подчеркивается, что наибольшее количество жалоб поступает от пользователей из США, однако проблемы с использованием приложения наблюдаются и в Украине.
Что известно о проблемах с использованием Telegram в Украине
Российский мессенджер Telegram стал ключевым оружием прокремлевских аккаунтов в распространении дезинформации, направленной на подрыв поддержки Украины в ЕС.
Недавно сотрудники российской разведки использовали его для вербовки мелких преступников для проведения диверсий в европейских столицах.
Это вызывает недовольство европейских чиновников, оказавших борьбу с фейковыми новостями своим главным приоритетом накануне общеконтинентальных выборов в июне. Несмотря на все свои новые полномочия по регулированию информации в Интернете, они практически бессильны ограничить Telegram.
Типичная пророссийская пропагандистская кампания опирается на шквал онлайн-техник. К ним относятся публикации в социальных сетях, статьи государственных СМИ, сфабрикованные новости, имитирующие внешний вид законных веб-сайтов, а также анонимные комментарии к реальным.
Telegram функционирует как центральный узел в этой экосистеме, своеобразный мост, пропагандистские группы используют для распространения своего контента в активные социальные сообщества с целью донести свою информацию до более широкой аудитории.
Мессенджер Telegram не защищает персональные данные пользователей и сохраняет даже удаленные сообщения. Журналисты online.ua попытались выяснить, может ли личная информация украинцев попасть в ФСБ.
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