В Telegram произошел масштабный сбой
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Telegram произошел масштабный сбой

Telegram
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Источник:  online.ua

Мессенджер Telegram внезапно перестал работать вечером в субботу, 8 июня.

Главные тезисы

  • Telegram столкнулся с масштабным сбоем, приведшим к потере возможности отправки сообщений и размещения контента.
  • Российские прокремлевские аккаунты используют Telegram для распространения дезинформации и влияния на политическую ситуацию в Европе.
  • Европейским чиновникам сложно бороться с пророссийской пропагандой через Telegram, несмотря на ограничения.
  • Telegram не защищает персональные данные пользователей, вызывая опасения относительно передачи информации ФСБ.
  • Проблемы с использованием Telegram в Украине вызывают волнение из-за возможной диверсионной деятельности российской разведки и угрозы конфиденциальности пользователей.

Что не так с работой Telegram

Отмечается, что популярный мессенджер не может подключиться к сети и поэтому пользователи потеряли возможность отправлять сообщения и размещать контент.

По информации аналитиков сервиса Downdetector, о проблемах с работой Telegram уже сообщили около 30 тыс. пользователей.

  • 67% жалуются на проблемы с интернет-соединением;

  • 30% – на проблемы с приложением;

  • 2% - на проблемы при входе;

  • 1% – на проблемы с отправкой сообщений.

Подчеркивается, что наибольшее количество жалоб поступает от пользователей из США, однако проблемы с использованием приложения наблюдаются и в Украине.

Что известно о проблемах с использованием Telegram в Украине

Российский мессенджер Telegram стал ключевым оружием прокремлевских аккаунтов в распространении дезинформации, направленной на подрыв поддержки Украины в ЕС.

Недавно сотрудники российской разведки использовали его для вербовки мелких преступников для проведения диверсий в европейских столицах.

Это вызывает недовольство европейских чиновников, оказавших борьбу с фейковыми новостями своим главным приоритетом накануне общеконтинентальных выборов в июне. Несмотря на все свои новые полномочия по регулированию информации в Интернете, они практически бессильны ограничить Telegram.

Типичная пророссийская пропагандистская кампания опирается на шквал онлайн-техник. К ним относятся публикации в социальных сетях, статьи государственных СМИ, сфабрикованные новости, имитирующие внешний вид законных веб-сайтов, а также анонимные комментарии к реальным.

Telegram функционирует как центральный узел в этой экосистеме, своеобразный мост, пропагандистские группы используют для распространения своего контента в активные социальные сообщества с целью донести свою информацию до более широкой аудитории.

Мессенджер Telegram не защищает персональные данные пользователей и сохраняет даже удаленные сообщения. Журналисты online.ua попытались выяснить, может ли личная информация украинцев попасть в ФСБ.

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