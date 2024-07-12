По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, мессенджер Telegram продолжает активно и оперативно взаимодействовать со спецслужбами России.

Что известно о взаимодействии Telegram с российскими спецслужбами

Юсов подчеркнул, что обращения украинской стороны к руководству Telegram остаются безрезультатными.

Представитель ГУР отметил, что Telegram часто используют корректировщики и российские спецслужбы для вербовки.

Обращения Украины к Telegram до сих пор остаются безрезультатными, но со спецслужбами России мессенджер проводит "активное и быстрое взаимодействие".

Telegram

Юсов подчеркнул, что взаимодействие с другими социальными платформами в Украине не идеально, но лучше Telegram.

Как Telegram помогает российским спецслужбам

Из последних примеров, Telegram заблокировал канал "Русского национального движения" по запросу спецслужб России. Это штатная ситуация, когда в России оперативно по запросу российских спецслужб Telegram реагирует, чтобы удалять те или иные сообщения, каналы или сообщества, – объясняет Юсов. Поделиться

По его словам, скорость реакции и взаимодействия Telegram на запросы властей и спецслужб РФ вообще "не идут ни в какое сравнение" с коммуникацией, которая есть у мессенджера из Украины.

Он отметил, что Telegram распространяет большое количество российской дезинформации.

Ситуация, когда существует популярный у большинства украинцев инструмент, на который государство не влияет и не регулирует, означает, что Украина дает дополнительные возможности России, - отмечает Юсов. Поделиться

Также Юсов добавил, что наличие официального представительства Telegram облегчило бы коммуникации между Украиной и платформой.

По его словам, независимо от того, какие решения государство примет по регулированию платформ, украинские спецслужбы использовали и будут использовать для работы на территории РФ разные инструменты, в частности Telegram и запрещенные Вконтакте и Одноклассники.