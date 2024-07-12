По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, мессенджер Telegram продолжает активно и оперативно взаимодействовать со спецслужбами России.
Главные тезисы
- Telegram продолжает активное и оперативное взаимодействие со спецслужбами России, играя ключевую роль в распространении российской дезинформации в Украине.
- Украинские спецслужбы используют различные инструменты, включая запрещенные платформы, для работы на территории РФ, но сталкиваются с вызовами в результате активности Telegram в сотрудничестве со спецслужбами.
- Обращения Украины к руководству Telegram остаются безрезультатными, в то время как мессенджер проводит оперативное взаимодействие с российскими спецслужбами.
- Ситуация с Telegram требует внимания украинских властных структур и ставит под сомнение регулирование и коммуникацию между Украиной и Россией.
- Наличие официального представительства Telegram могло бы облегчить коммуникацию между Украиной и платформой, однако даже при возможных решениях по регулированию, украинские спецслужбы продолжат использовать разнообразные инструменты для работы на территории РФ.
Что известно о взаимодействии Telegram с российскими спецслужбами
Юсов подчеркнул, что обращения украинской стороны к руководству Telegram остаются безрезультатными.
Представитель ГУР отметил, что Telegram часто используют корректировщики и российские спецслужбы для вербовки.
Обращения Украины к Telegram до сих пор остаются безрезультатными, но со спецслужбами России мессенджер проводит "активное и быстрое взаимодействие".
Юсов подчеркнул, что взаимодействие с другими социальными платформами в Украине не идеально, но лучше Telegram.
Как Telegram помогает российским спецслужбам
По его словам, скорость реакции и взаимодействия Telegram на запросы властей и спецслужб РФ вообще "не идут ни в какое сравнение" с коммуникацией, которая есть у мессенджера из Украины.
Он отметил, что Telegram распространяет большое количество российской дезинформации.
Также Юсов добавил, что наличие официального представительства Telegram облегчило бы коммуникации между Украиной и платформой.
По его словам, независимо от того, какие решения государство примет по регулированию платформ, украинские спецслужбы использовали и будут использовать для работы на территории РФ разные инструменты, в частности Telegram и запрещенные Вконтакте и Одноклассники.
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