В ГУР предупредили о взаимодействии Telegram со спецслужбами РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР предупредили о взаимодействии Telegram со спецслужбами РФ

Telegram
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Источник:  Детектор медиа

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, мессенджер Telegram продолжает активно и оперативно взаимодействовать со спецслужбами России.

Главные тезисы

  • Telegram продолжает активное и оперативное взаимодействие со спецслужбами России, играя ключевую роль в распространении российской дезинформации в Украине.
  • Украинские спецслужбы используют различные инструменты, включая запрещенные платформы, для работы на территории РФ, но сталкиваются с вызовами в результате активности Telegram в сотрудничестве со спецслужбами.
  • Обращения Украины к руководству Telegram остаются безрезультатными, в то время как мессенджер проводит оперативное взаимодействие с российскими спецслужбами.
  • Ситуация с Telegram требует внимания украинских властных структур и ставит под сомнение регулирование и коммуникацию между Украиной и Россией.
  • Наличие официального представительства Telegram могло бы облегчить коммуникацию между Украиной и платформой, однако даже при возможных решениях по регулированию, украинские спецслужбы продолжат использовать разнообразные инструменты для работы на территории РФ.

Что известно о взаимодействии Telegram с российскими спецслужбами

Юсов подчеркнул, что обращения украинской стороны к руководству Telegram остаются безрезультатными.

Представитель ГУР отметил, что Telegram часто используют корректировщики и российские спецслужбы для вербовки.

Обращения Украины к Telegram до сих пор остаются безрезультатными, но со спецслужбами России мессенджер проводит "активное и быстрое взаимодействие".

Telegram активно сотрудничает со спецслужбами РФ
Telegram

Юсов подчеркнул, что взаимодействие с другими социальными платформами в Украине не идеально, но лучше Telegram.

Как Telegram помогает российским спецслужбам

Из последних примеров, Telegram заблокировал канал "Русского национального движения" по запросу спецслужб России. Это штатная ситуация, когда в России оперативно по запросу российских спецслужб Telegram реагирует, чтобы удалять те или иные сообщения, каналы или сообщества, – объясняет Юсов.

По его словам, скорость реакции и взаимодействия Telegram на запросы властей и спецслужб РФ вообще "не идут ни в какое сравнение" с коммуникацией, которая есть у мессенджера из Украины.

Он отметил, что Telegram распространяет большое количество российской дезинформации.

Ситуация, когда существует популярный у большинства украинцев инструмент, на который государство не влияет и не регулирует, означает, что Украина дает дополнительные возможности России, - отмечает Юсов.

Также Юсов добавил, что наличие официального представительства Telegram облегчило бы коммуникации между Украиной и платформой.

По его словам, независимо от того, какие решения государство примет по регулированию платформ, украинские спецслужбы использовали и будут использовать для работы на территории РФ разные инструменты, в частности Telegram и запрещенные Вконтакте и Одноклассники.

Но с пониманием, что это – территория врага. Это инструменты, которые модерируются, блокируются и жестко ведутся врагом. Все риски по Telegram, которые озвучивались и год, и два назад, остаются актуальными, мы можем лишь констатировать новые факты, - объясняет Юсов.

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