Росія продовжує накачувати пропагандою через Telegram-канали західну аудиторію

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та блокування традиційних засобів трансляції російської пропаганди Кремль активізував зусилля щодо поширення своїх наративів за кордоном за допомогою Telegram.

Telegram є провідником російської пропаганди на Заході

В умовах, коли ЄС та США заборонили транслювати та тиражувати контент Sputnik та RT за «систематичну маніпуляцію інформацією та дезінформацію», а YouTube, TikTok, Facebook та Instagram заблокували їхні акаунти, російські провладні медіаресурси знайшли лазівку, яка дозволила їм навіть збільшити охоплення аудиторії за два роки повномасштабної війни.

Про це йдеться в розслідуванні «Новой газети. Європа».

В іноземному сегменті Telegram у 2024 році виявлено майже 800 проросійських каналів, які підтримують Володимира Путіна, поширюють теорії змови Кремля та перекладають репортажі з окупованого Донбасу 30 мовами.

Сумарно їх читають 15,7 млн користувачів (передплатники різних пабліків можуть перетинатися). Щодня пости цих ресурсів переглядають у середньому 100 млн разів.

Офіційні Телеграм-канали RT та Sputnik також успішно обходять блокування, у тому числі створюючи «дзеркала». У результаті їм вдалося збільшити кількість каналів з 35 до 54, а переглядів – у 1,5 рази. Поширити

Крім цього, в месенджері було створено щонайменше шість новинних сіток з 85 каналів, які ведуть мовлення десятками мов. Найбільшу сітку – InfoDefense – пов'язують із пропагандистом Юрієм Подолякою, на російськомовний канал якого підписано 2,8 млн користувачів. Вона включає 45 каналів різними мовами: від фарсі до словенського. З InfoDefense тісно пов'язаний інший проєкт - Node of Time.

Ще одну закордонну мережу – Surf Noise – створив російський провоєнний паблік «Рокот». Поширенням наративів Кремля займається німецький проєкт «Дружба», який перекладає повідомлення з інших пропагандистських ресурсів на німецьку, англійську та болгарську, а також організує поїздки до Росії.

Мережу пов'язують із «Російським домом» у Берліні, правою партією «Альтернатива для Німеччини» та проросійською журналісткою Аліною Ліпп. До них належить ще один проєкт – HeilUkraine. Це канали російською, англійською, сербською та арабською мовами, чия робота «присвячена викриттю та засудженню українського неонацизму».

Також розповсюджувати пропаганду Кремлю допомагають формально не пов'язані з ним місцеві ЗМІ та блогери. Майже половина з них зареєструвалися у Telegram після 24 лютого 2022 року.

Серед них послідовники ультраправого протрампістського руху QAnon і ковід-дисиденти, наприклад французький блогер Сільвано Тротта. Вони поширюють міфи про американські біолабораторії та торгівлю дітьми в Україні, а також розповідають про боротьбу Путіна з «глибинною державою». У сумі на ці канали підписано понад 4 млн користувачів з усього світу, мережа особливо активна у США та Німеччині.

Також російська пропаганда поширюється у країнах колишнього СРСР, особливо активно – у Молдові, Білорусі та Вірменії (в останній налічується 40 прокремлівських каналів). Крім офіційних рупорів Кремля і сіток Телеграм-каналів, у російської пропаганди є більше 30 сайтів, що мають аналогічні цілі (наприклад, медіа-ресурс RuBaltic). Поширити

В Україні можуть заборонити Telegram

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що керівництво соцмережі Телеграм має вийти на контакт та вступити в діалог з українською владою, або месенджер буде заборонено як «Вконтакте» та «Одноклассники» у 2017 році.

Ресурсів немає на регуляцію Telegram. І не буде. І можливості немає і не буде, бо це не в нашій юрисдикції. Це стосується будь-яких соцмереж. Що буде, якщо ми ніяк не будемо звертати уваги на ці загрози – не буде України. Тому що ні про яку інформаційну гігієну ми говорити не можемо. Тому цей месенджер можна відключити в Україні, як інші російські соцмережі.

Коли у тебе 80% населення користується немодерованою соцмережею, причому принципово немодерованою, керівництво якої не вступає в комунікацією з твоєю державою, по якій достатньо доказів, що вона залишається афілійованою з Росією, під впливом російських спецслужб, це велика помилка, яка, повторю, буде дорого коштувати.