Росія продовжує накачувати пропагандою через Telegram-канали західну аудиторію

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та блокування традиційних засобів трансляції російської пропаганди Кремль активізував зусилля щодо поширення своїх наративів за кордоном за допомогою Telegram.
Головні тези:
- Російська пропаганда шириться через Telegram-канали, охоплюючи західну аудиторію та підтримуючи нарративи Кремля.
- У каналах Telegram виявлено майже 800 проросійських каналів з охопленням 15,7 млн користувачів, перегляд яких досягає 100 млн разів щодня.
- Російські провладні медіаресурси успішно обходять блокування на YouTube, TikTok, Facebook та Instagram через Telegram, розширюючи свою аудиторію вдвічі.
- Україна розглядає можливість заборони Telegram через відсутність діалогу з месенджером та його афілійований зв'язок з Росією.
- Загроза поширення російської пропаганди через Telegram вимагає дієвих заходів від української влади для забезпечення інформаційної безпеки країни.
Telegram є провідником російської пропаганди на Заході
В умовах, коли ЄС та США заборонили транслювати та тиражувати контент Sputnik та RT за «систематичну маніпуляцію інформацією та дезінформацію», а YouTube, TikTok, Facebook та Instagram заблокували їхні акаунти, російські провладні медіаресурси знайшли лазівку, яка дозволила їм навіть збільшити охоплення аудиторії за два роки повномасштабної війни.
Про це йдеться в розслідуванні «Новой газети. Європа».
В іноземному сегменті Telegram у 2024 році виявлено майже 800 проросійських каналів, які підтримують Володимира Путіна, поширюють теорії змови Кремля та перекладають репортажі з окупованого Донбасу 30 мовами.
Сумарно їх читають 15,7 млн користувачів (передплатники різних пабліків можуть перетинатися). Щодня пости цих ресурсів переглядають у середньому 100 млн разів.
Крім цього, в месенджері було створено щонайменше шість новинних сіток з 85 каналів, які ведуть мовлення десятками мов. Найбільшу сітку – InfoDefense – пов'язують із пропагандистом Юрієм Подолякою, на російськомовний канал якого підписано 2,8 млн користувачів. Вона включає 45 каналів різними мовами: від фарсі до словенського. З InfoDefense тісно пов'язаний інший проєкт - Node of Time.
Ще одну закордонну мережу – Surf Noise – створив російський провоєнний паблік «Рокот». Поширенням наративів Кремля займається німецький проєкт «Дружба», який перекладає повідомлення з інших пропагандистських ресурсів на німецьку, англійську та болгарську, а також організує поїздки до Росії.
Мережу пов'язують із «Російським домом» у Берліні, правою партією «Альтернатива для Німеччини» та проросійською журналісткою Аліною Ліпп. До них належить ще один проєкт – HeilUkraine. Це канали російською, англійською, сербською та арабською мовами, чия робота «присвячена викриттю та засудженню українського неонацизму».
Також розповсюджувати пропаганду Кремлю допомагають формально не пов'язані з ним місцеві ЗМІ та блогери. Майже половина з них зареєструвалися у Telegram після 24 лютого 2022 року.
Серед них послідовники ультраправого протрампістського руху QAnon і ковід-дисиденти, наприклад французький блогер Сільвано Тротта. Вони поширюють міфи про американські біолабораторії та торгівлю дітьми в Україні, а також розповідають про боротьбу Путіна з «глибинною державою». У сумі на ці канали підписано понад 4 млн користувачів з усього світу, мережа особливо активна у США та Німеччині.
В Україні можуть заборонити Telegram
Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що керівництво соцмережі Телеграм має вийти на контакт та вступити в діалог з українською владою, або месенджер буде заборонено як «Вконтакте» та «Одноклассники» у 2017 році.
Ресурсів немає на регуляцію Telegram. І не буде. І можливості немає і не буде, бо це не в нашій юрисдикції. Це стосується будь-яких соцмереж. Що буде, якщо ми ніяк не будемо звертати уваги на ці загрози – не буде України. Тому що ні про яку інформаційну гігієну ми говорити не можемо. Тому цей месенджер можна відключити в Україні, як інші російські соцмережі.
Коли у тебе 80% населення користується немодерованою соцмережею, причому принципово немодерованою, керівництво якої не вступає в комунікацією з твоєю державою, по якій достатньо доказів, що вона залишається афілійованою з Росією, під впливом російських спецслужб, це велика помилка, яка, повторю, буде дорого коштувати.
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