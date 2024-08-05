Россия продолжает накачивать пропагандой через Telegram-каналы западную аудиторию

После полномасштабного вторжения России в Украину и блокирования традиционных средств трансляции российской пропаганды Кремль активизировал усилия по распространению своих нарративов за границей с помощью Telegram.

Telegram является проводником российской пропаганды на Западе

В условиях, когда ЕС и США запретили транслировать и тиражировать контент Sputnik и RT за «систематическую манипуляцию информацией и дезинформацию», а YouTube, TikTok, Facebook и Instagram заблокировали их аккаунты, российские провластные медиаресурсы нашли лазейку, позволившую им даже увеличить охват аудитории. два года полномасштабной войны.

Об этом говорится в расследовании Новой газеты. Европа».

В иностранном сегменте Telegram в 2024 году обнаружено около 800 пророссийских каналов, которые поддерживают Владимира Путина, распространяют теории заговора Кремля и переводят репортажи из оккупированного Донбасса на 30 языках.

Суммарно их читают 15,7 млн пользователей (подписчики разных пабликов могут пересекаться). Ежедневно посты этих ресурсов пересматривают в среднем 100 млн. раз.

Официальные телеграммы RT и Sputnik также успешно обходят блокировку, в том числе создавая «зеркала». В результате им удалось увеличить количество каналов с 35 до 54, а просмотров — в 1,5 раза. Поделиться

Кроме этого, в мессенджере было создано по меньшей мере шесть новостных сеток из 85 каналов, вещающих десятками языков. Крупнейшую сетку — InfoDefense — связывают с пропагандистом Юрием Подолякой, на русскоязычный канал которого подписано 2,8 млн пользователей. Она включает 45 каналов на разных языках: от фарси до словенского. С InfoDefense тесно связан другой проект — Node of Time.

Еще одну зарубежную сеть — Surf Noise — создал российский провоенный паблик Рокот. Распространением нарративов Кремля занимается немецкий проект «Дружба», переводящий сообщения с других пропагандистских ресурсов на немецкий, английский и болгарский, а также организующий поездки в Россию.

Сеть связывают с "Русским домом" в Берлине, правой партией "Альтернатива для Германии" и пророссийской журналисткой Алиной Липп. К ним относится еще один проект — HeilUkraine. Это каналы на русском, английском, сербском и арабском языках, чья работа посвящена разоблачению и осуждению украинского неонацизма.

Также распространять пропаганду Кремля помогают формально не связанные с ним местные СМИ и блоггеры. Около половины из них зарегистрировались в Telegram после 24 февраля 2022 года.

Среди них последователи ультраправого протрампистского движения QAnon и ковид-диссиденты, например, французский блогер Сильвано Тротта. Они распространяют мифы об американских биолабораториях и торговле детьми в Украине, а также рассказывают о борьбе Путина с «глубинным государством». В сумме на эти каналы подписано более 4 млн. пользователей со всего мира, сеть особенно активна в США и Германии.

Также российская пропаганда распространяется в странах бывшего СССР, особенно активно — в Молдове, Беларуси и Армении (в последней насчитывается 40 прокремлевских каналов). Помимо официальных рупоров Кремля и сеток Телеграмм-каналов, у российской пропаганды есть более 30 сайтов, имеющих аналогичные цели (например, медиаресурс RuBaltic). Поделиться

В Украине могут запретить Telegram

Председатель Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев заявил, что руководство соцсети Телеграмм должно выйти на контакт и вступить в диалог с украинскими властями, или мессенджер будет запрещен как «Вконтакте» и «Одноклассники» в 2017 году.

Ресурсов нет на регуляцию Telegram. И не будет. И возможности нет и не будет, потому что это не в нашей юрисдикции. Это касается любых соцсетей. Что будет, если мы никак не будем обращать внимание на эти угрозы — не будет Украины. Потому что ни о какой информационной гигиене мы говорить не можем. Поэтому этот мессенджер можно отключить в Украине как другие российские соцсети.

Когда у тебя 80% населения пользуется неодерированной соцсетью, причем принципиально неутоленной, руководство которой не вступает в коммуникацию с твоим государством, по которому достаточно доказательств, что она остается аффилированной с Россией, под влиянием российских спецслужб, это большая ошибка, которая, повторю, будет дорого стоить.