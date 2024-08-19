Российские власти, вероятно, провели первые попытки блокировки мессенджера Telegram вслед за аналогией с блокировкой видео-хостинга YouTube.

Что известно о первых попытках блокировки Telegram в России

В ночь на понедельник сбои в работе мессенджера почувствовали российские пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.

По мнению директора общества защиты интернета и автора телеграмм-канала "За Телеком" Михаила Климарева, зафиксированный сбой был неслучайным.

Сегодня ночью была попытка (тестирование?) блокировки телеграммы, - заявил Климарев, добавив, что за пределами России никаких сбоев в работе Telegram не зафиксировали. Поделиться

Российские Telegram-каналы заявляют о том, что ночью "Роскомнадзор" тестировал блокировку мессенджера.

При этом депутат госдумы страны-агрессорки Антон Горелкин выразил уверенность, что Telegram начнет блокировать каналы, не прошедшие регистрацию "Роскомнадзора".

Также он анонсирует специальное приложение Роскомнадзора, которое будет раздавать специальный маркер «проверенный источник».

Подкрепляет он это аргументом, что анонимность в Интернете – МИФ.

Что известно о блокировке популярных мессенджеров в России

По информации разведки Минобороны Британии, российские власти прибегли к блокированию работы мессенджера Signal, чтобы ограничить коммуникацию врагов режима кремлевского диктатора Владимира Путина.

9 августа в российских СМИ начали появляться сообщения, что российский федеральный регулятор в сфере телекоммуникаций Роскомнадзор заблокировал приложение для обмена зашифрованными сообщениями Signal для использования на территории страны.

Официальным обоснованием этого является "предотвращение использования мессенджера в экстремистских или террористических целях".

По мнению некоторых аналитиков, блокировка имеет целью помешать распространению информации об украинском наступлении в Курской области.

Однако в Минобороны Британии отметили, что, скорее всего, причина другая.

Signal используют многие независимые российские журналисты и оппозиционные активисты, чтобы избежать всеобъемлющей системы электронного мониторинга российского правительства, в частности, системы оперативно-розыскных мероприятий ФСБ.

Ограничение, вероятно, преследует цель усилить способность российских властей контролировать и ограничивать коммуникации частных лиц, враждебно настроенных к режиму.

Кроме того, параллельно российское правительство запрещает независимые медиаорганизации, прекращает работу YouTube и сервиса обмена сообщениями WhatsApp, то есть реализует меры, направленные на усиление государственного контроля доступа к СМИ и информации.