Арест Дурова может повлечь за собой обвал агентурной сети РФ в Европе
Категория
Мир
Дата публикации

Арест Дурова может повлечь за собой обвал агентурной сети РФ в Европе

Арест Дурова может повлечь за собой обвал агентурной сети РФ в Европе
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Источник:  online.ua

Основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров мог искать встречи с президентом России Владимиром Путиным в Баку несколько дней назад.

Главные тезисы

  • Основатель Telegram Павел Дуров мог искать встречи с президентом Путиным в Баку, но был отказан.
  • Павла Дурова арестовали по обвинениям в наркоторговле, педофилии и мошенничестве.
  • Учитывая обвинения, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы. Возможно, этот кейс повлечет за собой серьезные последствия для российской агентурной сети в Европе.

Дуров мог хотеть встретиться с Путиным в Баку

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, Дуров мог искать встречи с Путиным в Баку несколько дней назад. Однако ему было отказано.

Теперь в России истерика, что "единственный надежный российский мессенджер, Telegram, может оказаться под контролем Запада, — отметил Коваленко.

Он добавил, что история с Дуровым для Москвы — это "провал, в котором должно все окружение Путина, от Вайно до Патрушева".

Руководитель ЦПИ отметил, что Telegram — это мессенджер номер один в Украине. В Индии — 300 млн пользователей, а в скором времени он станет номером один в Южной и Латинской Америке.

Коваленко отметил, что арест Дурова сопоставим со взломом "Энигмы" британцами во время Второй мировой войны, и что Telegram — это единственный мессенджер, который активно использует российская армия.

Дурова обвиняют в том, что он не сотрудничал с французской полицией по борьбе с наркоторговлей. В ближайшие месяцы Россию могут обвинить в торговле наркотиками в Европе. Трудные времена ждут Главного управления Генштаба, ведь именно их считают основными "ответственными" за это направление шпионской деятельности, — написал он.

Кроме того, добавил Коваленко, благодаря кейсу Дурова "может обрушиться вся агентурная сеть РФ в Европе".

Что известно о задержании Павла Дурова

Сообщается, что Павла Дурова арестовали около 20:00 вечером 24 августа после того, как он прибыл на частном самолете в аэропорт Ле-Бурже.

По словам правоохранителей, отказ Дурова сотрудничать с органами, а также возможности, предоставляемые Telegram (одноразовые номера, криптография и т.п.), делают его соучастником в таких преступлениях, как наркоторговля, педофилия и мошенничество.

Этот ордер на арест был действителен только при условии пребывания Дурова на территории Франции.

Учитывая предъявленные обвинения, Павлу Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.

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