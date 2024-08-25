Арест Дурова может повлечь за собой обвал агентурной сети РФ в Европе

Основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров мог искать встречи с президентом России Владимиром Путиным в Баку несколько дней назад.
Главные тезисы
- Основатель Telegram Павел Дуров мог искать встречи с президентом Путиным в Баку, но был отказан.
- Павла Дурова арестовали по обвинениям в наркоторговле, педофилии и мошенничестве.
- Учитывая обвинения, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы. Возможно, этот кейс повлечет за собой серьезные последствия для российской агентурной сети в Европе.
Дуров мог хотеть встретиться с Путиным в Баку
Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, Дуров мог искать встречи с Путиным в Баку несколько дней назад. Однако ему было отказано.
Он добавил, что история с Дуровым для Москвы — это "провал, в котором должно все окружение Путина, от Вайно до Патрушева".
Руководитель ЦПИ отметил, что Telegram — это мессенджер номер один в Украине. В Индии — 300 млн пользователей, а в скором времени он станет номером один в Южной и Латинской Америке.
Коваленко отметил, что арест Дурова сопоставим со взломом "Энигмы" британцами во время Второй мировой войны, и что Telegram — это единственный мессенджер, который активно использует российская армия.
Кроме того, добавил Коваленко, благодаря кейсу Дурова "может обрушиться вся агентурная сеть РФ в Европе".
Что известно о задержании Павла Дурова
Сообщается, что Павла Дурова арестовали около 20:00 вечером 24 августа после того, как он прибыл на частном самолете в аэропорт Ле-Бурже.
По словам правоохранителей, отказ Дурова сотрудничать с органами, а также возможности, предоставляемые Telegram (одноразовые номера, криптография и т.п.), делают его соучастником в таких преступлениях, как наркоторговля, педофилия и мошенничество.
Этот ордер на арест был действителен только при условии пребывания Дурова на территории Франции.
Учитывая предъявленные обвинения, Павлу Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.
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