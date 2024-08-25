Основателя Telegram Павла Дурова задержали в Париже

В Париже задержан основатель и гендиректор мессенджера Telegram Павел Дуров.
Главные тезисы
- Павел Дуров был задержан в Париже по французскому ордеру на арест из-за предполагаемой причастности к преступлениям, таким как наркоторговля и педофилия.
- Дуров отказался сотрудничать с органами и предоставил возможности, способствующие совершению преступлений через Telegram, что сделало его соучастником в них.
- Telegram активно используется преступными группировками и террористами, что привело к ужесточению мер по борьбе с преступностью через зашифрованные сервисы.
- Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы из-за обвинений в поддержке преступной деятельности через Telegram.
- Мессенджер Telegram не обеспечивает защиту персональных данных пользователей и был обвинен в распространении вредоносного контента, что делает его использование опасным.
Что известно о задержании Павла Дурова
Сообщается, что Павла Дурова арестовали около 20:00 вечером 24 августа после того, как он прибыл на частном самолете в аэропорт Ле-Бурже. Его сопровождали охранник и женщина.
Арест был осуществлен жандармами из подразделения GTA (Gendarmerie des transports aériens). Основанием для задержания стало то, что Дуров числился в FPR (реестр находящихся в розыске лиц) и только что прилетел из Азербайджана. У него был действующий французский ордер на арест, выданный Национальным департаментом уголовного розыска Франции (OFMIN) в рамках предварительного расследования.
По словам правоохранителей, отказ Дурова сотрудничать с органами, а также возможности, предоставляемые Telegram (одноразовые номера, криптография и т.п.), делают его соучастником в таких преступлениях, как наркоторговля, педофилия и мошенничество.
Этот ордер на арест был действителен только при условии пребывания Дурова на территории Франции. В августе 2021 г. он получил гражданство этой страны.
Телеканал сообщает, что, зная о своем статусе персоны нон-грата во Франции, Дуров преимущественно путешествовал в ОАЭ, постсоветские страны, Южную Америку и другие регионы мира. Он редко посещал Европу и избегал стран, где Telegram находится под усиленным наблюдением.
Один из следователей сообщил TF1, что Дуров "скорее всего попадет в СИЗО".
Телеканал отмечает, что эта международная операция имела несколько целей.
Во-первых, это попытка сдержать преступную деятельность, создать угрозу и отпугнуть тех, кто беспрепятственно использовал Telegram для обмена информацией. Во-вторых, операция направлена на усиление сотрудничества европейских стран по борьбе с терроризмом через зашифрованные сервисы.
TF1 также подчеркивает, что Telegram активно используется организованными преступными группами, и кроме террористов его используют для распространения незаконного контента.
Учитывая предъявленные обвинения, Павлу Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.
Почему опасно использовать Telegram
Мессенджер Telegram не защищает персональные данные пользователей и сохраняет даже удаленные сообщения. Журналисты online.ua попытались выяснить, может ли личная информация украинцев попасть в ФСБ.
Кроме того, Telegram неоднократно обвинялся в распространении ненависти, порнографии и торговли наркотиками и контрабандой. Мессенджер безнаказанно используют террористические группировки, такие как ИГИЛ.
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