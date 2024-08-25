Основателя Telegram Павла Дурова задержали в Париже

Что известно о задержании Павла Дурова

Сообщается, что Павла Дурова арестовали около 20:00 вечером 24 августа после того, как он прибыл на частном самолете в аэропорт Ле-Бурже. Его сопровождали охранник и женщина.

Арест был осуществлен жандармами из подразделения GTA (Gendarmerie des transports aériens). Основанием для задержания стало то, что Дуров числился в FPR (реестр находящихся в розыске лиц) и только что прилетел из Азербайджана. У него был действующий французский ордер на арест, выданный Национальным департаментом уголовного розыска Франции (OFMIN) в рамках предварительного расследования.

По словам правоохранителей, отказ Дурова сотрудничать с органами, а также возможности, предоставляемые Telegram (одноразовые номера, криптография и т.п.), делают его соучастником в таких преступлениях, как наркоторговля, педофилия и мошенничество.

Этот ордер на арест был действителен только при условии пребывания Дурова на территории Франции. В августе 2021 г. он получил гражданство этой страны.

Он совершил ошибку, приехав сюда сегодня. Мы не знаем, почему... Было ли это лишь частью плана? Во всяком случае, он задержан, — отметил источник, близкий к следствию. Поделиться

Телеканал сообщает, что, зная о своем статусе персоны нон-грата во Франции, Дуров преимущественно путешествовал в ОАЭ, постсоветские страны, Южную Америку и другие регионы мира. Он редко посещал Европу и избегал стран, где Telegram находится под усиленным наблюдением.

Один из следователей сообщил TF1, что Дуров "скорее всего попадет в СИЗО".

Он разрешил на своей платформе совершать множество преступлений и правонарушений, не сделав ничего для их сдерживания или сотрудничества с органами. После предъявления обвинений его, без сомнения, будут содержать под стражей, — добавил источник. Поделиться

Телеканал отмечает, что эта международная операция имела несколько целей.

Во-первых, это попытка сдержать преступную деятельность, создать угрозу и отпугнуть тех, кто беспрепятственно использовал Telegram для обмена информацией. Во-вторых, операция направлена на усиление сотрудничества европейских стран по борьбе с терроризмом через зашифрованные сервисы.

TF1 также подчеркивает, что Telegram активно используется организованными преступными группами, и кроме террористов его используют для распространения незаконного контента.

С годами Telegram стал главной платформой для организованной преступности, — отметил один из следователей. Поделиться

Учитывая предъявленные обвинения, Павлу Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы.

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