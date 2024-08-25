Засновника Telegram Павла Дурова затримали в Парижі

У Парижі затримано засновника і гендиректора месенджера Telegram Павла Дурова.
Головні тези:
- Павло Дуров був затриманий у Парижі після прильоту на приватному літаку з Азербайджану.
- Ордер на арешт видали через його зв'язок з злочинними групами та відмову співпрацювати з правоохоронними органами.
- Затримання має на меті стримання злочинної діяльності через сервіси з шифруванням та покращення співпраці у боротьбі з тероризмом.
- Telegram звинувачують у поширенні незаконного контенту та використанні терористичними угрупованнями.
- Використання Telegram небезпечне через викривлення персональних даних користувачів та можливість зловживання сервісом для кримінальних цілей.
Що відомо про затримання Павла Дурова
Повідомляється, що Павла Дурова заарештували приблизно о 20:00 ввечері 24 серпня після того, як він прибув на приватному літаку до аеропорту Ле-Бурже. Його супроводжували охоронець і жінка.
Арешт здійснили жандарми з підрозділу GTA (Gendarmerie des transports aériens). Підставою для затримання стало те, що Дуров значився у FPR (реєстр осіб, які перебувають у розшуку) і щойно прилетів з Азербайджану. У нього був чинний французький ордер на арешт, виданий Національним департаментом кримінального розшуку Франції (OFMIN) у рамках попереднього розслідування.
За словами правоохоронців, відмова Дурова співпрацювати з органами, а також можливості, які надає Telegram (одноразові номери, криптографія тощо), роблять його співучасником у таких злочинах, як наркоторгівля, педофілія та шахрайство.
Цей ордер на арешт був дійсний лише за умови перебування Дурова на території Франції. У серпні 2021 року він отримав громадянство цієї країни.
Телеканал повідомляє, що, знаючи про свій статус персони нон-грата у Франції, Дуров переважно подорожував до ОАЕ, пострадянських країн, Південної Америки та інших регіонів світу. Він рідко відвідував Європу і уникав країн, де Telegram знаходиться під посиленим наглядом.
Один зі слідчих повідомив TF1, що Дуров "швидше за все потрапить до СІЗО".
Телеканал зазначає, що ця міжнародна операція мала кілька цілей.
По-перше, це спроба стримати злочинну діяльність, створити загрозу та відлякати тих, хто безперешкодно користувався Telegram для обміну інформацією. По-друге, операція спрямована на посилення співпраці європейських країн у боротьбі з тероризмом через зашифровані сервіси.
TF1 також підкреслює, що Telegram активно використовується організованими злочинними групами, і, крім терористів, його використовують для розповсюдження незаконного контенту.
З огляду на пред'явлені звинувачення, Павлу Дурову може загрожувати до 20 років ув’язнення.
Чому небезпечно використовувати Telegram
Месенджер Telegram не захищає персональні дані користувачів та зберігає навіть видалені повідомлення. Журналісти online.ua спробували з’ясувати, чи може особиста інформація українців потрапити до ФСБ.
Крім того, Telegram неодноразово звинувачували у розповсюдженні ненависті, порнографії та торгівлі наркотиками та контрабандою. Месенджер безкарно використовують терористичні угруповання, такі як ІДІЛ.
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