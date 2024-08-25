Засновника Telegram Павла Дурова затримали в Парижі

Що відомо про затримання Павла Дурова

Повідомляється, що Павла Дурова заарештували приблизно о 20:00 ввечері 24 серпня після того, як він прибув на приватному літаку до аеропорту Ле-Бурже. Його супроводжували охоронець і жінка.

Арешт здійснили жандарми з підрозділу GTA (Gendarmerie des transports aériens). Підставою для затримання стало те, що Дуров значився у FPR (реєстр осіб, які перебувають у розшуку) і щойно прилетів з Азербайджану. У нього був чинний французький ордер на арешт, виданий Національним департаментом кримінального розшуку Франції (OFMIN) у рамках попереднього розслідування.

За словами правоохоронців, відмова Дурова співпрацювати з органами, а також можливості, які надає Telegram (одноразові номери, криптографія тощо), роблять його співучасником у таких злочинах, як наркоторгівля, педофілія та шахрайство.

Цей ордер на арешт був дійсний лише за умови перебування Дурова на території Франції. У серпні 2021 року він отримав громадянство цієї країни.

Він допустив помилку, приїхавши сюди сьогодні. Ми не знаємо, чому... Чи було це лише частиною якогось плану? У будь-якому разі, він затриманий, — зазначив джерело, близьке до слідства. Поширити

Телеканал повідомляє, що, знаючи про свій статус персони нон-грата у Франції, Дуров переважно подорожував до ОАЕ, пострадянських країн, Південної Америки та інших регіонів світу. Він рідко відвідував Європу і уникав країн, де Telegram знаходиться під посиленим наглядом.

Один зі слідчих повідомив TF1, що Дуров "швидше за все потрапить до СІЗО".

Він дозволив на своїй платформі здійснювати безліч злочинів і правопорушень, не зробивши нічого для їхнього стримування чи співпраці з органами. Після висунення звинувачень його, без сумніву, утримуватимуть під вартою, — додало джерело. Поширити

Телеканал зазначає, що ця міжнародна операція мала кілька цілей.

По-перше, це спроба стримати злочинну діяльність, створити загрозу та відлякати тих, хто безперешкодно користувався Telegram для обміну інформацією. По-друге, операція спрямована на посилення співпраці європейських країн у боротьбі з тероризмом через зашифровані сервіси.

TF1 також підкреслює, що Telegram активно використовується організованими злочинними групами, і, крім терористів, його використовують для розповсюдження незаконного контенту.

З роками Telegram став головною платформою для організованої злочинності, — зазначив один зі слідчих. Поширити

З огляду на пред'явлені звинувачення, Павлу Дурову може загрожувати до 20 років ув’язнення.

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