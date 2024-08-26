У чому у Франції звинувачують Дурова

За інформацією журналістів видання, розслідування стосовно Дурова та Telegram проводиться підрозділом кібержандармерії та національним підрозділом поліції Франції.

Відповідно до оприлюдненого прокуратурою Парижа прес-реліза, розслідування, в рамках якого було затримано Дурова, проводиться щодо невстановлених осіб за 12 складами злочинів.

Павло Дуров

Список звинувачень:

Співучасть в адмініструванні онлайн-платформи з метою здійснення незаконних транзакцій організованою групою.

Відмова надати за запитами уповноважених органів інформацію або документи, необхідні для здійснення і використання дозволеного законом прослуховування.

Співучасть у володінні зображенням неповнолітніх дітей порнографічного характеру.

Співучасть у розповсюдженні організованою злочинною групою зображень неповнолітніх дітей порнографічного характеру.

Співучасть у придбанні, перевезенні, зберіганні або передачі наркотиків.

Участь у пропозиції, передачі або наданні без поважних причин обладнання, інструменту, програми або даних, призначених для атаки на автоматизовані системи обробки даних.

Співучасть в організованому бандитському шахрайстві.

Надання криптологічних послуг, спрямованих на забезпечення функцій конфіденційності без відповідного декларування.

Надання засобів криптології, які не забезпечують виключно функції автентифікації або контролю цілісності, без попередньої заяви.

Засновник і керівник соцмережі Telegram перебуває під вартою, щодо нього триває розслідування.

Що у Франції кажуть про справу Дурова

Рішення французьких правоохоронців затримати засновника соцмережі Telegram Павла Дурова не має політичного підтексту, вважає президент Франції Еммануель Макрон.

Він розповів, що спостерігає неправдиву інформацію про Францію після того, як там було затримано Павла Дурова.

За його словами, у правовій державі у соціальних мережах свобода здійснюється в рамках, передбачених законом. Дотримання закону повинні забезпечувати суди, які мають повну незалежність.

Повідомляється, що Павла Дурова заарештували приблизно о 20:00 ввечері 24 серпня після того, як він прибув на приватному літаку до аеропорту Ле-Бурже. Його супроводжували охоронець і жінка.

Арешт здійснили жандарми з підрозділу GTA (Gendarmerie des transports aériens). Підставою для затримання стало те, що Дуров значився у FPR (реєстр осіб, які перебувають у розшуку) і щойно прилетів з Азербайджану. У нього був чинний французький ордер на арешт, виданий Національним департаментом кримінального розшуку Франції (OFMIN) у рамках попереднього розслідування.

За словами правоохоронців, відмова Дурова співпрацювати з органами, а також можливості, які надає Telegram (одноразові номери, криптографія тощо), роблять його співучасником у таких злочинах, як наркоторгівля, педофілія та шахрайство.