Представители прокуратуры Парижа обнародовали обвинения основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову.
Главные тезисы
- Павел Дуров обвиняется в соучастии в онлайн-платформе для незаконных транзакций и распространении порнографии во Франции.
- Обвинения включают предполагаемое участие основателя Telegram в наркоторговле, мошенничестве и нарушении защиты данных.
- Задержание Дурова в Париже связано с различными преступлениями, в том числе предоставлением криптологических услуг без декларирования.
- Президент Франции утверждает, что задержание не имеет политического подтекста, и закон должен соблюдать независимые суды.
- Французские правоохранители считают, что отказ сотрудничать и технологии Telegram делают Дурова соучастником в преступлениях, включая наркоторговлю и педофилию.
В чем во Франции обвиняют Дурова
По информации журналистов, расследование в отношении Дурова и Telegram проводится подразделением кибержандармерии и национальным подразделением полиции Франции.
Согласно обнародованному прокуратурой Парижу пресс-релизу, расследование, в рамках которого был задержан Дуров, проводится в отношении неустановленных лиц по 12 составам преступлений.
Список обвинений:
Соучастие в администрировании онлайн-платформы с целью незаконных транзакций организованной группой.
Отказ предоставить по запросам уполномоченных органов информацию или документы, необходимые для осуществления и использования разрешенного прослушивания.
Соучастие во владении изображением несовершеннолетних детей порнографического характера.
Соучастие в распространении организованной преступной группой изображений несовершеннолетних детей порнографического характера.
Соучастие в приобретении, перевозке, хранении или передаче наркотиков.
Участие в предложении, передаче или предоставлении без уважительных причин оборудования, инструмента, программы или данных, предназначенных для атаки на автоматизированные системы обработки данных.
Соучастие в организованном бандитском мошенничестве.
Предоставление криптологических услуг, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего декларирования.
Предоставление средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или контроля целостности, без предварительного заявления.
Основатель и руководитель соцсети Telegram находится под стражей, в его отношении продолжается расследование.
Что во Франции говорят о деле Дурова
Решение французских правоохранителей задержать основателя соцсети Telegram Павла Дурова не имеет политического подтекста, считает президент Франции Эммануэль Макрон.
Он рассказал, что наблюдает ложную информацию о Франции после того, как там был задержан Павел Дуров.
По его словам, в правовом государстве в социальных сетях свобода осуществляется в рамках, предусмотренных законом. Соблюдение закона должны обеспечивать суды, обладающие полной независимостью.
Сообщается, что Павла Дурова арестовали около 20:00 вечером 24 августа после того, как он прибыл на частном самолете в аэропорт Ле-Бурже. Его сопровождали охранник и женщина.
Арест был осуществлен жандармами из подразделения GTA (Gendarmerie des transports aériens). Основанием для задержания стало то, что Дуров числился в FPR (реестр находящихся в розыске лиц) и только что прилетел из Азербайджана. У него был действующий французский ордер на арест, выданный Национальным департаментом уголовного розыска Франции (OFMIN) в рамках предварительного расследования.
По словам правоохранителей, отказ Дурова сотрудничать с органами, а также возможности, предоставляемые Telegram (одноразовые номера, криптография и т.п.), делают его соучастником в таких преступлениях, как наркоторговля, педофилия и мошенничество.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-