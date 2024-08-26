В чем во Франции обвиняют Дурова

По информации журналистов, расследование в отношении Дурова и Telegram проводится подразделением кибержандармерии и национальным подразделением полиции Франции.

Согласно обнародованному прокуратурой Парижу пресс-релизу, расследование, в рамках которого был задержан Дуров, проводится в отношении неустановленных лиц по 12 составам преступлений.

Павел Дуров

Список обвинений:

Соучастие в администрировании онлайн-платформы с целью незаконных транзакций организованной группой.

Отказ предоставить по запросам уполномоченных органов информацию или документы, необходимые для осуществления и использования разрешенного прослушивания.

Соучастие во владении изображением несовершеннолетних детей порнографического характера.

Соучастие в распространении организованной преступной группой изображений несовершеннолетних детей порнографического характера.

Соучастие в приобретении, перевозке, хранении или передаче наркотиков.

Участие в предложении, передаче или предоставлении без уважительных причин оборудования, инструмента, программы или данных, предназначенных для атаки на автоматизированные системы обработки данных.

Соучастие в организованном бандитском мошенничестве.

Предоставление криптологических услуг, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего декларирования.

Предоставление средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или контроля целостности, без предварительного заявления.

Основатель и руководитель соцсети Telegram находится под стражей, в его отношении продолжается расследование.

Что во Франции говорят о деле Дурова

Решение французских правоохранителей задержать основателя соцсети Telegram Павла Дурова не имеет политического подтекста, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

Он рассказал, что наблюдает ложную информацию о Франции после того, как там был задержан Павел Дуров.

По его словам, в правовом государстве в социальных сетях свобода осуществляется в рамках, предусмотренных законом. Соблюдение закона должны обеспечивать суды, обладающие полной независимостью.

Сообщается, что Павла Дурова арестовали около 20:00 вечером 24 августа после того, как он прибыл на частном самолете в аэропорт Ле-Бурже. Его сопровождали охранник и женщина.

Арест был осуществлен жандармами из подразделения GTA (Gendarmerie des transports aériens). Основанием для задержания стало то, что Дуров числился в FPR (реестр находящихся в розыске лиц) и только что прилетел из Азербайджана. У него был действующий французский ордер на арест, выданный Национальным департаментом уголовного розыска Франции (OFMIN) в рамках предварительного расследования.

По словам правоохранителей, отказ Дурова сотрудничать с органами, а также возможности, предоставляемые Telegram (одноразовые номера, криптография и т.п.), делают его соучастником в таких преступлениях, как наркоторговля, педофилия и мошенничество.