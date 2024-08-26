Во Франции выдвинули обвинения основателю Telegram Павлу Дурову
Категория
Мир
Дата публикации

Во Франции выдвинули обвинения основателю Telegram Павлу Дурову

Павел Дуров
Читати українською
Источник:  Reuters

Представители прокуратуры Парижа обнародовали обвинения основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову.

Главные тезисы

  • Павел Дуров обвиняется в соучастии в онлайн-платформе для незаконных транзакций и распространении порнографии во Франции.
  • Обвинения включают предполагаемое участие основателя Telegram в наркоторговле, мошенничестве и нарушении защиты данных.
  • Задержание Дурова в Париже связано с различными преступлениями, в том числе предоставлением криптологических услуг без декларирования.
  • Президент Франции утверждает, что задержание не имеет политического подтекста, и закон должен соблюдать независимые суды.
  • Французские правоохранители считают, что отказ сотрудничать и технологии Telegram делают Дурова соучастником в преступлениях, включая наркоторговлю и педофилию.

В чем во Франции обвиняют Дурова

По информации журналистов, расследование в отношении Дурова и Telegram проводится подразделением кибержандармерии и национальным подразделением полиции Франции.

Согласно обнародованному прокуратурой Парижу пресс-релизу, расследование, в рамках которого был задержан Дуров, проводится в отношении неустановленных лиц по 12 составам преступлений.

Прокуратура Франции обнародовала обвинение Дурову
Павел Дуров

Список обвинений:

  • Соучастие в администрировании онлайн-платформы с целью незаконных транзакций организованной группой.

  • Отказ предоставить по запросам уполномоченных органов информацию или документы, необходимые для осуществления и использования разрешенного прослушивания.

  • Соучастие во владении изображением несовершеннолетних детей порнографического характера.

  • Соучастие в распространении организованной преступной группой изображений несовершеннолетних детей порнографического характера.

  • Соучастие в приобретении, перевозке, хранении или передаче наркотиков.

  • Участие в предложении, передаче или предоставлении без уважительных причин оборудования, инструмента, программы или данных, предназначенных для атаки на автоматизированные системы обработки данных.

  • Соучастие в организованном бандитском мошенничестве.

  • Предоставление криптологических услуг, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего декларирования.

  • Предоставление средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или контроля целостности, без предварительного заявления.

Основатель и руководитель соцсети Telegram находится под стражей, в его отношении продолжается расследование.

Что во Франции говорят о деле Дурова

Решение французских правоохранителей задержать основателя соцсети Telegram Павла Дурова не имеет политического подтекста, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

Он рассказал, что наблюдает ложную информацию о Франции после того, как там был задержан Павел Дуров.

По его словам, в правовом государстве в социальных сетях свобода осуществляется в рамках, предусмотренных законом. Соблюдение закона должны обеспечивать суды, обладающие полной независимостью.

Сообщается, что Павла Дурова арестовали около 20:00 вечером 24 августа после того, как он прибыл на частном самолете в аэропорт Ле-Бурже. Его сопровождали охранник и женщина.

Арест был осуществлен жандармами из подразделения GTA (Gendarmerie des transports aériens). Основанием для задержания стало то, что Дуров числился в FPR (реестр находящихся в розыске лиц) и только что прилетел из Азербайджана. У него был действующий французский ордер на арест, выданный Национальным департаментом уголовного розыска Франции (OFMIN) в рамках предварительного расследования.

По словам правоохранителей, отказ Дурова сотрудничать с органами, а также возможности, предоставляемые Telegram (одноразовые номера, криптография и т.п.), делают его соучастником в таких преступлениях, как наркоторговля, педофилия и мошенничество.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Основателя Telegram Павла Дурова задержали в Париже
Основателя Telegram Павла Дурова задержали в Париже
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Арест Дурова может повлечь за собой обвал агентурной сети РФ в Европе
Арест Дурова может повлечь за собой обвал агентурной сети РФ в Европе
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон отреагировал на задержание во Франции основателя Telegram Дурова
Emmanuel Macron
Макрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?