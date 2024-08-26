Макрон отреагировал на задержание во Франции основателя Telegram Дурова

Задержание Дурова во Франции не является политическим делом — Макрон

Он рассказал, что наблюдает ложную информацию о Франции после того, как там был задержан Павел Дуров.

Франция как никогда отдана свободе слова и общения, инновациям и предпринимательству. И будет оставаться такой. Эммануэль Макрон Президент Франции

По его словам, в правовом государстве в социальных сетях свобода осуществляется в рамках, предусмотренных законом. Соблюдение закона должны обеспечивать суды, обладающие полной независимостью.

Задержание основателя Telegram на территории Франции произошло в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решения должны принимать судьи. Поделиться

Je lis ici de fausses informations concernant la France suite à l’arrestation de Pavel Durov.



La France est plus que tout attachée à la liberté d’expression et de communication, à l’innovation et à l’esprit d’entreprise. Elle le restera.



Dans un État de droit,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 26, 2024

Такое заявление Макрона было опубликовано после того, как в сети подвергли резкой критике решение о задержании Дурова. Этим преимущественно занимались русские пропагандисты.

Что известно о задержании Павла Дурова

Сообщается, что Павла Дурова арестовали около 20:00 вечером 24 августа после того, как он прибыл на частном самолете в аэропорт Ле-Бурже. Его сопровождали охранник и женщина.

Арест был осуществлен жандармами из подразделения GTA (Gendarmerie des transports aériens). Основанием для задержания стало то, что Дуров числился в FPR (реестр находящихся в розыске) и только что прилетел из Азербайджана. У него был действующий французский ордер на арест, выданный Национальным департаментом уголовного розыска Франции (OFMIN) в рамках предварительного расследования.

По словам правоохранителей, отказ Дурова сотрудничать с органами, а также возможности, предоставляемые Telegram (одноразовые номера, криптография и т.п.), делают его соучастником в таких преступлениях, как наркоторговля, педофилия и мошенничество.