Макрон отреагировал на задержание во Франции основателя Telegram Дурова

Решение французских правоохранителей задержать основателя соцсети Telegram Павла Дурова не имеет политического подтекста, считает президент Франции Эммануэль Макрон.
Главные тезисы
- Решение задержать Павла Дурова во Франции не имеет политического подтекста, утверждает президент Макрон.
- Франция придает большое значение свободе слова и инновациям.
- Задержание основателя Telegram Павла Дурова было осуществлено на основании французского ордера на арест и в рамках судебного расследования.
- Президент Макрон подчеркнул, что в правовом государстве свобода в соцсетях осуществляется в рамках закона, о чем должны беспокоиться независимые суды.
Задержание Дурова во Франции не является политическим делом — Макрон
Он рассказал, что наблюдает ложную информацию о Франции после того, как там был задержан Павел Дуров.
По его словам, в правовом государстве в социальных сетях свобода осуществляется в рамках, предусмотренных законом. Соблюдение закона должны обеспечивать суды, обладающие полной независимостью.
Je lis ici de fausses informations concernant la France suite à l’arrestation de Pavel Durov.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 26, 2024
La France est plus que tout attachée à la liberté d’expression et de communication, à l’innovation et à l’esprit d’entreprise. Elle le restera.
Dans un État de droit,…
Такое заявление Макрона было опубликовано после того, как в сети подвергли резкой критике решение о задержании Дурова. Этим преимущественно занимались русские пропагандисты.
Что известно о задержании Павла Дурова
Сообщается, что Павла Дурова арестовали около 20:00 вечером 24 августа после того, как он прибыл на частном самолете в аэропорт Ле-Бурже. Его сопровождали охранник и женщина.
Арест был осуществлен жандармами из подразделения GTA (Gendarmerie des transports aériens). Основанием для задержания стало то, что Дуров числился в FPR (реестр находящихся в розыске) и только что прилетел из Азербайджана. У него был действующий французский ордер на арест, выданный Национальным департаментом уголовного розыска Франции (OFMIN) в рамках предварительного расследования.
По словам правоохранителей, отказ Дурова сотрудничать с органами, а также возможности, предоставляемые Telegram (одноразовые номера, криптография и т.п.), делают его соучастником в таких преступлениях, как наркоторговля, педофилия и мошенничество.
Этот ордер на арест был действителен только при условии пребывания Дурова на территории Франции. В августе 2021 г. он получил гражданство этой страны.
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