Макрон отреагировал на задержание во Франции основателя Telegram Дурова
Категория
Политика
Дата публикации

Макрон отреагировал на задержание во Франции основателя Telegram Дурова

Emmanuel Macron
Макрон
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Решение французских правоохранителей задержать основателя соцсети Telegram Павла Дурова не имеет политического подтекста, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

Главные тезисы

  • Решение задержать Павла Дурова во Франции не имеет политического подтекста, утверждает президент Макрон.
  • Франция придает большое значение свободе слова и инновациям.
  • Задержание основателя Telegram Павла Дурова было осуществлено на основании французского ордера на арест и в рамках судебного расследования.
  • Президент Макрон подчеркнул, что в правовом государстве свобода в соцсетях осуществляется в рамках закона, о чем должны беспокоиться независимые суды.

Задержание Дурова во Франции не является политическим делом — Макрон

Он рассказал, что наблюдает ложную информацию о Франции после того, как там был задержан Павел Дуров.

Франция как никогда отдана свободе слова и общения, инновациям и предпринимательству. И будет оставаться такой.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

По его словам, в правовом государстве в социальных сетях свобода осуществляется в рамках, предусмотренных законом. Соблюдение закона должны обеспечивать суды, обладающие полной независимостью.

Задержание основателя Telegram на территории Франции произошло в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решения должны принимать судьи.

Такое заявление Макрона было опубликовано после того, как в сети подвергли резкой критике решение о задержании Дурова. Этим преимущественно занимались русские пропагандисты.

Что известно о задержании Павла Дурова

Сообщается, что Павла Дурова арестовали около 20:00 вечером 24 августа после того, как он прибыл на частном самолете в аэропорт Ле-Бурже. Его сопровождали охранник и женщина.

Арест был осуществлен жандармами из подразделения GTA (Gendarmerie des transports aériens). Основанием для задержания стало то, что Дуров числился в FPR (реестр находящихся в розыске) и только что прилетел из Азербайджана. У него был действующий французский ордер на арест, выданный Национальным департаментом уголовного розыска Франции (OFMIN) в рамках предварительного расследования.

По словам правоохранителей, отказ Дурова сотрудничать с органами, а также возможности, предоставляемые Telegram (одноразовые номера, криптография и т.п.), делают его соучастником в таких преступлениях, как наркоторговля, педофилия и мошенничество.

Этот ордер на арест был действителен только при условии пребывания Дурова на территории Франции. В августе 2021 г. он получил гражданство этой страны.

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