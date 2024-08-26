Макрон відреагував на затримання у Франції засновника Telegram Дурова

Рішення французьких правоохоронців затримати засновника соцмережі Telegram Павла Дурова не має політичного підтексту, вважає президент Франції Еммануель Макрон.
Головні тези:
- Президент Макрон запевнив, що затримання засновника Telegram не має політичного підтексту та відбулося в рамках судового розслідування.
- У Франції наддають велике значення свободі слова та інноваціям, вказав Макрон, підтверджуючи посвяченість країни цим цінностям.
- Затримання Павла Дурова на території Франції стало можливим завдяки дійсному французькому ордеру на арешт у рамках попереднього розслідування.
- Судді повинні брати на себе прийняття рішень у подібних справах, визначив президент Франції, коментуючи ситуацію з затриманням.
Затримання Дурова у Франції не є політичною справою — Макрон
Він розповів, що спостерігає неправдиву інформацію про Францію після того, як там було затримано Павла Дурова.
За його словами, у правовій державі у соціальних мережах свобода здійснюється в рамках, передбачених законом. Дотримання закону повинні забезпечувати суди, які мають повну незалежність.
Je lis ici de fausses informations concernant la France suite à l’arrestation de Pavel Durov.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 26, 2024
La France est plus que tout attachée à la liberté d’expression et de communication, à l’innovation et à l’esprit d’entreprise. Elle le restera.
Dans un État de droit,…
Така заява Макрона була опублікована після того, як у мережі різко розкритикували рішення про затримання Дурова. Цим переважно займалися російські пропагандисти.
Що відомо про затримання Павла Дурова
Повідомляється, що Павла Дурова заарештували приблизно о 20:00 ввечері 24 серпня після того, як він прибув на приватному літаку до аеропорту Ле-Бурже. Його супроводжували охоронець і жінка.
Арешт здійснили жандарми з підрозділу GTA (Gendarmerie des transports aériens). Підставою для затримання стало те, що Дуров значився у FPR (реєстр осіб, які перебувають у розшуку) і щойно прилетів з Азербайджану. У нього був чинний французький ордер на арешт, виданий Національним департаментом кримінального розшуку Франції (OFMIN) у рамках попереднього розслідування.
За словами правоохоронців, відмова Дурова співпрацювати з органами, а також можливості, які надає Telegram (одноразові номери, криптографія тощо), роблять його співучасником у таких злочинах, як наркоторгівля, педофілія та шахрайство.
Цей ордер на арешт був дійсний лише за умови перебування Дурова на території Франції. У серпні 2021 року він отримав громадянство цієї країни.
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