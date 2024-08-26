Макрон відреагував на затримання у Франції засновника Telegram Дурова

Затримання Дурова у Франції не є політичною справою — Макрон

Він розповів, що спостерігає неправдиву інформацію про Францію після того, як там було затримано Павла Дурова.

Франція як ніколи віддана свободі слова та спілкування, інноваціям та підприємництву. І залишатиметься такою. Еммануель Макрон Президент Франції

За його словами, у правовій державі у соціальних мережах свобода здійснюється в рамках, передбачених законом. Дотримання закону повинні забезпечувати суди, які мають повну незалежність.

Затримання засновника Telegram на території Франції відбулося в рамках судового розслідування, що триває. Це в жодному разі не політичне рішення. Рішення повинні приймати судді. Поширити

Je lis ici de fausses informations concernant la France suite à l’arrestation de Pavel Durov.



La France est plus que tout attachée à la liberté d’expression et de communication, à l’innovation et à l’esprit d’entreprise. Elle le restera.



Dans un État de droit,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 26, 2024

Така заява Макрона була опублікована після того, як у мережі різко розкритикували рішення про затримання Дурова. Цим переважно займалися російські пропагандисти.

Що відомо про затримання Павла Дурова

Повідомляється, що Павла Дурова заарештували приблизно о 20:00 ввечері 24 серпня після того, як він прибув на приватному літаку до аеропорту Ле-Бурже. Його супроводжували охоронець і жінка.

Арешт здійснили жандарми з підрозділу GTA (Gendarmerie des transports aériens). Підставою для затримання стало те, що Дуров значився у FPR (реєстр осіб, які перебувають у розшуку) і щойно прилетів з Азербайджану. У нього був чинний французький ордер на арешт, виданий Національним департаментом кримінального розшуку Франції (OFMIN) у рамках попереднього розслідування.

За словами правоохоронців, відмова Дурова співпрацювати з органами, а також можливості, які надає Telegram (одноразові номери, криптографія тощо), роблять його співучасником у таких злочинах, як наркоторгівля, педофілія та шахрайство.