Дуров десятки разів таємно відвідував Росію попри свою "антипутінську" позицію

Російський програміст та засновник Telegram Павло Дуров доволі довго створював ілюзію того, що є противником путінського режиму, однак таємно приїздив у країну-агресорку понад 60 разів з 2014 по 2021 роки.

Павло Дуров приховував свої зв'язки з російською владою

Ексклюзивною інформацією поділився підприємець, засновник Petcube та TheFourthLaw.ai Ярослав Ажнюк. Її він отримав від своїх анонімних джерел.

Окрім того, наголошується, що ще минулого року групі розслідувачів "Крємлєграм" анонімно прислали витяг із даними про перетин Дуровим кордону Росії у 2015-2021 рр.

Лише 26 серпня 2024 року, після того, як стався масштабний витік великої бази даних ФСБ, достеменно стало відомо, що російський програміст дійсно відвідував РФ 5 серпня 2015 року.

Це повністю збігається із одним із записів у листі, який ми отримали, де всього 125 записів про в’їзд та виїзд Павла до Росії. Обидва джерела зливів є анонімними, їхні цілі нам не відомі, але зараз з великою імовірністю можна вважати дані анонімного листа автентичними. Виходячи з них, Павло багато разів відвідував Росію з 2015-го по 2021 роки, у той час, як стверджував, що має конфлікт із владою і є вигнанцем у країні, де народився. Поширити

Фото: facebook.com/ntkrr

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Як відомо, месенджер Telegram ніби-то заблокували у країні-агресорці 16 квітня 2018-го і ніби-то розблокували 20 червня 2020-го о 15:00.

Запис від 20 червня 2020-го вказує на те, що програміст вилетів з Росії о 19:13. Даних, як він потрапив туди перед цим, немає (або їх там і не було, або вони були видалені з бази).