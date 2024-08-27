Дуров десятки разів таємно відвідував Росію попри свою "антипутінську" позицію

Російський програміст та засновник Telegram Павло Дуров доволі довго створював ілюзію того, що є противником путінського режиму, однак таємно приїздив у країну-агресорку понад 60 разів з 2014 по 2021 роки.
Головні тези:
- На тлі повномасштабної війни РФ проти України використанням Telegram вкрай небезпечним для українських користувачів.
- Анонімні джерела розкрили деталі про перетин кордону Дуровим та його відносини з російською владою.
- Дуров брехав, що має конфлікт із Кремлем і є вигнанцем у Росії.
Павло Дуров приховував свої зв'язки з російською владою
Ексклюзивною інформацією поділився підприємець, засновник Petcube та TheFourthLaw.ai Ярослав Ажнюк. Її він отримав від своїх анонімних джерел.
Окрім того, наголошується, що ще минулого року групі розслідувачів "Крємлєграм" анонімно прислали витяг із даними про перетин Дуровим кордону Росії у 2015-2021 рр.
Лише 26 серпня 2024 року, після того, як стався масштабний витік великої бази даних ФСБ, достеменно стало відомо, що російський програміст дійсно відвідував РФ 5 серпня 2015 року.
Українці повинні усвідомити усю небезпеку Telegram
Як відомо, месенджер Telegram ніби-то заблокували у країні-агресорці 16 квітня 2018-го і ніби-то розблокували 20 червня 2020-го о 15:00.
Запис від 20 червня 2020-го вказує на те, що програміст вилетів з Росії о 19:13. Даних, як він потрапив туди перед цим, немає (або їх там і не було, або вони були видалені з бази).
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