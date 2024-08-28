Макрон обращался к Дурову с тайным предложением

Издание The Wall Street Journal узнало от своих инсайдеров, что еще 6 лет назад французский лидер Эммануэль Макрон лично предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру мессенджера в Париж.

Что известно о тайной встрече Макрона и Дурова

По словам анонимных источников, еще в 2018 году российский программист и президент Франции встретились во время ланча, о котором публично никто не сообщал.

Именно тогда Эммануэль Макрон впервые заговорил о возможности предоставления Павлу Дурова французского гражданства.

Журналисты получили информацию, что основатель Telegram отказался от этого неожиданного предложения.

Однако, как сообщается, прошло всего три года с момента их встречи, и россиянин все же получил французское гражданство.

Инсайдеры также рассказывают, что за год до встречи Макрона и Дурова французские спецслужбы провели совместную операцию с ОАЭ, в результате которой был сломан iPhone российского программиста.

Шпионская операция, о которой также не сообщалось ранее, получила кодовое название "Фиолетовая музыка".

Зачем французские силовики проводили тайную операцию против Дурова

Как узнали журналисты, они были крайне озабочены тем, что террористическое "Исламское государство" использует Telegram для вербовки боевиков и планирования атак.

Павел Дуров и его команда долгое время просто игнорировали призывы и судебные приказы, отправленные правоохранительными органами.

Хотя нет никаких признаков того, что эти предыдущие дискуссии с Макроном или взлом телефона Дурова сыграли какую-то роль в его задержании, эти детали проливают новый свет на долгие и сложные отношения Дурова с Францией и ОАЭ, — объясняют журналисты. Поделиться

Сам Макрон продолжает утверждать, что арест российского программиста не является политическим вопросом.