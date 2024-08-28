Макрон звертався до Дурова з таємною пропозицією

Видання The Wall Street Journal дізналося від своїх інсайдерів, що ще 6 років тому французький лідер Еммануель Макрон особисто пропонував засновнику Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру месенджера до Парижа.

Що відомо про таємну зустріч Макрона та Дурова

За словами анонімних джерел, ще у 2018 році російський програміст та президент Франції зустрілися під час ланчу, про який публічно ніхто не повідомляв.

Саме тоді Еммануель Макрон вперше заговорив про можливість надання Павлу Дурова французького громадянства.

Журналісти отримали інформацію, що тоді засновник Telegram відмовився від цієї неочікуваної пропозиції.

Однак, як зазначається, минуло лише три роки з моменту їхньої зустрічі, і росіянин все ж отримав французьке громадянство.

Інсайдери також розповідають, що за рік до зустрічі Макрона та Дурова французькі спецслужби провели спільну операцію з ОАЕ, в результаті якої був зламаний iPhone російського програміста.

Шпигунська операція, про яку також не повідомлялося раніше, отримала кодову назву "Фіолетова музика".

Навіщо французькі силовики проводили таємну операцію проти Дурова

Як дізналися журналісти, вони були вкрай стурбовані тим, що терористична "Ісламська держава" використовує Telegram для вербування бойовиків і планування атак.

Павло Дуров та його команда тривалий час проти ігнорувала виклики і судові накази, надіслані правоохоронними органами.

Хоча немає жодних ознак того, що ці попередні дискусії з Макроном або злам телефону Дурова відіграли якусь роль у його затриманні, ці деталі проливають нове світло на довгі і складні стосунки Дурова з Францією та ОАЕ, — пояснюють журналісти. Поширити

Сам Макрон продовжує стверджувати, що арешт російського програміста не є політичним питанням.