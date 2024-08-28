Макрон звертався до Дурова з таємною пропозицією

Видання The Wall Street Journal дізналося від своїх інсайдерів, що ще 6 років тому французький лідер Еммануель Макрон особисто пропонував засновнику Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру месенджера до Парижа.
Головні тези:
- Павло Дуров спочатку відмовився від пропозиції Макрона, однак згодом погодився на неї.
- Засновник Telegram ігнорував заклики правоохоронних органів на тлі використанням месенджера терористами.
- Французькі спецслужби провели таємну операцію проти Павла Дурова.
Що відомо про таємну зустріч Макрона та Дурова
За словами анонімних джерел, ще у 2018 році російський програміст та президент Франції зустрілися під час ланчу, про який публічно ніхто не повідомляв.
Саме тоді Еммануель Макрон вперше заговорив про можливість надання Павлу Дурова французького громадянства.
Журналісти отримали інформацію, що тоді засновник Telegram відмовився від цієї неочікуваної пропозиції.
Однак, як зазначається, минуло лише три роки з моменту їхньої зустрічі, і росіянин все ж отримав французьке громадянство.
Інсайдери також розповідають, що за рік до зустрічі Макрона та Дурова французькі спецслужби провели спільну операцію з ОАЕ, в результаті якої був зламаний iPhone російського програміста.
Шпигунська операція, про яку також не повідомлялося раніше, отримала кодову назву "Фіолетова музика".
Навіщо французькі силовики проводили таємну операцію проти Дурова
Як дізналися журналісти, вони були вкрай стурбовані тим, що терористична "Ісламська держава" використовує Telegram для вербування бойовиків і планування атак.
Павло Дуров та його команда тривалий час проти ігнорувала виклики і судові накази, надіслані правоохоронними органами.
Сам Макрон продовжує стверджувати, що арешт російського програміста не є політичним питанням.
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