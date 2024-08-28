Психологічна війна і пропаганда. Що відомо про військово-облікову спеціальність Дурова

Арешт засновника Telegram Павла Дурова у Франції привернув ще більше уваги до його персони й пролив світло на минуле російського програміста.
Головні тези:
- ВОС Дурова — "Психологічна війна і пропаганда", у 2012-му він був старшим лейтенантом запасу.
- Павлу Дурову уже оголосили звинувачення. Серед них - співучасть у розповсюдженні порнографічного контенту й участь у шахрайстві.
- Засновник Telegram багато років ігнорував вимоги та заклики влади Франції.
Що стало відомо про Павла Дурова
На красномовний факт у біографії засновника Telegram звернув увагу український підприємець, засновник Petcube та TheFourthLaw.ai Ярослав Ажнюк.
За словами останнього, він мав у своєму розпорядженні інформацію про те, що військово-облікова спеціальність Павла Дурова — “Психологічна війна і пропаганда”, однак не мав офіційного джерела, яке б підтвердило ці дані.
Однак 28 серпня один з користувачі мережі надіслав Ярославу Ажнюку лінк на твіт російського програміста, який той опублікував ще 12 років тому.
Французька прокуратура оголосила список звинувачень Павлу Дурову:
Співучасть в адмініструванні онлайн-платформи з метою здійснення незаконних транзакцій організованою групою.
Відмова надати за запитами уповноважених органів інформацію або документи, необхідні для здійснення і використання дозволеного законом прослуховування.
Співучасть у володінні зображенням неповнолітніх дітей порнографічного характеру.
Співучасть у розповсюдженні організованою злочинною групою зображень неповнолітніх дітей порнографічного характеру.
Співучасть у придбанні, перевезенні, зберіганні або передачі наркотиків.
Участь у пропозиції, передачі або наданні без поважних причин обладнання, інструменту, програми або даних, призначених для атаки на автоматизовані системи обробки даних.
Співучасть в організованому бандитському шахрайстві.
Надання криптологічних послуг, спрямованих на забезпечення функцій конфіденційності без відповідного декларування.
Надання засобів криптології, які не забезпечують виключно функції автентифікації або контролю цілісності, без попередньої заяви.
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