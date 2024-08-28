Психологічна війна і пропаганда. Що відомо про військово-облікову спеціальність Дурова

Арешт засновника Telegram Павла Дурова у Франції привернув ще більше уваги до його персони й пролив світло на минуле російського програміста.

Що стало відомо про Павла Дурова

На красномовний факт у біографії засновника Telegram звернув увагу український підприємець, засновник Petcube та TheFourthLaw.ai Ярослав Ажнюк.

За словами останнього, він мав у своєму розпорядженні інформацію про те, що військово-облікова спеціальність Павла Дурова — “Психологічна війна і пропаганда”, однак не мав офіційного джерела, яке б підтвердило ці дані.

Однак 28 серпня один з користувачі мережі надіслав Ярославу Ажнюку лінк на твіт російського програміста, який той опублікував ще 12 років тому.

Прошел подготовку на военной кафедре СПбГУ в области пропаганды, был командиром взвода, сейчас старший лейтенант запаса, — йдеться в повідомленні Павла Дурова, яке датоване 10 квітня, 2012 року. Поширити

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Французька прокуратура оголосила список звинувачень Павлу Дурову: