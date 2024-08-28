Психологічна війна і пропаганда. Що відомо про військово-облікову спеціальність Дурова
Категорія
Світ
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Психологічна війна і пропаганда. Що відомо про військово-облікову спеціальність Дурова

Дуров
Джерело:  online.ua

Арешт засновника Telegram Павла Дурова у Франції привернув ще більше уваги до його персони й пролив світло на минуле російського програміста. 

Головні тези:

  • ВОС Дурова — "Психологічна війна і пропаганда", у 2012-му він був старшим лейтенантом запасу.
  • Павлу Дурову уже оголосили звинувачення. Серед них - співучасть у розповсюдженні порнографічного контенту й участь у шахрайстві.
  • Засновник Telegram багато років ігнорував вимоги та заклики влади Франції.

Що стало відомо про Павла Дурова

На красномовний факт у біографії засновника Telegram звернув увагу український підприємець, засновник Petcube та TheFourthLaw.ai Ярослав Ажнюк.

За словами останнього, він мав у своєму розпорядженні інформацію про те, що військово-облікова спеціальність Павла Дурова — “Психологічна війна і пропаганда”, однак не мав офіційного джерела, яке б підтвердило ці дані.

Однак 28 серпня один з користувачі мережі надіслав Ярославу Ажнюку лінк на твіт російського програміста, який той опублікував ще 12 років тому.

Прошел подготовку на военной кафедре СПбГУ в области пропаганды, был командиром взвода, сейчас старший лейтенант запаса, — йдеться в повідомленні Павла Дурова, яке датоване 10 квітня, 2012 року.

Фото: скриншот

Французька прокуратура оголосила список звинувачень Павлу Дурову:

  • Співучасть в адмініструванні онлайн-платформи з метою здійснення незаконних транзакцій організованою групою.

  • Відмова надати за запитами уповноважених органів інформацію або документи, необхідні для здійснення і використання дозволеного законом прослуховування.

  • Співучасть у володінні зображенням неповнолітніх дітей порнографічного характеру.

  • Співучасть у розповсюдженні організованою злочинною групою зображень неповнолітніх дітей порнографічного характеру.

  • Співучасть у придбанні, перевезенні, зберіганні або передачі наркотиків.

  • Участь у пропозиції, передачі або наданні без поважних причин обладнання, інструменту, програми або даних, призначених для атаки на автоматизовані системи обробки даних.

  • Співучасть в організованому бандитському шахрайстві.

  • Надання криптологічних послуг, спрямованих на забезпечення функцій конфіденційності без відповідного декларування.

  • Надання засобів криптології, які не забезпечують виключно функції автентифікації або контролю цілісності, без попередньої заяви.

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