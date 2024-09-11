Великобритания ввела санкции против 10 новых кораблей РФ. Каких именно

Великобритания расширила санкционный список в отношении России, добавив 10 новых судов. Кроме этого правительство внесло административную поправку в режим санкций против Ирана.
Главные тезисы
- Санкции Великобритании против России включают в себя расширение списка кораблей, среди которых нефтяные танкеры участвующие в перевозке российской нефти.
- Новые санкции вводят ограничения на 50 человек и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом и финансовой системой.
- Санкции будут оказывать давление на Россию, затрудняя её финансирование и поставки для военной машины, а также подчеркивают поддержку Украины со стороны Великобритании.
- Ограничения также затрагивают российский “теневой флот", который позволяет обходить западные ограничения по торговле нефтью.
Против каких кораблей РФ Британия ввела санкции
Как отмечается, среди попавших под санкции судов значатся нефтяные танкеры, такие как Nikolya Zuyev, SCF Vankor, Vladimir Tikhonov, SCF Baltica, NS ASIA, Leonid Loza, Olimpiysky Prospect, NS CLIPPER, NS CORONA, а также танкер под флагом Zaliv Aniva.
Что еще важно знать о новых санкциях Британии против России
13 июня 2024 стало известно, что Соединенное Королевство ввело новые санкционные ограничения в отношении страны-агрессорки РФ на фоне ее захватнической войны против Украины.
Что важно понимать, они касаются 50 человек и компаний и скоординированы с мерами других стран "Группы семи".
В первую очередь речь идет о кораблях "теневого флота" Путина, учреждениях, являющихся основой российской финансовой системы, и поставщиках, поддерживающих военно-промышленный комплекс России.
Кроме того, отмечается, это первые санкции официального Лондона против российского "теневого флота", позволяющего России обходить ограничения стран Запада по торговле нефтью.
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