Великобритания ввела санкции против 10 новых кораблей РФ. Каких именно

Великобритания расширила санкционный список в отношении России, добавив 10 новых судов. Кроме этого правительство внесло административную поправку в режим санкций против Ирана.

Против каких кораблей РФ Британия ввела санкции

Как отмечается, среди попавших под санкции судов значатся нефтяные танкеры, такие как Nikolya Zuyev, SCF Vankor, Vladimir Tikhonov, SCF Baltica, NS ASIA, Leonid Loza, Olimpiysky Prospect, NS CLIPPER, NS CORONA, а также танкер под флагом Zaliv Aniva.

Эти суда принимают участие в перевозке нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третьи страны, что способствует дестабилизации Украины и нарушает ее территориальную целостность и суверенитет, поддерживая российское правительство, сообщили в правительстве Британии. Поделиться

Что еще важно знать о новых санкциях Британии против России

13 июня 2024 стало известно, что Соединенное Королевство ввело новые санкционные ограничения в отношении страны-агрессорки РФ на фоне ее захватнической войны против Украины.

Что важно понимать, они касаются 50 человек и компаний и скоординированы с мерами других стран "Группы семи".

В первую очередь речь идет о кораблях "теневого флота" Путина, учреждениях, являющихся основой российской финансовой системы, и поставщиках, поддерживающих военно-промышленный комплекс России.

Новые санкции… отразятся на возможности России финансировать и поставлять ее военную машину и свидетельствуют о неизменной поддержке Украины Соединенным Королевством, — подчеркнуло британское правительство. Поделиться

Кроме того, отмечается, это первые санкции официального Лондона против российского "теневого флота", позволяющего России обходить ограничения стран Запада по торговле нефтью.