По словам уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, Украина ведет переговоры с западными партнерами по введению новых санкций против созданного Россией теневого флота для перевозки и продажи нефти в обход установленного Западом потолка цен.

Что известно о переговорах Украины с партнерами по санкциям против теневого флота РФ

Дополнительно ведем диалоги с разными финансовыми учреждениями, чтобы они подтверждали любые платежи, связанные с нефтью только после тщательного комплаенса. Кроме этого, учитывая возраст и состояние "теневого" флота, — апеллируем к тому, что это создает большую угрозу и окружающей среде, поэтому многим береговым странам это не нравится. Страны Балтии, Дания уже активно поддерживают в этом, будем усиливать работу, — отмечает Власюк. Поделиться

2 сентября президент Владимир Зеленский ввел в действие новые антироссийские санкции. Под новыми ограничениями оказались юридические лица, специализирующиеся на грузовых перевозках авиационным и морским транспортом и выполнявшие заказы в интересах российского ВПК.

Россия продолжает успешно обходить западные ограничения на продажу нефти с помощью созданного теневого флота.

Теневый флот РФ

Соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин подчеркивает, что для продажи нефти в обход западных санкций Россия использует около 600 танкеров в составе так называемого теневого флота.

Это позволяет стране-агрессорке ежемесячно зарабатывать на продаже нефти не менее 17-18 млрд долларов.

Как РФ обходит западные санкции на продажу нефти с помощью теневого флота

Сейчас шесть малоизвестных компаний, в том числе созданных менее года назад, участвуют в экспорте из России около 1,5 млн баррелей нефти в день. Среди этих компаний три из Дубаи — Coral Energy, Nord Axis Ltd и QR Trading и две из Гонконга — Concept Oil Services и Bellatrix Energy.

Наиболее распространенным способом перевозки российской нефти является перевалка с судна на судно, среди прочего, в Лаконском заливе в Эгейском море.

Это особенность рынка морских перевозок и конвенции о свободном передвижении в открытом море вообще. Меньший подсанкционный танкер выходит из порта России в открытое море, в нейтральных водах перегружается на больший танкер, который едет дальше в порт и выгружает продукции, скрывая ее происхождение и избегая санкций, — отмечает Власюк. Поделиться

Для облегчения экспорта российской нефти по всему миру появлялись новые компании, особенно в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Гонконге