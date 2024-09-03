По словам уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, Украина ведет переговоры с западными партнерами по введению новых санкций против созданного Россией теневого флота для перевозки и продажи нефти в обход установленного Западом потолка цен.
Главные тезисы
- Украина и Запад обсуждают введение новых санкций против теневого флота РФ, который используется для обхода западных ограничений на продажу нефти.
- Россия управляет около 600 танкерами в составе теневого флота, что позволяет ей успешно продолжать экспорт нефти и избегать санкций.
- Для улучшения экспорта нефти РФ по всему миру появляются новые компании, включая те, которые зарегистрированы в ОАЭ и Гонконге, что способствует обходу санкций.
- Перевалка с судна на судно является популярным способом перевозки российской нефти, который помогает скрывать происхождение продукции и избегать санкций.
- Президент Украины и эксперты подчеркивают, что теневой флот России представляет серьезную угрозу окружающей среде и требует срочных мер со стороны международного сообщества.
Что известно о переговорах Украины с партнерами по санкциям против теневого флота РФ
2 сентября президент Владимир Зеленский ввел в действие новые антироссийские санкции. Под новыми ограничениями оказались юридические лица, специализирующиеся на грузовых перевозках авиационным и морским транспортом и выполнявшие заказы в интересах российского ВПК.
Россия продолжает успешно обходить западные ограничения на продажу нефти с помощью созданного теневого флота.
Соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин подчеркивает, что для продажи нефти в обход западных санкций Россия использует около 600 танкеров в составе так называемого теневого флота.
Это позволяет стране-агрессорке ежемесячно зарабатывать на продаже нефти не менее 17-18 млрд долларов.
Как РФ обходит западные санкции на продажу нефти с помощью теневого флота
Сейчас шесть малоизвестных компаний, в том числе созданных менее года назад, участвуют в экспорте из России около 1,5 млн баррелей нефти в день. Среди этих компаний три из Дубаи — Coral Energy, Nord Axis Ltd и QR Trading и две из Гонконга — Concept Oil Services и Bellatrix Energy.
Наиболее распространенным способом перевозки российской нефти является перевалка с судна на судно, среди прочего, в Лаконском заливе в Эгейском море.
Для облегчения экспорта российской нефти по всему миру появлялись новые компании, особенно в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Гонконге
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