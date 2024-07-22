Таинственные покупатели скупают десятки старых судов, способных перевозить сжиженный природный газ (СПГ). Вероятно, Россия расширяет свой "теневой флот" танкеров.
Главные тезисы
- Загадочные компании из ОАЭ активно скупают суда для перевозки СПГ, вызывая интерес к будущему 'теневому флоту' России.
- Ситуация на рынке танкеров для СПГ указывает на возможные связи с российскими интересами, что может привести к усилению ограничений.
- Рынок старых судов для транспортировки СПГ переживает ренессанс, обусловленный экологическими нормами и эволюцией технологий.
- СПГ играет ключевую роль для России, обеспечивая высокие доходы, расширение рынков сбыта и укрепление позиций на мировом энергетическом рынке.
- Продолжающиеся санкции могут повлиять на транспортацию СПГ и вызвать неопределенность в отношениях России с международными партнерами.
Россия может готовить новый "теневой флот" для продажи СПГ
По словам инсайдеров судоходной отрасли, группа ранее неизвестных компаний, преимущественно зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах, за последний год стремительно приобрела суда для перевозки СПГ. Это, в свою очередь, повлияло на рост рыночных цен, особенно на старейшие суда.
Несмотря на то, что на продажу российского СПГ западные санкции влияют меньше, чем на нефть, Россия, вероятно, готовится к усилению ограничений.
Только за второй квартал 2023 года было скуплено более 50 судов. До этого соответствующие сделки являлись редкостью.
Согласно данным Kpler, некоторые из приобретенных ранее судов для перевозки СПГ сейчас курсируют маршрутами, которые используются для транспортировки газа из России. Еще одно судно загружает СПГ из Ямала — еще не попавшего под санкции главного экспортного проекта России.
Санкции против СПГ
Сжиженный природный газ (СПГ) важен для России по нескольким причинам:
он является ключевым экспортным товаром, приносящим значительные доходы в государственный бюджет;
СПГ позволяет России расширять рынки сбыта, поскольку его можно транспортировать по морю в страны, не имеющие газопроводов, соединяющих их с Россией;
производство и экспорт СПГ способствует энергетической независимости России и укрепляет ее позиции на глобальном энергетическом рынке.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-