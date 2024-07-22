Россия может готовить новый "теневой флот" для продажи СПГ

По словам инсайдеров судоходной отрасли, группа ранее неизвестных компаний, преимущественно зарегистрированных в Объединенных Арабских Эмиратах, за последний год стремительно приобрела суда для перевозки СПГ. Это, в свою очередь, повлияло на рост рыночных цен, особенно на старейшие суда.

Несмотря на то, что на продажу российского СПГ западные санкции влияют меньше, чем на нефть, Россия, вероятно, готовится к усилению ограничений.

Только за второй квартал 2023 года было скуплено более 50 судов. До этого соответствующие сделки являлись редкостью.

Команда группы по отслеживанию судов Kpler, занимающаяся рисками и соблюдением законодательства, заявила, что события на рынке танкеров для перевозки СПГ указывают "на сложную сеть морских операций, потенциально связанных с российскими интересами", — добавляет FT. Поделиться

Согласно данным Kpler, некоторые из приобретенных ранее судов для перевозки СПГ сейчас курсируют маршрутами, которые используются для транспортировки газа из России. Еще одно судно загружает СПГ из Ямала — еще не попавшего под санкции главного экспортного проекта России.

Рынок старых судов для перевозки СПГ с паровыми турбинами сократился из-за усиления экологических норм, а также благодаря значительному усовершенствованию технологии пропульсивных установок для СПГ. Наблюдаем возрождение ценности этих типов судов. Отчасти это можно объяснить тем, что они переходят в "темный флот", — заявил управляющий директор по вопросам СПГ в SSY Тоби Дунипейс. Поделиться

Санкции против СПГ

Сжиженный природный газ (СПГ) важен для России по нескольким причинам: