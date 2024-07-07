Австрия продолжает покупать российский газ. В чем причина
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Экономика
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Австрия продолжает покупать российский газ. В чем причина

Газпром
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Источник:  Укринформ

Австрия в апреле 2024 года импортировала 81% природного газа из Российской Федерации, а месяцем ранее эта доля была еще больше — 93%.

Главные тезисы

  • Австрия импортирует более 90% своего газа из России ввиду долгосрочного контракта и сложностей с альтернативными маршрутами доставки.
  • Финансирование газопровода WAG Loop направлено на снижение зависимости Австрии от российского газа и обеспечение доступа к другим источникам газа в северо-западной Европе.
  • Импорт российского газа в Австрию осуществляется через Словакию и украинскую газотранспортную систему.
  • Компания OMV продлила контракт на поставку газа с российским “Газпромом” до 2040 года.

Австрия продолжает закупки российского газа

Согласно данным специализированной информационной платформы ведомства, в феврале и январе этого года общая доля российского газа в австрийском импорте составила 87% и 97% соответственно. В феврале 2022 года Австрия импортировала 79% своего газа из России.

Об этом сообщает Министерство защиты климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии.

Конкретные цифры объемов импортируемого газа на платформе не приводятся. В то же время отмечается, что общий объем импорта природного газа в Австрию в целом уменьшился и в апреле 2024 составил 87% от объемов, поступавших в страну на момент полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

В Министерстве энергетики Австрии объясняют высокую долю российского газа тем, что долгосрочный контракт с Россией на поставку продолжает действовать, а импорт газа по альтернативным маршрутам усложняют крупные газовые сборы в Германии.

Эти обстоятельства означают, что доля импорта российского газа в Австрию остается очень высокой (в последнее время более 90%). Абсолютные цифры снижаются, поскольку потребление газа в Австрии значительно сократилось по сравнению с предыдущим годом, многие газы все еще хранятся в газохранилищах и в целом приходится импортировать меньше газа.

Доля импорта из нероссийских источников в основном состоит из норвежского и сжиженного природного газа, а также небольшой доли газа из Северной Африки и Центральной Азии. Импорт из нерусских источников осуществляется в Австрию преимущественно через Германию и Италию.

В 2018 году частично государственная австрийская компания OMV продлила контракт на поставку газа с российским "Газпромом" до 2040 года. К моменту полномасштабного вторжения РФ Австрия покупала у России 79% своего природного газа.

Российский газ в Австрию поступает через Словакию и украинскую газотранспортную систему.

В июне 2022 года федеральное правительство Австрии выделило 70 млн евро для финансирования 40-километрового газопровода WAG Loop, целью которого является уменьшить зависимость страны от российского газа и обеспечить доступ к источникам газа из северо-западной Европы.

Почему доходы России от продажи нефти и газа удвоятся

Расчеты показывают, что благодаря росту цен прогнозируемые апрельские доходы России от нефти и газа будут составлять — 1,292 трлн руб, что составляет около 14 млрд долл.

В целом правительство России заложило на 2024 год в бюджет федеральные доходы от продажи нефти и газа в размере 11,5 трлн руб, что на 30% больше, чем в 2023 году. Таким образом, это может значительно компенсировать прошлогодний спад из-за снижения цен на нефть и пострадавшего от санкций экспорта газа.

Более того, восстановление доходов России от энергетики поспособствовало тому, что дефицит бюджета страны за последние три месяца сократился до 607 млрд руб или 0,3% ВВП.

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