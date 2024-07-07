Австрія продовжує купувати російський газ. У чому причина

Австрія у квітні 2024 року імпортувала 81% природного газу з Російської Федерації, а місяцем раніше ця частка була ще більшою — 93%.

Австрія попри санкції продовжує закупівлі російського газу

Згідно з даними спеціалізованої інформаційної платформи відомства, у лютому та січні цього року загальна частка російського газу в австрійському імпорті становила 87% та 97% відповідно. У лютому 2022 року Австрія імпортувала 79% свого газу з Росії.

Про це повідомляє Міністерство захисту клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії.

Конкретні цифри обсягів імпортованого газу на платформі не наводяться. Водночас зазначається, що загальний обсяг імпорту природного газу до Австрії загалом зменшився й у квітні 2024 року становив 87% від обсягів, які надходили в країну на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року. Поширити

У Міністерстві енергетики Австрії пояснюють високу частку російського газу тим, що довгостроковий контракт з Росією на постачання продовжує діяти, а імпорт газу альтернативними маршрутами ускладнюють великі газові збори у Німеччині.

Ці обставини означають, що частка імпорту російського газу в Австрії залишається дуже високою (останнім часом понад 90%). Абсолютні цифри наразі знижуються, оскільки споживання газу в Австрії значно скоротилося порівняно з попереднім роком, багато газу все ще зберігається в газосховищах і загалом доводиться імпортувати менше газу.

Частка імпорту з неросійських джерел в основному складається з норвезького газу та скрапленого природного газу, а також невеликої частки газу з Північної Африки та Центральної Азії. Імпорт з неросійських джерел здійснюється до Австрії переважно через Німеччину та Італію.

У 2018 році частково державна австрійська компанія OMV продовжила контракт на постачання газу з російським "Газпромом" до 2040 року. На момент повномасштабного вторгнення РФ Австрія купляла в Росії 79% свого природного газу. Поширити

Російський газ до Австрії надходить через Словаччину та українську газотранспортну систему.

У червні 2022 року федеральний уряд Австрії виділив 70 млн євро для фінансування 40-кілометрового газопроводу WAG Loop, який має на меті зменшити залежність країни від російського газу та забезпечити доступ до джерел газу з північно-західної Європи.

Чому доходи Росії від продажу нафти та газу подвояться

Розрахунки показують, що завдяки зростанню цін прогнозовані квітневі доходи Росії від нафти і газу становитимуть — 1,292 трильйона рублів, що дорівнює близько 14 мільярдам доларів.

Загалом, уряд Росії заклав на 2024 рік до бюджету федеральні доходи від продажу нафти та газу у розмірі 11,5 трлн руб, що на 30% більше, ніж у 2023 році. Таким чином, це може значно компенсувати минулорічний спад через зниження цін на нафту та постраждалий від санкцій експорт газу.

Щобільше, відновлення доходів Росії від енергетики посприяло тому, що дефіцит бюджету країни за останні три місяці скоротився до 607 млрд руб або 0,3% ВВП.