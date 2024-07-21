Власти Азербайджана предлагают Украине и странам ЕС транзит природного газа по украинской ГТС в европейские страны.
Главные тезисы
- Азербайджан предлагает Украине и странам ЕС транзит природного газа через украинскую ГТС вместо России.
- Планы президента Ильхама Алиева включают увеличение добычи газа и экспорта из страны через проекты на Каспии, что способствует диверсификации поставок в Европу.
- Украина стремится удержать свои позиции на рынке транзита газа в Европу, а сотрудничество с Азербайджаном может обеспечить энергетическую безопасность региона.
- Азербайджан подписал меморандум с Европейской комиссией о удвоении экспорта газа до 20 млрд кубометров к 2027 году через Южный газовый коридор.
- Переговоры о поставках газа из Азербайджана в ЕС через Украину важны для обеспечения энергетической безопасности и диверсификации источников энергии в регионе.
Что известно о желании Азербайджана транспортировать газ в ЕС через Украину
Журналисты издания отмечают, что срок заключенного между Украиной и Россией контракта на транзит газа в ЕС истекает в конце этого года.
В настоящее время, как говорится в материале, продолжаются переговоры между представителями Украины, России и стран ЕС по продолжению транзита газа.
Он подчеркнул, что такие страны ЕС, как Австрия и Словакия, будут иметь серьезные проблемы в случае прекращения транзита российского газа по территории Украины.
Президент Азербайджана отметил, что добыча газа в его стране будет расти благодаря новым и существующим проектам на Каспии.
Как Азербайджан пытается увеличить поставки газа в ЕС
В 2022 году Азербайджан подписал меморандум о взаимопонимании с Европейской комиссией, чтобы удвоить экспорт газа в Европу до 20 млрд. кубометров к 2027 году.
По словам Алиева, страна "двигается к этой цели". В этом году экспорт в Европу увеличится почти до 13 миллиардов кубометров с 11,8 миллиарда кубометров в 2023 году и 8 миллиардов кубометров в 2021 году.
Поставки будут осуществляться так называемым "Южным газовым коридором", соединяющим Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию, сказал Алиев.
После полномасштабного вторжения в Украину ЕС пытается отучить себя от российского газа, но некоторые европейские страны продолжают получать его по трубопроводу, проходящему через Украину. Срок действия соглашения о транзите истекает в конце 2024 года, после чего поставки российского газа прекратятся.
Президент Владимир Зеленский, что Украина ведет переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в ЕС, стремясь сохранить свою роль в транзитной стране и помочь обеспечить энергетическую безопасность своих западных соседей.
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