Власти Азербайджана предлагают Украине и странам ЕС транзит природного газа по украинской ГТС в европейские страны.

Что известно о желании Азербайджана транспортировать газ в ЕС через Украину

Журналисты издания отмечают, что срок заключенного между Украиной и Россией контракта на транзит газа в ЕС истекает в конце этого года.

В настоящее время, как говорится в материале, продолжаются переговоры между представителями Украины, России и стран ЕС по продолжению транзита газа.

Мы будем помогать, если сможем. Я думаю, что это соглашение можно продлить, - заявил по этому поводу президент Азербайджана Ильхам Алиев. Поделиться

Он подчеркнул, что такие страны ЕС, как Австрия и Словакия, будут иметь серьезные проблемы в случае прекращения транзита российского газа по территории Украины.

ГТС Украины

Президент Азербайджана отметил, что добыча газа в его стране будет расти благодаря новым и существующим проектам на Каспии.

Как Азербайджан пытается увеличить поставки газа в ЕС

В 2022 году Азербайджан подписал меморандум о взаимопонимании с Европейской комиссией, чтобы удвоить экспорт газа в Европу до 20 млрд. кубометров к 2027 году.

По словам Алиева, страна "двигается к этой цели". В этом году экспорт в Европу увеличится почти до 13 миллиардов кубометров с 11,8 миллиарда кубометров в 2023 году и 8 миллиардов кубометров в 2021 году.

Поставки будут осуществляться так называемым "Южным газовым коридором", соединяющим Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию, сказал Алиев.

После полномасштабного вторжения в Украину ЕС пытается отучить себя от российского газа, но некоторые европейские страны продолжают получать его по трубопроводу, проходящему через Украину. Срок действия соглашения о транзите истекает в конце 2024 года, после чего поставки российского газа прекратятся.

Президент Владимир Зеленский, что Украина ведет переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в ЕС, стремясь сохранить свою роль в транзитной стране и помочь обеспечить энергетическую безопасность своих западных соседей.