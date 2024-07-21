Азербайджан хочет вместо России транспортировать газ через Украину
Категория
Экономика
Дата публикации

Азербайджан хочет вместо России транспортировать газ через Украину

Ильхам Алиев
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Власти Азербайджана предлагают Украине и странам ЕС транзит природного газа по украинской ГТС в европейские страны.

Главные тезисы

  • Азербайджан предлагает Украине и странам ЕС транзит природного газа через украинскую ГТС вместо России.
  • Планы президента Ильхама Алиева включают увеличение добычи газа и экспорта из страны через проекты на Каспии, что способствует диверсификации поставок в Европу.
  • Украина стремится удержать свои позиции на рынке транзита газа в Европу, а сотрудничество с Азербайджаном может обеспечить энергетическую безопасность региона.
  • Азербайджан подписал меморандум с Европейской комиссией о удвоении экспорта газа до 20 млрд кубометров к 2027 году через Южный газовый коридор.
  • Переговоры о поставках газа из Азербайджана в ЕС через Украину важны для обеспечения энергетической безопасности и диверсификации источников энергии в регионе.

Что известно о желании Азербайджана транспортировать газ в ЕС через Украину

Журналисты издания отмечают, что срок заключенного между Украиной и Россией контракта на транзит газа в ЕС истекает в конце этого года.

В настоящее время, как говорится в материале, продолжаются переговоры между представителями Украины, России и стран ЕС по продолжению транзита газа.

Мы будем помогать, если сможем. Я думаю, что это соглашение можно продлить, - заявил по этому поводу президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что такие страны ЕС, как Австрия и Словакия, будут иметь серьезные проблемы в случае прекращения транзита российского газа по территории Украины.

Азербайджан стремится заменить РФ в транзите газа через Украину
ГТС Украины

Президент Азербайджана отметил, что добыча газа в его стране будет расти благодаря новым и существующим проектам на Каспии.

Как Азербайджан пытается увеличить поставки газа в ЕС

В 2022 году Азербайджан подписал меморандум о взаимопонимании с Европейской комиссией, чтобы удвоить экспорт газа в Европу до 20 млрд. кубометров к 2027 году.

По словам Алиева, страна "двигается к этой цели". В этом году экспорт в Европу увеличится почти до 13 миллиардов кубометров с 11,8 миллиарда кубометров в 2023 году и 8 миллиардов кубометров в 2021 году.

Поставки будут осуществляться так называемым "Южным газовым коридором", соединяющим Азербайджан с Европой через Грузию и Турцию, сказал Алиев.

После полномасштабного вторжения в Украину ЕС пытается отучить себя от российского газа, но некоторые европейские страны продолжают получать его по трубопроводу, проходящему через Украину. Срок действия соглашения о транзите истекает в конце 2024 года, после чего поставки российского газа прекратятся.

Президент Владимир Зеленский, что Украина ведет переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в ЕС, стремясь сохранить свою роль в транзитной стране и помочь обеспечить энергетическую безопасность своих западных соседей.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина планирует заменить транзит российского газа азербайджанским — Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ нанесла удар по газовой инфраструктуре Полтавской области. Есть погибший и раненые
Министерство энергетики Украины
Армия РФ нанесла удар по газовой инфраструктуре Полтавской области
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Австрия продолжает покупать российский газ. В чем причина
Газпром

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?