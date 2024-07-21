Влада Азербайджану пропонує Україні та країнам ЄС транзит природнього газу українською ГТС до європейських країн.
Головні тези:
- Азербайджан має намір замінити Росію у транзиті газу через Україну до ЄС, підписавши меморандум про взаєморозуміння на подвоєння поставок до 2027 року.
- Плани президента Азербайджану Ільхама Алієва передбачають збільшення видобутку та експорту газу з країни шляхом розвитку проєктів на Каспії.
- Європейські країни шукають альтернативи російському газу та зацікавлені у співпраці з Азербайджаном для забезпечення енергетичної безпеки.
- Україна має намір продовжити роль транзитної країни та утримати свої позиції на ринку постачання газу до Європи через Україну.
- Збільшення поставок газу до ЄС через Україну може стати важливим кроком у диверсифікації постачань та забезпеченні енергетичної безпеки регіону.
Що відомо про бажання Азербайджану транспортувати газ до ЄС через Україну
Журналісти видання зазначають, що термін укладеного між Україною та Росією контракту на транзит газу до ЄС закінчується наприкінці цього року.
Наразі, як йдеться у матеріалі, тривають переговори між представниками України, Росії та країн ЄС щодо продовження транзиту газу.
Він підкреслив, що такі країни ЄС як Австрія та Словаччина матимуть серйозні проблеми у разі припинення транзиту російського газу територією України.
Президент Азербайджану зазначив, що видобуток газу в його країні зростатиме завдяки новим та наявним проєктам на Каспії.
Як Азербайджан намагається збільшити поставки газу до ЄС
У 2022 році Азербайджан підписав меморандум про взаєморозуміння з Європейською комісією, щоб подвоїти експорт газу в Європу до 20 млрд кубометрів до 2027 року.
За словами Алієва, країна "рухається до цієї мети". Цього року експорт до Європи збільшиться майже до 13 мільярдів кубометрів з 11,8 мільярда кубометрів у 2023 році та 8 мільярдів кубометрів у 2021 році.
Поставки здійснюватимуться так званим "Південним газовим коридором", який з'єднує Азербайджан з Європою через Грузію і Туреччину, сказав Алієв.
Після повномасштабного вторгнення на Україну ЄС намагається відучити себе від російського газу, але деякі європейські країни продовжують отримувати його трубопроводом, що проходить через Україну. Термін дії угоди про транзит закінчується наприкінці 2024 року, після чого поставки російського газу припиняться.
Президент Володимир Зеленський, що Україна веде переговори про постачання природного газу з Азербайджану до ЄС, прагнучи зберегти свою роль транзитної країни і допомогти забезпечити енергетичну безпеку своїх західних сусідів.
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