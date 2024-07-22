Таємничі покупці скуповують десятки старих суден, які здатні перевозити скраплений природний газ (СПГ). Ймовірно, Росія розширює свій "тіньовий флот" танкерів.
Росія може готувати новий "тіньовий флот" для продажу СПГ
За словами інсайдерів судноплавної галузі, група раніше невідомих компаній, які переважно зареєстровані в Об'єднаних Арабських Еміратах, за останній рік стрімко придбали судна для перевезення СПГ. Це, своєю чергою, вплинуло на зростання ринкових цін, особливо на найстаріші судна.
Попри те, що на продаж російського СПГ західні санкції впливають менше, аніж на нафту, ймовірно Росія готується до посилення обмежень.
Лише за другий квартал 2023 року було скуплено більше 50 суден. До цього відповідні угоди були рідкістю.
Згідно з даними Kpler, деякі з придбаних раніше суден для перевезення СПГ, наразі курсують маршрутами, які використовуються для транспортування газу з Росії. Ще одне судно завантажує СПГ з Ямалу — головного експортного проекту Росії, який ще не потрапив під санкції.
Санкції проти СПГ
Скраплений природний газ (СПГ) важливий для Росії з кількох причин:
він є ключовим експортним товаром, що приносить значні доходи в державний бюджет;
СПГ дозволяє Росії розширювати ринки збуту, оскільки його можна транспортувати морем до країн, які не мають газопроводів, що з'єднують їх з Росією;
виробництво і експорт СПГ сприяє енергетичній незалежності Росії та зміцнює її позиції на глобальному енергетичному ринку.
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