Росія може готувати новий "тіньовий флот" для продажу СПГ

За словами інсайдерів судноплавної галузі, група раніше невідомих компаній, які переважно зареєстровані в Об'єднаних Арабських Еміратах, за останній рік стрімко придбали судна для перевезення СПГ. Це, своєю чергою, вплинуло на зростання ринкових цін, особливо на найстаріші судна.

Попри те, що на продаж російського СПГ західні санкції впливають менше, аніж на нафту, ймовірно Росія готується до посилення обмежень.

Лише за другий квартал 2023 року було скуплено більше 50 суден. До цього відповідні угоди були рідкістю.

Команда групи з відстеження суден Kpler, що займається ризиками та дотриманням законодавства, заявила, що події на ринку танкерів для перевезення СПГ вказують "на складну мережу морських операцій, потенційно пов'язаних з російськими інтересами, — додає FT. Поширити

Згідно з даними Kpler, деякі з придбаних раніше суден для перевезення СПГ, наразі курсують маршрутами, які використовуються для транспортування газу з Росії. Ще одне судно завантажує СПГ з Ямалу — головного експортного проекту Росії, який ще не потрапив під санкції.

Ринок старих суден для перевезення СПГ з паровими турбінами скоротився через посилення екологічних норм, а також завдяки значному вдосконаленню технології пропульсивних установок для СПГ. Спостерігаємо відродження цінності цих типів суден. Частково це можна пояснити тим, що вони переходять до "темного флоту, — заявив керуючий директор з питань СПГ в SSY Тобі Дуніпейс. Поширити

Санкції проти СПГ

Скраплений природний газ (СПГ) важливий для Росії з кількох причин: