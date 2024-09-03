За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, Україна веде переговори із західними партнерами щодо введення нових санкцій проти створеного Росією тіньового флоту для перевезення і продажу нафти в обхід встановленої Заходом стелі цін.
Головні тези:
- Україна веде переговори із західними партнерами щодо введення нових санкцій проти тіньового флоту РФ.
- Створений Росією тіньовий флот допомагає обходити західні обмеження на продаж нафти, що становить значну загрозу для навколишнього середовища.
- Росія використовує близько 600 танкерів у складі “тіньового флоту” для заробітку на продажу нафти в обхід санкцій.
- Серед способів перевезення російської нафти найпоширенішим є перевалка з судна на судно, що допомагає уникати санкцій.
- Для полегшення експорту нафти РФ світом виникають нові компанії, зокрема в ОАЕ та Гонконгу, що сприяє обходу санкцій.
Що відомо про переговори України з партнерами щодо санкцій проти тіньового флоту РФ
2 вересня президент Володимир Зеленський ввів у дію нові антиросійські санкції. Під новими обмеженнями опинилися юридичні особи, що спеціалізуються на вантажних перевезеннях авіаційним й морським транспортом та виконували замовлення в інтересах російського ВПК.
Наразі Росія продовжує успішно обходити західні обмеження на продаж нафти за допомогою створеного тіньового флоту.
Співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін підкреслює, що для продажу нафти в обхід західних санкцій Росія використовує близько 600 танкерів у складі так званого “тіньового флоту”.
Це дозволяє країні-агресорці щомісяця заробляти на продажу нафти щонайменше 17-18 млрд доларів.
Як РФ обходить західні санкції на продаж нафти за допомогою тіньового флоту
Зараз шість маловідомих компаній, у тому числі створених менш ніж рік тому, беруть участь в експорті з Росії близько 1,5 млн барелів нафти на день. Серед цих компаній три з Дубаї — Coral Energy, Nord Axis Ltd та QR Trading та дві з Гонконгу — Concept Oil Services та Bellatrix Energy.
Найбільш поширеним способом перевезення російської нафти є перевалка з судна на судно, серед іншого, у Лаконській затоці в Егейському морі.
Для полегшення експорту російської нафти по всьому світу з'являлися нові компанії, особливо в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) і Гонконгу
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