Україна веде переговори з партнерами щодо санкцій проти тіньового флоту РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

Україна веде переговори з партнерами щодо санкцій проти тіньового флоту РФ

Тіньовий флот РФ
Джерело:  РБК Україна

За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, Україна веде переговори із західними партнерами щодо введення нових санкцій проти створеного Росією тіньового флоту для перевезення і продажу нафти в обхід встановленої Заходом стелі цін.

Головні тези:

  • Україна веде переговори із західними партнерами щодо введення нових санкцій проти тіньового флоту РФ.
  • Створений Росією тіньовий флот допомагає обходити західні обмеження на продаж нафти, що становить значну загрозу для навколишнього середовища.
  • Росія використовує близько 600 танкерів у складі “тіньового флоту” для заробітку на продажу нафти в обхід санкцій.
  • Серед способів перевезення російської нафти найпоширенішим є перевалка з судна на судно, що допомагає уникати санкцій.
  • Для полегшення експорту нафти РФ світом виникають нові компанії, зокрема в ОАЕ та Гонконгу, що сприяє обходу санкцій.

Що відомо про переговори України з партнерами щодо санкцій проти тіньового флоту РФ

Додатково ведемо діалоги з різними фінансовими установами, щоб вони підтверджували будь-які платежі, пов'язані з нафтою, тільки після ретельного комплаєнсу. Крім цього, враховуючи вік і стан "тіньового" флоту, — апелюємо до того, що це створює велику загрозу й для навколишнього середовище, тому багатьом береговим країнам це не подобається. Країни Балтії, Данія вже активно підтримують в цьому, будемо посилювати в цьому роботу, — зазначає Власюк.

2 вересня президент Володимир Зеленський ввів у дію нові антиросійські санкції. Під новими обмеженнями опинилися юридичні особи, що спеціалізуються на вантажних перевезеннях авіаційним й морським транспортом та виконували замовлення в інтересах російського ВПК.

Наразі Росія продовжує успішно обходити західні обмеження на продаж нафти за допомогою створеного тіньового флоту.

Україна та Захід ведуть переговори щодо санкцій проти тіньового флоту РФ
Тіньовий флот РФ

Співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін підкреслює, що для продажу нафти в обхід західних санкцій Росія використовує близько 600 танкерів у складі так званого “тіньового флоту”.

Це дозволяє країні-агресорці щомісяця заробляти на продажу нафти щонайменше 17-18 млрд доларів.

Як РФ обходить західні санкції на продаж нафти за допомогою тіньового флоту

Зараз шість маловідомих компаній, у тому числі створених менш ніж рік тому, беруть участь в експорті з Росії близько 1,5 млн барелів нафти на день. Серед цих компаній три з Дубаї — Coral Energy, Nord Axis Ltd та QR Trading  та дві з Гонконгу — Concept Oil Services та Bellatrix Energy.

Найбільш поширеним способом перевезення російської нафти є перевалка з судна на судно, серед іншого, у Лаконській затоці в Егейському морі.

Це особливість ринку морських перевезень й конвенції про вільне пересування у відкритому морі взагалі. Менший підсанкційний танкер виходить з порту Росії у відкрите море, в нейтральних водах перевантажується на більший танкер, який далі їде в порт й вивантажує продукції, приховуючи її походження й уникаючи санкцій, — наголошує Власюк.

Для полегшення експорту російської нафти по всьому світу з'являлися нові компанії, особливо в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) і Гонконгу

Наприклад, наприкінці серпня стало відомо, що Coral Energy Group оголосила про зміну назви на 2Rivers Group після завершення викупу акцій менеджментом компанії. У 2022-2023 роках Соral Energy фігурувала у публікаціях західних ЗМІ як один з найпотужніших операторів з продажу російських нафти і нафтопродуктів. За наявними даними компанія могла опинитись у полі зору відповідних органів США, що могло спричинити зміну акціонерів й назви трейдера, — підкреслюється у матеріалі видання.

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