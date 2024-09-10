Британия нанесла санкционный удар по Воздушно-космическим силам России

10 сентября официально стало известно, что Великобритания ввела мощные санкции против Воздушно-космических сил России.

Воздушно-космические силы России столкнулись с новыми проблемами

Согласно официальному сообщению правительства Великобритании, кроме российских Воздушно-космических сил под новый санкционный удар Лондона попал 924-й Государственный центр беспилотной авиации России и командование военно-транспортной авиации РФ.

Что важно понимать, 924-й Государственный центр беспилотной авиации РФ напрямую занимается поставкой дронов в российскую армию, в том числе и тех, которые используются для ударов по Украине.

Причины ввода новых ограничений в сообщении не раскрываются.

Команда российского диктатора Владимира Путина на новое решение Лондона пока не отреагировала.

Как уже упоминалось ранее, официальный Вашингтон объявил санкции против Воздушно-космических сил России, 924 Государственного центра беспилотной авиации и командования военно-транспортной авиации РФ еще два года назад.

Что еще важно знать о новых санкциях Британии против России

13 июня 2024 стало известно, что Соединенное Королевство ввело новые санкционные ограничения в отношении страны-агрессорки РФ на фоне ее захватнической войны против Украины.

Что важно понимать, они касаются 50 человек и компаний и скоординированы с мерами других стран "Группы семи".

В первую очередь речь идет о кораблях "теневого флота" Путина, учреждениях, являющихся основой российской финансовой системы, и поставщиках, поддерживающих военно-промышленный комплекс России.

Новые санкции… отразятся на возможности России финансировать и поставлять ее военную машину и свидетельствуют о неизменной поддержке Украины Соединенным Королевством, — подчеркнуло британское правительство. Поделиться

Кроме того, указано, что это первые санкции официального Лондона против российского "теневого флота", который дает возможность России обходить ограничения стран Запада по торговле нефтью.