Британия нанесла санкционный удар по Воздушно-космическим силам России
Категория
Мир
Дата публикации

Британия нанесла санкционный удар по Воздушно-космическим силам России

Правительство Великобритании
Воздушно-космические силы России
Read in English
Читати українською

10 сентября официально стало известно, что Великобритания ввела мощные санкции против Воздушно-космических сил России.

Главные тезисы

  • Новые ограничения будут иметь серьезные последствия для российской армии, особенно в сфере снабжения дронов для ударов по Украине.
  • Санкции являются частью координации мероприятий с другими странами Группы семи и свидетельствуют о постоянной поддержке Украины Великобританией.
  • Удар Лондона по российскому “теневому флоту” может значительно ухудшить финансовые возможности России.

Воздушно-космические силы России столкнулись с новыми проблемами

Согласно официальному сообщению правительства Великобритании, кроме российских Воздушно-космических сил под новый санкционный удар Лондона попал 924-й Государственный центр беспилотной авиации России и командование военно-транспортной авиации РФ.

Что важно понимать, 924-й Государственный центр беспилотной авиации РФ напрямую занимается поставкой дронов в российскую армию, в том числе и тех, которые используются для ударов по Украине.

Причины ввода новых ограничений в сообщении не раскрываются.

Команда российского диктатора Владимира Путина на новое решение Лондона пока не отреагировала.

Как уже упоминалось ранее, официальный Вашингтон объявил санкции против Воздушно-космических сил России, 924 Государственного центра беспилотной авиации и командования военно-транспортной авиации РФ еще два года назад.

Что еще важно знать о новых санкциях Британии против России

13 июня 2024 стало известно, что Соединенное Королевство ввело новые санкционные ограничения в отношении страны-агрессорки РФ на фоне ее захватнической войны против Украины.

Что важно понимать, они касаются 50 человек и компаний и скоординированы с мерами других стран "Группы семи".

В первую очередь речь идет о кораблях "теневого флота" Путина, учреждениях, являющихся основой российской финансовой системы, и поставщиках, поддерживающих военно-промышленный комплекс России.

Новые санкции… отразятся на возможности России финансировать и поставлять ее военную машину и свидетельствуют о неизменной поддержке Украины Соединенным Королевством, — подчеркнуло британское правительство.

Кроме того, указано, что это первые санкции официального Лондона против российского "теневого флота", который дает возможность России обходить ограничения стран Запада по торговле нефтью.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Симоньян и RT. США ввели санкции против пропагандистов РФ за вмешательство в выборы
Маргарита Симоньян
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Несмотря на санкции. Российский ВПК использует оборудование из Нидерландов для производства оружия
Несмотря на санкции. Российский ВПК использует оборудование из Нидерландов для производства оружия
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Санкции навсегда. Медведев "подбодрил" россиян новым прогнозом
Медведев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?