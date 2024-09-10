Британия нанесла санкционный удар по Воздушно-космическим силам России

10 сентября официально стало известно, что Великобритания ввела мощные санкции против Воздушно-космических сил России.
Главные тезисы
- Новые ограничения будут иметь серьезные последствия для российской армии, особенно в сфере снабжения дронов для ударов по Украине.
- Санкции являются частью координации мероприятий с другими странами Группы семи и свидетельствуют о постоянной поддержке Украины Великобританией.
- Удар Лондона по российскому “теневому флоту” может значительно ухудшить финансовые возможности России.
Воздушно-космические силы России столкнулись с новыми проблемами
Согласно официальному сообщению правительства Великобритании, кроме российских Воздушно-космических сил под новый санкционный удар Лондона попал 924-й Государственный центр беспилотной авиации России и командование военно-транспортной авиации РФ.
Что важно понимать, 924-й Государственный центр беспилотной авиации РФ напрямую занимается поставкой дронов в российскую армию, в том числе и тех, которые используются для ударов по Украине.
Причины ввода новых ограничений в сообщении не раскрываются.
Команда российского диктатора Владимира Путина на новое решение Лондона пока не отреагировала.
Как уже упоминалось ранее, официальный Вашингтон объявил санкции против Воздушно-космических сил России, 924 Государственного центра беспилотной авиации и командования военно-транспортной авиации РФ еще два года назад.
Что еще важно знать о новых санкциях Британии против России
13 июня 2024 стало известно, что Соединенное Королевство ввело новые санкционные ограничения в отношении страны-агрессорки РФ на фоне ее захватнической войны против Украины.
Что важно понимать, они касаются 50 человек и компаний и скоординированы с мерами других стран "Группы семи".
В первую очередь речь идет о кораблях "теневого флота" Путина, учреждениях, являющихся основой российской финансовой системы, и поставщиках, поддерживающих военно-промышленный комплекс России.
Кроме того, указано, что это первые санкции официального Лондона против российского "теневого флота", который дает возможность России обходить ограничения стран Запада по торговле нефтью.
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