Несмотря на санкции. Российский ВПК использует оборудование из Нидерландов для производства оружия

Россия производит чипы для использования в беспилотниках, ракетах и танках на нидерландском оборудовании. У военно-промышленного комплекса (РФ) имеется минимум один старый станок производства Нидерландов.

Россия, несмотря на санкции, использует нидерландское оборудование

Издание Trouw провело расследование и обнаружило, что в российских беспилотниках есть чипы, производимые на станке ASML. Это старое оборудование, выпущенное в конце 90-х годов.

В России есть по меньшей мере один старый станок для производства чипов, изготовленный нидерландским производителем ASML, для производства чипов, используемых в беспилотниках, танках и ракетах, как показало расследование издания Trouw. Поделиться

Станок хоть и старый, но может производить чипы для современного вооружения. Именно их и нашли в российских дронах-камикадзе, сбитых в Украине.



Нидерланды ввели санкции против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину. Поэтому с 2022 года страна не поставляет оборудование и компоненты в страну-агрессорку.

Россия обходит санкции и получает запасные части для станка через торговые сети. Вероятно, в этом РФ помогает Китай.

С сентября 2023 года правительство Нидерландов контролирует экспорт технологии производства микросхем ASML в Китай. При необходимости оно может вмешаться и запретить продажу конкретной компании.

Несмотря на санкции, РФ продолжает получать важнейшие компоненты из западных стран. Только за прошлый год Россия импортировала чипы для изготовления вооружения на сумму более 1 млрд долл.

Санкции против России

После полномасштабного вторжения РФ в Украину против России было введено много ограничений.

Санкции были введены против российского президента Владимира Путина, должностных лиц, олигархов, бизнесменов, компаний, пропагандистов и всех поддерживающих вторжение.

В июне ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. В черный список попали 116 физических и юридических лиц, а также Брюссель запретил перегрузку сжиженного газа на территории Евросоюза и инвестиции в строительные проекты.

Первый пакет санкций был введен еще в 2015 году за признание квазиреспублик ЛНР и ДНР.

Активы Центробанка РФ и российских бизнесменов на территории ЕС, США и других государств были заморожены. Сейчас решается вопрос их передачи Украине.