Несмотря на санкции. Российский ВПК использует оборудование из Нидерландов для производства оружия
Категория
Мир
Дата публикации

Несмотря на санкции. Российский ВПК использует оборудование из Нидерландов для производства оружия

Несмотря на санкции. Российский ВПК использует оборудование из Нидерландов для производства оружия
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Источник:  Укринформ

Россия производит чипы для использования в беспилотниках, ракетах и танках на нидерландском оборудовании. У военно-промышленного комплекса (РФ) имеется минимум один старый станок производства Нидерландов.

Главные тезисы

  • Российский военно-промышленный комплекс использует нидерландское оборудование для производства оружия.
  • Нидерланды ввели санкции против РФ, но российская сторона находит способы обойти ограничения и получает компоненты для производства чипов с помощью торговых сетей.
  • Имеются подозрения о сотрудничестве России и Китая в обходе санкций.
  • Санкции против РФ были введены после вторжения на украинскую территорию. Ограничения охватывают широкий круг лиц и компаний, поддерживающих агрессивную политику РФ.

Россия, несмотря на санкции, использует нидерландское оборудование

Издание Trouw провело расследование и обнаружило, что в российских беспилотниках есть чипы, производимые на станке ASML. Это старое оборудование, выпущенное в конце 90-х годов.

В России есть по меньшей мере один старый станок для производства чипов, изготовленный нидерландским производителем ASML, для производства чипов, используемых в беспилотниках, танках и ракетах, как показало расследование издания Trouw.

Станок хоть и старый, но может производить чипы для современного вооружения. Именно их и нашли в российских дронах-камикадзе, сбитых в Украине.

Нидерланды ввели санкции против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину. Поэтому с 2022 года страна не поставляет оборудование и компоненты в страну-агрессорку.

Россия обходит санкции и получает запасные части для станка через торговые сети. Вероятно, в этом РФ помогает Китай.

С сентября 2023 года правительство Нидерландов контролирует экспорт технологии производства микросхем ASML в Китай. При необходимости оно может вмешаться и запретить продажу конкретной компании.

Несмотря на санкции, РФ продолжает получать важнейшие компоненты из западных стран. Только за прошлый год Россия импортировала чипы для изготовления вооружения на сумму более 1 млрд долл.

Санкции против России

После полномасштабного вторжения РФ в Украину против России было введено много ограничений.

Санкции были введены против российского президента Владимира Путина, должностных лиц, олигархов, бизнесменов, компаний, пропагандистов и всех поддерживающих вторжение.

В июне ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. В черный список попали 116 физических и юридических лиц, а также Брюссель запретил перегрузку сжиженного газа на территории Евросоюза и инвестиции в строительные проекты.

Первый пакет санкций был введен еще в 2015 году за признание квазиреспублик ЛНР и ДНР.

Активы Центробанка РФ и российских бизнесменов на территории ЕС, США и других государств были заморожены. Сейчас решается вопрос их передачи Украине.

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