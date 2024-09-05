Несмотря на санкции. Российский ВПК использует оборудование из Нидерландов для производства оружия

Россия производит чипы для использования в беспилотниках, ракетах и танках на нидерландском оборудовании. У военно-промышленного комплекса (РФ) имеется минимум один старый станок производства Нидерландов.
Главные тезисы
- Российский военно-промышленный комплекс использует нидерландское оборудование для производства оружия.
- Нидерланды ввели санкции против РФ, но российская сторона находит способы обойти ограничения и получает компоненты для производства чипов с помощью торговых сетей.
- Имеются подозрения о сотрудничестве России и Китая в обходе санкций.
- Санкции против РФ были введены после вторжения на украинскую территорию. Ограничения охватывают широкий круг лиц и компаний, поддерживающих агрессивную политику РФ.
Россия, несмотря на санкции, использует нидерландское оборудование
Издание Trouw провело расследование и обнаружило, что в российских беспилотниках есть чипы, производимые на станке ASML. Это старое оборудование, выпущенное в конце 90-х годов.
Станок хоть и старый, но может производить чипы для современного вооружения. Именно их и нашли в российских дронах-камикадзе, сбитых в Украине.
Нидерланды ввели санкции против РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину. Поэтому с 2022 года страна не поставляет оборудование и компоненты в страну-агрессорку.
Россия обходит санкции и получает запасные части для станка через торговые сети. Вероятно, в этом РФ помогает Китай.
С сентября 2023 года правительство Нидерландов контролирует экспорт технологии производства микросхем ASML в Китай. При необходимости оно может вмешаться и запретить продажу конкретной компании.
Несмотря на санкции, РФ продолжает получать важнейшие компоненты из западных стран. Только за прошлый год Россия импортировала чипы для изготовления вооружения на сумму более 1 млрд долл.
Санкции против России
После полномасштабного вторжения РФ в Украину против России было введено много ограничений.
Санкции были введены против российского президента Владимира Путина, должностных лиц, олигархов, бизнесменов, компаний, пропагандистов и всех поддерживающих вторжение.
В июне ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. В черный список попали 116 физических и юридических лиц, а также Брюссель запретил перегрузку сжиженного газа на территории Евросоюза и инвестиции в строительные проекты.
Первый пакет санкций был введен еще в 2015 году за признание квазиреспублик ЛНР и ДНР.
Активы Центробанка РФ и российских бизнесменов на территории ЕС, США и других государств были заморожены. Сейчас решается вопрос их передачи Украине.
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