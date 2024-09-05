Попри санкції. Російський ВПК використовує обладнання з Нідерландів для виробництва зброї

Росія виробляє чипи для використання у безпілотниках, ракетах та танках на нідерландському обладнанні. У військово-промислового комплексу (РФ) є мінімум один старий верстат виробництва Нідерландів.

Росія попри санкції використовує нідерландське обладнання

Видання Trouw провело розслідування та виявило, що у російських безпілотниках є чипи, вироблені на верстаті ASML. Це старе обладнання, випущене у кінці 90-х років.

У Росії є щонайменше один старий верстат для виробництва чипів, виготовлений нідерландським виробником ASML, для виробництва чипів, які використовуються у безпілотниках, танках і ракетах, як показало розслідування видання Trouw. Поширити

Верстат хоч і старий, але може виробляти чипи для сучасного озброєння. Саме їх і знайшли в російських дронах-камікадзе, які були збиті в Україні.



Нідерланди ввели санкції проти РФ через повномасштабне вторгнення в Україну. Тому з 2022 року країна не постачає обладнання та компоненти до країни-агресорки.

Росія обходить санкції та отримує запасні частини для верстата через торгові мережі. Ймовірно, у цьому РФ допоміг Китай.

З вересня 2023 року уряд Нідерландів контролює експорт технології виробництва мікросхем ASML до Китаю. За потреби, він може втрутитись та заборонити продаж конкретній компанії

Попри санкції, РФ продовжує отримувати важливі компоненти з західних країн. Лише за минулий рік Росія імпортувала чипи для виготовлення озброєння на суму понад 1 млрд дол.

Санкції проти Росії

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну проти Росії ввели багато обмежень.

Санкції були введені проти російського президента Володимира Путіна, посадових осіб, олігархів, бізнесменів, компаній, пропагандистів та усіх, хто підтримує вторгнення.

У червні ЄС затвердив 14-й пакет санкцій проти Росії. У чорний список потрапили 116 фізичних та юридичних осіб, а також Брюссель заборонив перевантаження зрідженого газу на території Євросоюзу та інвестиції у споруджувальні проєкти.

Перший пакет санкцій був введений ще у 2015 році за визнання квазіреспублік ЛНР та ДНР.

Активи Центробанку РФ та російських бізнесменів на території ЄС, США та деяких інших держав були заморожені. Зараз вирішується питання стосовно їх передачі Україні.