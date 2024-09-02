Зеленський запровадив нові санкції проти Росії. Хто потрапив до списків
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський запровадив нові санкції проти Росії. Хто потрапив до списків

Офіс Президента України
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 2 вересня запровадив санкції ще проти 175 російських окупантів та колаборантів, а також компаній, що залучені до обслуговування військових аеродромів РФ.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський ввів нові санкції проти 175 російських окупантів та колаборантів, а також компаній, що обслуговують військові аеродроми РФ.
  • Серед під санкціями опинились компанії, вантажні термінали та аеропорти, які співпрацюють з російським ВПК та обслуговують підсанкційні авіалінії.
  • Західні санкції проти російської вугільної промисловості спричинили серйозні проблеми у галузі та загальну економічну нестабільність в країні.

Україна ввела нові санкції проти Росії

Як повідомляється на сайті Президента України, глава держави підписав два укази (№ 601/2024 та № 602/2024), якими ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передає Укрінформ.

Санкції вводяться проти фізичних та юридичних осіб:

  • колаборантів,

  • окупантів та суб’єктів, які їм сприяють на ТОТ (всього 175 суб’єктів);

  • компаній, що залучені до обслуговування аеродромів спільного базування МО РФ, ФСБ РФ, Нацгвардії РФ, на яких розміщується військова авіація.

  • компаній, що транспортують військову техніку, боєприпаси, обладнання та запаси до ліній бойового зіткнення, а також імпортують підсанкційні товари, зокрема, зброю, компоненти для ВПК з Ірану, КНДР.

Йдеться про 73 юридичні особи та 74 фізичні особи.

Під санкції потрапляють:

  • ТОВ «Авіакомпанія «АероСтан» – компанія-резидент Киргизької Республіки, оператор чартерних вантажних авіаційних перевезень, літаки якої регулярно використовуються для перевезень іноземної продукції до РФ в обхід санкційних обмежень, у тому числі для підприємств російського ВПК.

  • ТОВ «Новапорт Холдінг» – підприємство, що володіє або управляє контрольними пакетами акцій у вантажному терміналі Пулково та у 21 регіональних аеропортах Російської Федерації (під санкціями ЄС);

  • ТОВ «Транспортно-експедиторська компанія Північ-Південь» – компанія спеціалізується на вантажних перевезеннях авіаційним та морським транспортом та виконувала замовлення в інтересах російського ВПК;

  • ТОВ «Домодєдово Ерфілд» – здійснює управління міжнародним аеропортом Домодєдово, який задіяно у перевезенні зброї та обслуговує підсанкційні авіакомпанії);

  • АТ «Аеропорт Кольцово» – здійснює управління міжнародним аеропортом Кольцово, який внесено до переліку аеродромів спільного базування з МО РФ та МНС РФ, обслуговує підсанкційні авіалінії та знаходиться у власності олігарха Віктора Вексельберга.

Росія нарешті відчуває ефект санкцій

Російський бізнес протягом останніх місяців стикнувся з новими серйозними проблемами. Йдеться про масштабне падіння прибутків — аж у чотири рази.

За підсумками червня 2024 року фінансовий результат (прибутки мінус збитки) економіки загалом скоротився в 4 рази на річному вираженні — до 860 млрд руб. Порівняно з червнем минулого року (3,27 трлн руб) компанії втратили більш ніж 2,4 трлн руб прибутків, або майже 27 млрд дол.

Варто також звернути увагу на те, що у травні сальдований прибуток по економіці також значно скоротився — у 3,4 рази, або на 2,13 трлн руб.

У Росстаті продовжують стверджувати, що проблеми почалися через потужні західні санкції проти російської вугільної промисловості. Як відомо, вона втратила свої експортні ринки.

Повідомляється, що за підсумками першого півріччя вугільники спрацювали в мінус: сукупний збиток галузі склав 7,1 млрд руб проти прибутку в 282,5 млрд руб за той же період минулого року.

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