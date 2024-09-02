Зеленський запровадив нові санкції проти Росії. Хто потрапив до списків

Президент України Володимир Зеленський 2 вересня запровадив санкції ще проти 175 російських окупантів та колаборантів, а також компаній, що залучені до обслуговування військових аеродромів РФ.

Україна ввела нові санкції проти Росії

Як повідомляється на сайті Президента України, глава держави підписав два укази (№ 601/2024 та № 602/2024), якими ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передає Укрінформ.

Санкції вводяться проти фізичних та юридичних осіб:

колаборантів,

окупантів та суб’єктів, які їм сприяють на ТОТ (всього 175 суб’єктів);

компаній, що залучені до обслуговування аеродромів спільного базування МО РФ, ФСБ РФ, Нацгвардії РФ, на яких розміщується військова авіація.

компаній, що транспортують військову техніку, боєприпаси, обладнання та запаси до ліній бойового зіткнення, а також імпортують підсанкційні товари, зокрема, зброю, компоненти для ВПК з Ірану, КНДР.

Йдеться про 73 юридичні особи та 74 фізичні особи.

Під санкції потрапляють:

ТОВ «Авіакомпанія «АероСтан» – компанія-резидент Киргизької Республіки, оператор чартерних вантажних авіаційних перевезень, літаки якої регулярно використовуються для перевезень іноземної продукції до РФ в обхід санкційних обмежень, у тому числі для підприємств російського ВПК.

ТОВ «Новапорт Холдінг» – підприємство, що володіє або управляє контрольними пакетами акцій у вантажному терміналі Пулково та у 21 регіональних аеропортах Російської Федерації (під санкціями ЄС);

ТОВ «Транспортно-експедиторська компанія Північ-Південь» – компанія спеціалізується на вантажних перевезеннях авіаційним та морським транспортом та виконувала замовлення в інтересах російського ВПК;

ТОВ «Домодєдово Ерфілд» – здійснює управління міжнародним аеропортом Домодєдово, який задіяно у перевезенні зброї та обслуговує підсанкційні авіакомпанії);

АТ «Аеропорт Кольцово» – здійснює управління міжнародним аеропортом Кольцово, який внесено до переліку аеродромів спільного базування з МО РФ та МНС РФ, обслуговує підсанкційні авіалінії та знаходиться у власності олігарха Віктора Вексельберга.

Росія нарешті відчуває ефект санкцій

Російський бізнес протягом останніх місяців стикнувся з новими серйозними проблемами. Йдеться про масштабне падіння прибутків — аж у чотири рази.

За підсумками червня 2024 року фінансовий результат (прибутки мінус збитки) економіки загалом скоротився в 4 рази на річному вираженні — до 860 млрд руб. Порівняно з червнем минулого року (3,27 трлн руб) компанії втратили більш ніж 2,4 трлн руб прибутків, або майже 27 млрд дол.

Варто також звернути увагу на те, що у травні сальдований прибуток по економіці також значно скоротився — у 3,4 рази, або на 2,13 трлн руб.

У Росстаті продовжують стверджувати, що проблеми почалися через потужні західні санкції проти російської вугільної промисловості. Як відомо, вона втратила свої експортні ринки.

Повідомляється, що за підсумками першого півріччя вугільники спрацювали в мінус: сукупний збиток галузі склав 7,1 млрд руб проти прибутку в 282,5 млрд руб за той же період минулого року. Поширити