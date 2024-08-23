Допомагали РФ обходити західні санкції. США покарають понад 100 фізичних та юридичних осіб

Міністерство фінансів США 23 серпня оголосило про санкції проти понад ста фізичних та юридичних осіб у 16 різних юрисдикціях, причетних до ухиляння Росії від західних санкцій.

США покарають тих, хто допомагав Росії ухилятися від санкцій

Нові обмеження США стосуються понад десятка транснаціональних мереж, які зокрема беруть участь у закупівлі озброєнь і техніки для Росії, сприяють ухиленню від санкцій і підтримують російську військово-промислову базу.

Одна з таких мереж сприяла закупівлі Росією боєприпасів у Туреччині й координувалась громадянином Італії Джуліо Сфольєтті. Інша — через компанії у Туреччині, Франції та Гонконгу імпортувала компоненти для підсанкційного російського "Промтеха".

У Швейцарії та Ліхтенштейні американський Мінфін США виявив мережі, які дозволяли російським олігархам приховувати свої інвестиції в іноземні підприємства через трастові фонди, а також закупляти для Москви напівпровідники.

Також під санкції США потрапив італійський виробник верстатів Fagima, який співпрацював з російським агентом із закупівель Дмитрієм Аліхановим, уже внесеним до американського чорного списку.

У переліку згадуються компанії в Об’єднаних Арабських Еміратах, що допомагали Росії торгувати російським золотом, та низка китайських компаній, причетних до імпорту підсанкційних товарів до Росії. Поширити

Окремо США викрили мережу компаній, яку Росія створила для сприяння своїм хакерам, що потрапили під американські санкції ще у 2018 році.

Цей пакет санкцій охоплює 16 юрисдикцій і понад 100 фізичних та юридичних осіб. Загалом же в новому санкційному переліку США — понад 400 фізичних та юридичних осіб.

США розширили вторинні санкції проти Росії

12 червня американська влада завдала нового потужного санкційного удару по Росії та її союзниках за межами країни-агресорки. Це була ще одна відповідь Вашингтона на вторгнення РФ в Україну.

Про своє офіційне рішення оголосило Міністерство фінансів США.

Відомство заявило про посилення механізму, який має на меті введення вторинних санкцій — тобто обмежень на осіб, які співпрацюють з уже підсанкційними особами, — стосовно Росії.

У положенні американського міністерства було розширене визначення "військово-промислової бази Росії", під яку тепер підпадають усі підсанкційні особи.

Згодом стало відомо, що санкції поширюються на п’ять російських банків:

"Промсвязьбанк",

"Внешэкономбанк",

Сбербанк Росії,

"ВТБ Банк" і

"ВТБ Капитал Холдинг", а також їхні закордонні представництва.