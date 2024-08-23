Допомагали РФ обходити західні санкції. США покарають понад 100 фізичних та юридичних осіб

Міністерство фінансів США 23 серпня оголосило про санкції проти понад ста фізичних та юридичних осіб у 16 різних юрисдикціях, причетних до ухиляння Росії від західних санкцій.
Головні тези:
- США запровадили санкції проти понад 100 фізичних та юридичних осіб у 16 різних юрисдикціях через допомогу ухилянню Росії від західних обмежень через агресію в Україні.
- Нові обмеження стосуються транснаціональних мереж, які сприяли закупівлі озброєнь для Росії та прихованню інвестицій російських олігархів.
- Санкції також зачіпають італійські та китайські компанії, що мали відношення до ухиляння від санкцій та торгівлі з Росією.
США покарають тих, хто допомагав Росії ухилятися від санкцій
Нові обмеження США стосуються понад десятка транснаціональних мереж, які зокрема беруть участь у закупівлі озброєнь і техніки для Росії, сприяють ухиленню від санкцій і підтримують російську військово-промислову базу.
Одна з таких мереж сприяла закупівлі Росією боєприпасів у Туреччині й координувалась громадянином Італії Джуліо Сфольєтті. Інша — через компанії у Туреччині, Франції та Гонконгу імпортувала компоненти для підсанкційного російського "Промтеха".
У Швейцарії та Ліхтенштейні американський Мінфін США виявив мережі, які дозволяли російським олігархам приховувати свої інвестиції в іноземні підприємства через трастові фонди, а також закупляти для Москви напівпровідники.
Також під санкції США потрапив італійський виробник верстатів Fagima, який співпрацював з російським агентом із закупівель Дмитрієм Аліхановим, уже внесеним до американського чорного списку.
Окремо США викрили мережу компаній, яку Росія створила для сприяння своїм хакерам, що потрапили під американські санкції ще у 2018 році.
Цей пакет санкцій охоплює 16 юрисдикцій і понад 100 фізичних та юридичних осіб. Загалом же в новому санкційному переліку США — понад 400 фізичних та юридичних осіб.
США розширили вторинні санкції проти Росії
12 червня американська влада завдала нового потужного санкційного удару по Росії та її союзниках за межами країни-агресорки. Це була ще одна відповідь Вашингтона на вторгнення РФ в Україну.
Про своє офіційне рішення оголосило Міністерство фінансів США.
Відомство заявило про посилення механізму, який має на меті введення вторинних санкцій — тобто обмежень на осіб, які співпрацюють з уже підсанкційними особами, — стосовно Росії.
У положенні американського міністерства було розширене визначення "військово-промислової бази Росії", під яку тепер підпадають усі підсанкційні особи.
Згодом стало відомо, що санкції поширюються на п’ять російських банків:
"Промсвязьбанк",
"Внешэкономбанк",
Сбербанк Росії,
"ВТБ Банк" і
"ВТБ Капитал Холдинг", а також їхні закордонні представництва.
Окрім того, Штатами були запроваджені обмеження доступу військово-промислової бази Росії до ІТ-консалтингових та проєктних послуг, а також ІТ-підтримки та хмарних сервісів.
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