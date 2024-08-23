Помогали РФ обходить западные санкции. США накажут более 100 физических и юридических лиц

Министерство финансов США 23 августа объявило о санкциях против более ста физических и юридических лиц в 16 различных юрисдикциях, причастных к уклонению России от западных санкций.

США накажут тех, кто помогал России уклоняться от санкций

Новые ограничения США касаются более десятка транснациональных сетей, в том числе участвующих в закупке вооружений и техники для России, способствуют уклонению от санкций и поддерживают российскую военно-промышленную базу.

Одна из таких сетей способствовала закупке Россией боеприпасов в Турции и координировалась гражданином Италии Джулио Сфольетти. Другая — через компании в Турции, Франции и Гонконге импортировала компоненты для подсанкционного российского "Промтеха".

В Швейцарии и Лихтенштейне американский Минфин США обнаружил сети, позволявшие российским олигархам скрывать свои инвестиции в иностранные предприятия через трастовые фонды, а также закупать для Москвы полупроводники.

Также под санкции США попал итальянский производитель станков Fagima, сотрудничавший с российским агентом по закупкам Дмитрием Алихановым, уже внесенным в американский черный список.

В перечне упоминаются компании в Объединенных Арабских Эмиратах, помогавшие России торговать российским золотом, и ряд китайских компаний, причастных к импорту подсанкционных товаров в Россию. Поделиться

Отдельно США разоблачили сеть компаний, созданную Россией для содействия своим хакерам, попавшим под американские санкции еще в 2018 году.

Этот пакет санкций включает 16 юрисдикций и более 100 физических и юридических лиц. Всего же в новом санкционном перечне США более 400 физических и юридических лиц.

США расширили вторичные санкции против России

12 июня американские власти нанесли новый мощный санкционный удар по России и ее союзникам за пределами страны-агрессорки. Это был еще один ответ Вашингтона на вторжение РФ в Украину.

О своем официальном решении объявило Министерство финансов США.

Ведомство заявило об усилении механизма, имеющего целью введение вторичных санкций — то есть ограничений на сотрудничающих с уже подсанкционными лицами лиц — в отношении России.

В положении американского министерства было расширено определение "военно-промышленной базы России", под которую теперь попадают все подсанкционные лица.

Впоследствии стало известно, что санкции распространяются на пять российских банков:

"Промсвязьбанк",

"Внешэкономбанк",

Сбербанк России,

"ВТБ Банк" и

"ВТБ Капитал Холдинг", а также их зарубежные представительства.