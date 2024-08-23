Помогали РФ обходить западные санкции. США накажут более 100 физических и юридических лиц

Министерство финансов США 23 августа объявило о санкциях против более ста физических и юридических лиц в 16 различных юрисдикциях, причастных к уклонению России от западных санкций.
Главные тезисы
- Более 100 физических и юридических лиц в 16 различных юрисдикциях подверглись санкциям от США за содействие уклонению России от западных ограничений из-за войны России против Украины.
- Новые ограничения касаются транснациональных сетей, помогавших России закупать вооружения и скрывать инвестиции российских олигархов.
- Санкции также затронули итальянские и китайские компании, участвовавшие в уклонении от санкций и торговле с Россией.
США накажут тех, кто помогал России уклоняться от санкций
Новые ограничения США касаются более десятка транснациональных сетей, в том числе участвующих в закупке вооружений и техники для России, способствуют уклонению от санкций и поддерживают российскую военно-промышленную базу.
Одна из таких сетей способствовала закупке Россией боеприпасов в Турции и координировалась гражданином Италии Джулио Сфольетти. Другая — через компании в Турции, Франции и Гонконге импортировала компоненты для подсанкционного российского "Промтеха".
В Швейцарии и Лихтенштейне американский Минфин США обнаружил сети, позволявшие российским олигархам скрывать свои инвестиции в иностранные предприятия через трастовые фонды, а также закупать для Москвы полупроводники.
Также под санкции США попал итальянский производитель станков Fagima, сотрудничавший с российским агентом по закупкам Дмитрием Алихановым, уже внесенным в американский черный список.
Отдельно США разоблачили сеть компаний, созданную Россией для содействия своим хакерам, попавшим под американские санкции еще в 2018 году.
Этот пакет санкций включает 16 юрисдикций и более 100 физических и юридических лиц. Всего же в новом санкционном перечне США более 400 физических и юридических лиц.
США расширили вторичные санкции против России
12 июня американские власти нанесли новый мощный санкционный удар по России и ее союзникам за пределами страны-агрессорки. Это был еще один ответ Вашингтона на вторжение РФ в Украину.
О своем официальном решении объявило Министерство финансов США.
Ведомство заявило об усилении механизма, имеющего целью введение вторичных санкций — то есть ограничений на сотрудничающих с уже подсанкционными лицами лиц — в отношении России.
В положении американского министерства было расширено определение "военно-промышленной базы России", под которую теперь попадают все подсанкционные лица.
Впоследствии стало известно, что санкции распространяются на пять российских банков:
"Промсвязьбанк",
"Внешэкономбанк",
Сбербанк России,
"ВТБ Банк" и
"ВТБ Капитал Холдинг", а также их зарубежные представительства.
Кроме того, Штатами были введены ограничения доступа военно-промышленной базы России к ИТ-консалтинговым и проектным услугам, а также ИТ-поддержке и облачным сервисам.
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