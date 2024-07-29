Санкції в дії. Російська компанія Новатек максимально скоротила переробку скрапленого газу

Найбільший російський виробник скрапленого природного газу ПАТ «Новатек» у червні скоротив переробку на своєму заводі «Арктик СПГ-2» до найнижчого рівня з лютого після того, як санкції США обмежили можливості експорту.

Санкції США призвели до скорочення переробки скрапленого газу РФ

Завод минулого місяця переробив трохи понад 8 млн куб газу. Це майже половина від обсягу переробки в травні.

Експорт з першої черги «Арктик СПГ-2», річна виробнича потужність якої становить 6,6 млн тонн, спочатку був запланований на перший квартал цього року, але через санкції його відклали на невизначений термін.

Минулого тижня ПАТ «Новатек» відправило другу виробничу лінію на арктичний півострів Гидан, повідомляли російські ЗМІ. Ця лінія, яка повинна мати ту саму потужність, що й перша, прибуде на місце у середині серпня, хоча майбутнє обʼєкта залишається під питанням, пише Bloomberg. Поширити

Зазначається, що США та їхні союзники намагаються зменшити доходи Кремля від експорту енергоресурсів на тлі війни в Україні.

Проєкт «Арктик СПГ-2» був ключовим у планах Москви потроїти виробництво надохолодженого палива до кінця десятиліття.

США вперше запровадили санкції проти заводу в листопаді минулого року. Відтоді введено обмеження на інші проєкти СПГ «Новатека», а також деякі танкери, призначені для експорту вантажів з «Арктик СПГ-2».

Санкції ЄС, які мають набути чинності наступного року, спрямовані на обмеження доступу до портів та можливостей перевалки російських вантажів СПГ. Є ознаки, що Росія тепер може накопичувати «тіньовий флот» для транспортування палива, попри санкції. Поширити

У травні Сполучені Штати запровадили пакет санкцій стосовно понад 280 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з Росією. Зокрема, мова про чотири судноплавні компанії, які причетні до реалізації проєкту Arctic LNG 2 ("Арктик СПГ-2").

Санкції вплинули на роботу “Лукойлу”

Угорська енергетична компанія Mol Nyrt та російська «Лукойл» «працюють над вирішенням проблеми». Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим на полях засідання ООН у Нью-Йорку.

«Лукойл» є однією з кількох російських компаній, які постачають нафту в Угорщину через південну частину нафтопроводу «Дружба» в Україні.

Наразі російські постачання забезпечують дві третини всієї сирої нафти, яку має угорська Mol Nyrt. Однак компанія сподівається повністю замістити їх з 2025 року.