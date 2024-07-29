Санкции в действии. Российская компания Новатек максимально сократила переработку сжиженного газа

Крупнейший российский производитель сжиженного природного газа ОАО «Новатек» в июне сократил переработку на своем заводе «Арктик СПГ-2» до самого низкого уровня с февраля после того, как санкции США ограничили возможности экспорта.

Санкции США привели к сокращению переработки сжиженного газа РФ

Завод в прошлом месяце переработал чуть более 8 млн куб газа. Это почти половина объема переработки в мае.

Экспорт из первой очереди "Арктик СПГ-2", годовая производственная мощность которой составляет 6,6 млн тонн, первоначально был запланирован на первый квартал этого года, но из-за санкций его отложили на неопределенный срок.

На прошлой неделе ОАО «Новатек» отправило вторую производственную линию на арктический полуостров Гидан, сообщали российские СМИ. Эта линия, которая должна обладать той же мощностью, что и первая, прибудет на место в середине августа, хотя будущее объекта остается под вопросом, пишет Bloomberg. Поделиться

Отмечается, что США и их союзники пытаются снизить доходы Кремля от экспорта энергоресурсов на фоне войны в Украине.

Проект «Арктик СПГ-2» был ключевым в планах Москвы утроить производство сверхохлажденного топлива к концу десятилетия.

США впервые ввели санкции против завода в ноябре прошлого года. С этого момента введены ограничения на другие проекты СПГ «Новатека», а также некоторые танкеры, предназначенные для экспорта грузов из «Арктик СПГ-2».

Санкции ЕС, которые должны вступить в силу в следующем году, направлены на ограничение доступа к портам и возможности перевалки российских грузов СПГ. Есть признаки, что Россия теперь может накапливать «теневой флот» для транспортировки топлива, несмотря на санкции. Поделиться

В мае Соединенные Штаты ввели пакет санкций в отношении более 280 физических и юридических лиц, связанных с Россией. В частности, речь идет о четырех судоходных компаниях, причастных к реализации проекта Arctic LNG 2 ("Арктик СПГ-2").

Санкции повлияли на работу "Лукойла"

Венгерская энергетическая компания Mol Nyrt и российская "Лукойл" "работают над решением проблемы". Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях заседания ООН в Нью-Йорке.

"Лукойл" является одной из нескольких российских компаний, поставляющих нефть в Венгрию через южную часть нефтепровода "Дружба" в Украине.

Пока российские поставки обеспечивают две трети всей сырой нефти, которую имеет венгерская Mol Nyrt. Однако компания надеется полностью заменить их с 2025 года.