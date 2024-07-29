Санкции в действии. Российская компания Новатек максимально сократила переработку сжиженного газа

Крупнейший российский производитель сжиженного природного газа ОАО «Новатек» в июне сократил переработку на своем заводе «Арктик СПГ-2» до самого низкого уровня с февраля после того, как санкции США ограничили возможности экспорта.
Главные тезисы
- Санкции США и ЕС привели к сокращению переработки сжиженного газа на заводе «Арктик СПГ-2» компании Новатек.
- Проект «Арктик СПГ-2» стал ключевым элементом для планов Москвы по увеличению производства сверхохлажденного топлива.
- США и Европейский Союз активно используют санкции для снижения доходов Кремля от экспорта энергоресурсов.
- Россия ищет альтернативные способы транспортировки топлива, несмотря на санкции западных стран.
- Санкции также повлияли на работу компаний, таких как «Лукойл» и венгерская Mol Nyrt, которые занимаются перевалкой нефти и газа через Украину.
Санкции США привели к сокращению переработки сжиженного газа РФ
Завод в прошлом месяце переработал чуть более 8 млн куб газа. Это почти половина объема переработки в мае.
Экспорт из первой очереди "Арктик СПГ-2", годовая производственная мощность которой составляет 6,6 млн тонн, первоначально был запланирован на первый квартал этого года, но из-за санкций его отложили на неопределенный срок.
Отмечается, что США и их союзники пытаются снизить доходы Кремля от экспорта энергоресурсов на фоне войны в Украине.
Проект «Арктик СПГ-2» был ключевым в планах Москвы утроить производство сверхохлажденного топлива к концу десятилетия.
США впервые ввели санкции против завода в ноябре прошлого года. С этого момента введены ограничения на другие проекты СПГ «Новатека», а также некоторые танкеры, предназначенные для экспорта грузов из «Арктик СПГ-2».
В мае Соединенные Штаты ввели пакет санкций в отношении более 280 физических и юридических лиц, связанных с Россией. В частности, речь идет о четырех судоходных компаниях, причастных к реализации проекта Arctic LNG 2 ("Арктик СПГ-2").
Санкции повлияли на работу "Лукойла"
Венгерская энергетическая компания Mol Nyrt и российская "Лукойл" "работают над решением проблемы". Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях заседания ООН в Нью-Йорке.
"Лукойл" является одной из нескольких российских компаний, поставляющих нефть в Венгрию через южную часть нефтепровода "Дружба" в Украине.
Пока российские поставки обеспечивают две трети всей сырой нефти, которую имеет венгерская Mol Nyrt. Однако компания надеется полностью заменить их с 2025 года.
Венгрия активизировала энергетические связи с Россией после ее вторжения в Украину, подписав несколько соглашений по увеличению поставок природного газа.
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