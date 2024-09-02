Зеленский ввел новые санкции против России. Кто попал в списки

Президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября ввел санкции против 175 российских оккупантов и коллаборантов, а также компаний, привлеченных к обслуживанию военных аэродромов РФ.
Главные тезисы
- Новые санкции против России были введены президентом Украины Владимиром Зеленским, затронув 175 российских оккупантов и компаний, обслуживающих военные аэродромы РФ.
- Санкции также распространяются на лица и компании, связанные с транспортировкой военной техники, боеприпасов и импортированием подсанкционных товаров, включая оружие из Ирана и КНДР.
- Выявленные проблемы в российской экономике свидетельствуют о негативном влиянии новых санкций и требуют принятия соответствующих мер для укрепления финансовой стабильности.
Украина ввела новые санкции против России
Как сообщается на сайте Президента Украины, глава государства подписал два указа ( № 601/2024 и № 602/2024), которыми ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, передает Укринформ.
Санкции вводятся против физических и юридических лиц:
коллаборантов,
оккупантов и субъектов, которые им способствуют на ВТО (всего 175 субъектов);
компаний, вовлеченных в обслуживание аэродромов совместного базирования МО РФ, ФСБ РФ, Нацгвардии РФ, на которых размещается военная авиация.
компаний, которые транспортируют военную технику, боеприпасы, оборудование и запасы в линии боевого столкновения, а также импортируют подсанкционные товары, в частности, оружие, компоненты для ВПК из Ирана, КНДР.
Речь идет о 73 юридических лицах и 74 физических лицах.
Под санкции попадают:
ООО «Авиакомпания «АэроСтан» — компания-резидент Кыргызской Республики, оператор чартерных грузовых авиационных перевозок, самолеты которой регулярно используются для перевозок иностранной продукции в РФ в обход санкционных ограничений, в том числе для предприятий российского ВПК.
ООО «Новапорт Холдинг» — предприятие, владеющее или управляющее контрольными пакетами акций в грузовом терминале Пулково и в 21 региональных аэропортах Российской Федерации (под санкциями ЕС);
ООО «Транспортно-экспедиторская компания Север-Юг» — компания специализируется на грузовых перевозках авиационным и морским транспортом и выполняла заказы в интересах российского ВПК;
ООО «Домодедово Эрфилд» — осуществляет управление международным аэропортом Домодедово, задействованным в перевозке оружия и обслуживающим подсанкционные авиакомпании);
АО «Аэропорт Кольцово» — осуществляет управление международным аэропортом Кольцово, который внесен в список аэродромов совместного базирования с МО РФ и МЧС РФ, обслуживает подсанкционные авиалинии и находится в собственности олигарха Виктора Вексельберга.
Россия наконец-то испытывает эффект санкций
Российский бизнес в последние месяцы столкнулся с новыми серьезными проблемами. Речь идет о масштабном падении доходов — в четыре раза.
По итогам июня 2024 года финансовый результат (прибыли минус убытки) экономики в целом сократился в 4 раза в годовом выражении — до 860 млрд руб. По сравнению с июнем прошлого года (3,27 трлн руб) компании потеряли более 2,4 трлн руб прибылей, или почти 27 млрд дол.
Следует также обратить внимание на то, что в мае сальдированная прибыль по экономике также значительно сократилась — в 3,4 раза, или на 2,13 трлн руб.
В Росстате продолжают утверждать, что проблемы начались из-за мощных западных санкций против российской угольной промышленности. Как известно, она лишилась своих экспортных рынков.
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