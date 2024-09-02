Зеленский ввел новые санкции против России. Кто попал в списки
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский ввел новые санкции против России. Кто попал в списки

Офис Президента Украины
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский 2 сентября ввел санкции против 175 российских оккупантов и коллаборантов, а также компаний, привлеченных к обслуживанию военных аэродромов РФ.

Главные тезисы

  • Новые санкции против России были введены президентом Украины Владимиром Зеленским, затронув 175 российских оккупантов и компаний, обслуживающих военные аэродромы РФ.
  • Санкции также распространяются на лица и компании, связанные с транспортировкой военной техники, боеприпасов и импортированием подсанкционных товаров, включая оружие из Ирана и КНДР.
  • Выявленные проблемы в российской экономике свидетельствуют о негативном влиянии новых санкций и требуют принятия соответствующих мер для укрепления финансовой стабильности.

Украина ввела новые санкции против России

Как сообщается на сайте Президента Украины, глава государства подписал два указа ( № 601/2024 и № 602/2024), которыми ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, передает Укринформ.

Санкции вводятся против физических и юридических лиц:

  • коллаборантов,

  • оккупантов и субъектов, которые им способствуют на ВТО (всего 175 субъектов);

  • компаний, вовлеченных в обслуживание аэродромов совместного базирования МО РФ, ФСБ РФ, Нацгвардии РФ, на которых размещается военная авиация.

  • компаний, которые транспортируют военную технику, боеприпасы, оборудование и запасы в линии боевого столкновения, а также импортируют подсанкционные товары, в частности, оружие, компоненты для ВПК из Ирана, КНДР.

Речь идет о 73 юридических лицах и 74 физических лицах.

Под санкции попадают:

  • ООО «Авиакомпания «АэроСтан» — компания-резидент Кыргызской Республики, оператор чартерных грузовых авиационных перевозок, самолеты которой регулярно используются для перевозок иностранной продукции в РФ в обход санкционных ограничений, в том числе для предприятий российского ВПК.

  • ООО «Новапорт Холдинг» — предприятие, владеющее или управляющее контрольными пакетами акций в грузовом терминале Пулково и в 21 региональных аэропортах Российской Федерации (под санкциями ЕС);

  • ООО «Транспортно-экспедиторская компания Север-Юг» — компания специализируется на грузовых перевозках авиационным и морским транспортом и выполняла заказы в интересах российского ВПК;

  • ООО «Домодедово Эрфилд» — осуществляет управление международным аэропортом Домодедово, задействованным в перевозке оружия и обслуживающим подсанкционные авиакомпании);

  • АО «Аэропорт Кольцово» — осуществляет управление международным аэропортом Кольцово, который внесен в список аэродромов совместного базирования с МО РФ и МЧС РФ, обслуживает подсанкционные авиалинии и находится в собственности олигарха Виктора Вексельберга.

Россия наконец-то испытывает эффект санкций

Российский бизнес в последние месяцы столкнулся с новыми серьезными проблемами. Речь идет о масштабном падении доходов — в четыре раза.

По итогам июня 2024 года финансовый результат (прибыли минус убытки) экономики в целом сократился в 4 раза в годовом выражении — до 860 млрд руб. По сравнению с июнем прошлого года (3,27 трлн руб) компании потеряли более 2,4 трлн руб прибылей, или почти 27 млрд дол.

Следует также обратить внимание на то, что в мае сальдированная прибыль по экономике также значительно сократилась — в 3,4 раза, или на 2,13 трлн руб.

В Росстате продолжают утверждать, что проблемы начались из-за мощных западных санкций против российской угольной промышленности. Как известно, она лишилась своих экспортных рынков.

Сообщается, что по итогам первого полугодия угольщики сработали в минус: совокупный убыток отрасли составил 7,1 млрд руб против прибыли в 282,5 млрд руб за тот же период прошлого года.

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