Британія завдала санкційного удару по Повітряно-космічних силах Росії

10 вересня офіційно стало відомо, що Велика Британія ввела потужні санкції проти Повітряно-космічних сил Росії.

Повітряно-космічні сили Росії стикнулися з новими проблемами

Згідно з офіційним повідомленням уряду Великої Британії, окрім російських Повітряно-космічних сил, під новий санкційний удар Лондона потрапив 924-й Державний центр безпілотної авіації Росії та командування військово-транспортної авіації РФ.

Що важливо розуміти, 924-й Державний центр безпілотної авіації РФ безпосередньо займається постачанням дронів у російську армію, зокрема й тих, які використовуються для ударів по Україні.

Причини введення нових обмежень у повідомленні не розкриваються.

Команда російського диктатора Володимира Путіна на нове рішення Лондона поки не відреагувала.

Як уже згадувалося раніше, офіційний Вашингтон оголосив санкції проти Повітряно-космічних сил Росії, 924-й Державного центру безпілотної авіації та командування військово-транспортної авіації РФ ще два роки тому.

Що ще важливо знати про нові санкції Британії проти Росії

13 червня 2024 року стало відомо, що Сполучене Королівство ввело нові санкційні обмеження щодо країни-агресорки РФ на тлі її загарбницької війни проти України.

Що важливо розуміти, вони стосуються 50 осіб і компаній та скоординовані із заходами інших країн "Групи семи".

Насамперед йдеться про кораблі "тіньового флоту" Путіна, установи, які є основою російської фінансової системи, та постачальників, що підтримують військово-промисловий комплекс Росії.

Нові санкції… відобразяться на спроможності Росії фінансувати й постачати її воєнну машину та засвідчують незмінну підтримку України Сполученим Королівством, — наголосив британський уряд. Поширити

Окрім того, зазначається, це перші санкції офіційного Лондона проти російського "тіньового флоту", який дозволяє Росії обходити обмеження країн Заходу щодо торгівлі нафтою.