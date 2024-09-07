Санкції назавжди. Медведєв "підбадьорив" росіян новим прогнозом

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв вкотре вирішив порозмірковувати над темою санкції проти Росії та дійшов невтішного висновку — їх ніхто ніколи не скасує.
Головні тези:
- Трамп планує використовувати санкції проти інших країн якомога менше для збереження статусу долара як світової валюти.
- Медведєв вважає, що санкції проти Росії залишаться до розпаду США.
- Він закликає росіян не радіти обіцянкам Трампа щодо скасування санкцій, оскільки вважає їх пустими словами.
Медведєв прогнозує, що Росія назавжди залишиться під санкціями
Поплічник Путіна звернув увагу росіян на нещодавню заяву кандидата у президенти США Дональда Трампа.
Останній почав стверджувати, що скасує санкції проти РФ, якщо повернеться у Білий дім.
Однак Медведєв закликав росіян не поспішати радіти таким обіцянкам республіканця, адже, на його переконання, це просто пусті слова.
За словами поплічника Путіна, на Камалу Гарріс росіянам не варто розраховувати і поготів.
Враховуючи всі ці фактори, російський політик дійшов висновку, що санкції проти Росії ніхто ніколи не скасує.
Що Трамп говорив про антиросійські санкції
За словами республіканця, якщо він переможе на виборах, то, мовляв, буде використовувати санкції проти інших країн, зокрема Росії, "якомога менше".
Ба більше Дональд Трамп почав стверджувати, що санкції "вбивають долар" і "вбивають все, що долар представляє".
Він також додав, що хоче зберегти за доларом статус "світової валюти", тому почне скасовувати санкції.
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