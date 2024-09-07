Санкції назавжди. Медведєв "підбадьорив" росіян новим прогнозом
Категорія
Економіка
Дата публікації

Санкції назавжди. Медведєв "підбадьорив" росіян новим прогнозом

Медведєв
Джерело:  online.ua

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв вкотре вирішив порозмірковувати над темою санкції проти Росії та дійшов невтішного висновку — їх ніхто ніколи не скасує.

Головні тези:

  • Трамп планує використовувати санкції проти інших країн якомога менше для збереження статусу долара як світової валюти.
  • Медведєв вважає, що санкції проти Росії залишаться до розпаду США.
  • Він закликає росіян не радіти обіцянкам Трампа щодо скасування санкцій, оскільки вважає їх пустими словами.

Медведєв прогнозує, що Росія назавжди залишиться під санкціями

Поплічник Путіна звернув увагу росіян на нещодавню заяву кандидата у президенти США Дональда Трампа.

Останній почав стверджувати, що скасує санкції проти РФ, якщо повернеться у Білий дім.

Однак Медведєв закликав росіян не поспішати радіти таким обіцянкам республіканця, адже, на його переконання, це просто пусті слова.

Трамп зрештою — системний персонаж. Так, він екстравагантний самозакоханий тип, але при цьому він прагматик. Трамп, як бізнесмен, розуміє, що санкції шкодять пануванню долара у світі. Однак не настільки, щоб влаштувати в США революцію і піти проти антиросійської лінії горезвісного deep state, яке набагато сильніше за будь-якого Трампа.

Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв

Колишній президент РФ

За словами поплічника Путіна, на Камалу Гарріс росіянам не варто розраховувати і поготів.

Враховуючи всі ці фактори, російський політик дійшов висновку, що санкції проти Росії ніхто ніколи не скасує.

Санкції проти СРСР були все XX століття. Вони повернулися у ХХI в безпрецедентному масштабі. Тому для всіх нас — sanctions forever (санкції назавжди). Точніше — до розпаду США під час неминучої нової громадянської війни, — розмріявся Медведєв.

Фото: скриншот

Що Трамп говорив про антиросійські санкції

За словами республіканця, якщо він переможе на виборах, то, мовляв, буде використовувати санкції проти інших країн, зокрема Росії, "якомога менше".

Ба більше Дональд Трамп почав стверджувати, що санкції "вбивають долар" і "вбивають все, що долар представляє".

Він також додав, що хоче зберегти за доларом статус "світової валюти", тому почне скасовувати санкції.

Якби ми втратили долар як світову валюту, я думаю, це було б еквівалентно програшу у війні, що зробило б нас країною третього світу. (...) Тому що подивіться, ви втрачаєте Іран, ви втрачаєте Росію, Китай намагається зробити свою валюту домінуючою. Є так багато конфліктів з усіма цими країнами, що ви втратите панування долара. Тому я хочу використовувати санкції якомога менше.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат у президенти США

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