Бывший президент РФ Дмитрий Медведев в очередной раз решил поразмышлять над темой санкции против России и пришел к неутешительному выводу — их никто никогда не отменит.

Медведев прогнозирует, что Россия навсегда останется под санкциями

Приспешник Путина обратил внимание россиян на недавнее заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Последний начал утверждать, что отменит санкции против РФ, если вернется в Белый дом.

Однако Медведев призвал россиян не спешить радоваться таким обещаниям республиканца, ведь, по его убеждению, это пустые слова.

Трамп в конце концов — системный персонаж. Да, он экстравагантный самовлюбленный тип, но при этом он прагматик. Трамп как бизнесмен понимает, что санкции вредят господству доллара в мире. Однако не настолько, чтобы устроить в США революцию и пойти против антироссийской линии пресловутого deep state, которое гораздо сильнее любого Трампа. Дмитрий Медведев Бывший президент РФ

По словам приспешника Путина, на Камалу Гаррис россиянам не стоит рассчитывать и подавно.

Учитывая все эти факторы, российский политик сделал вывод, что санкции против России никто никогда не отменит.

Санкции против СССР были весь XX век. Они вернулись в ХХI в беспрецедентном масштабе. Поэтому для всех нас — sanctions forever (санкции навсегда). Точнее — до распада США в ходе неминуемой новой гражданской войны, — размечтался Медведев. Поделиться

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Что Трамп говорил об антироссийских санкциях

По словам республиканца, если он победит на выборах, то, мол, будет использовать санкции против других стран, в том числе России, "как можно меньше".

Более того, Дональд Трамп начал утверждать, что санкции "убивают доллар" и "убивают все, что доллар представляет".

Он также добавил, что хочет сохранить за долларам статус мировой валюты, поэтому начнет отменять санкции.