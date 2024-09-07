Санкции навсегда. Медведев "подбодрил" россиян новым прогнозом

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев в очередной раз решил поразмышлять над темой санкции против России и пришел к неутешительному выводу — их никто никогда не отменит.
Главные тезисы
- Трамп планирует использовать санкции против других стран как можно меньше для сохранения статуса доллара в качестве мировой валюты.
- Медведев считает, что санкции против России останутся до распада США.
- Он призывает россиян не радоваться обещаниям Трампа, поскольку считает их пустыми словами.
Медведев прогнозирует, что Россия навсегда останется под санкциями
Приспешник Путина обратил внимание россиян на недавнее заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа.
Последний начал утверждать, что отменит санкции против РФ, если вернется в Белый дом.
Однако Медведев призвал россиян не спешить радоваться таким обещаниям республиканца, ведь, по его убеждению, это пустые слова.
По словам приспешника Путина, на Камалу Гаррис россиянам не стоит рассчитывать и подавно.
Учитывая все эти факторы, российский политик сделал вывод, что санкции против России никто никогда не отменит.
Что Трамп говорил об антироссийских санкциях
По словам республиканца, если он победит на выборах, то, мол, будет использовать санкции против других стран, в том числе России, "как можно меньше".
Более того, Дональд Трамп начал утверждать, что санкции "убивают доллар" и "убивают все, что доллар представляет".
Он также добавил, что хочет сохранить за долларам статус мировой валюты, поэтому начнет отменять санкции.
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