Санкции навсегда. Медведев "подбодрил" россиян новым прогнозом
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Экономика
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Санкции навсегда. Медведев "подбодрил" россиян новым прогнозом

Медведев
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Источник:  online.ua

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев в очередной раз решил поразмышлять над темой санкции против России и пришел к неутешительному выводу — их никто никогда не отменит.

Главные тезисы

  • Трамп планирует использовать санкции против других стран как можно меньше для сохранения статуса доллара в качестве мировой валюты.
  • Медведев считает, что санкции против России останутся до распада США.
  • Он призывает россиян не радоваться обещаниям Трампа, поскольку считает их пустыми словами.

Медведев прогнозирует, что Россия навсегда останется под санкциями

Приспешник Путина обратил внимание россиян на недавнее заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Последний начал утверждать, что отменит санкции против РФ, если вернется в Белый дом.

Однако Медведев призвал россиян не спешить радоваться таким обещаниям республиканца, ведь, по его убеждению, это пустые слова.

Трамп в конце концов — системный персонаж. Да, он экстравагантный самовлюбленный тип, но при этом он прагматик. Трамп как бизнесмен понимает, что санкции вредят господству доллара в мире. Однако не настолько, чтобы устроить в США революцию и пойти против антироссийской линии пресловутого deep state, которое гораздо сильнее любого Трампа.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Бывший президент РФ

По словам приспешника Путина, на Камалу Гаррис россиянам не стоит рассчитывать и подавно.

Учитывая все эти факторы, российский политик сделал вывод, что санкции против России никто никогда не отменит.

Санкции против СССР были весь XX век. Они вернулись в ХХI в беспрецедентном масштабе. Поэтому для всех нас — sanctions forever (санкции навсегда). Точнее — до распада США в ходе неминуемой новой гражданской войны, — размечтался Медведев.

Фото: скриншот

Что Трамп говорил об антироссийских санкциях

По словам республиканца, если он победит на выборах, то, мол, будет использовать санкции против других стран, в том числе России, "как можно меньше".

Более того, Дональд Трамп начал утверждать, что санкции "убивают доллар" и "убивают все, что доллар представляет".

Он также добавил, что хочет сохранить за долларам статус мировой валюты, поэтому начнет отменять санкции.

Если бы мы потеряли доллар как мировую валюту, я думаю, это было бы эквивалентно проигрышу в войне, что бы сделало нас страной третьего мира. (…) Потому что посмотрите, вы теряете Иран, вы теряете Россию, Китай пытается сделать свою валюту доминирующей. Есть так много конфликтов со всеми этими странами, что вы потеряете господство доллара. Поэтому я хочу использовать санкции как можно меньше.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат в президенты США

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