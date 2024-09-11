Великобритания предоставляет Украине новый пакет помощи. Что туда войдет

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми 11 сентября в Киеве объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи. Его стоимость составляет более 780 млн долл.
Главные тезисы
- Новый пакет помощи от Великобритании для Украины включает гуманитарную поддержку.
- Помощь также будет направлена на поддержку школ, больниц, оплату труда госслужащих и финансирование пенсий для граждан.
- Сотрудничество между Украиной и Великобританией в области обороны предполагает развитие оборонных возможностей и поставку оружия.
- Великобритания остается непоколебимой в своей поддержке Украины.
Украина получит новую помощь от Великобритании
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Британии.
Британия предоставит Украине 310 млн долл. на гуманитарные нужды и 484 млн долл. США в виде кредитных гарантий, предоставленных Всемирным банком для поддержки жизненно важных государственных услуг, включая поддержку школ и больниц, оплату труда государственных служащих и финансирование пенсий.
Помощь Украине от Британии
Предыдущий пакет военной помощи в Украине Британия объявила 7 июля. Это сделал новый министр обороны Британии Джон Хили во время визита в Одессу.
В пакет вошли высокоточные ракеты Brimstone, боеприпасы и артиллерийские пушки.
Также Украина и Великобритания заключили соглашение о развитии оборонных возможностей. Она предполагает поставку, ремонт и производство оружия.
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