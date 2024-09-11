Великобритания предоставляет Украине новый пакет помощи. Что туда войдет
Категория
Мир
Дата публикации

Великобритания предоставляет Украине новый пакет помощи. Что туда войдет

Украина и Британия
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Источник:  online.ua

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми 11 сентября в Киеве объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи. Его стоимость составляет более 780 млн долл.

Главные тезисы

  • Новый пакет помощи от Великобритании для Украины включает гуманитарную поддержку.
  • Помощь также будет направлена на поддержку школ, больниц, оплату труда госслужащих и финансирование пенсий для граждан.
  • Сотрудничество между Украиной и Великобританией в области обороны предполагает развитие оборонных возможностей и поставку оружия.
  • Великобритания остается непоколебимой в своей поддержке Украины.

Украина получит новую помощь от Великобритании

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Британии.

Поддержка Великобританией Украины непоколебима. Наше обязательство по поддержке на сумму более 600 млн. фунтов стерлингов (780 млн. долл.) является последним вкладом нашей постоянной поддержки Украине. Это предоставит жизненно важную поддержку украинцам, которые будут продолжать терпеть неустанные нападения России.

Дэвид Лемми

Дэвид Лемми

Министр иностранных дел Великобритании

Британия предоставит Украине 310 млн долл. на гуманитарные нужды и 484 млн долл. США в виде кредитных гарантий, предоставленных Всемирным банком для поддержки жизненно важных государственных услуг, включая поддержку школ и больниц, оплату труда государственных служащих и финансирование пенсий.

Кроме того, Министр обороны Британии Джон Хили сегодня также объявил, что сотни дополнительных ракет ПВО, десятки тысяч дополнительных артиллерийских боеприпасов и больше бронетехники будут доставлены в Украину до конца этого года.

Помощь Украине от Британии

Предыдущий пакет военной помощи в Украине Британия объявила 7 июля. Это сделал новый министр обороны Британии Джон Хили во время визита в Одессу.

В пакет вошли высокоточные ракеты Brimstone, боеприпасы и артиллерийские пушки.

Также Украина и Великобритания заключили соглашение о развитии оборонных возможностей. Она предполагает поставку, ремонт и производство оружия.

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