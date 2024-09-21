Силы ПВО сбили 5 ракет и 11 дронов во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 5 ракет и 11 дронов во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Ночью 21 сентября страна-агрессорка Россия совершила очередное комбинированное воздушное нападение на территорию Украины. Силы ПВО смогли уничтожить подавляющее количество вражеских целей.

Главные тезисы

  • Силы ПВО Украины осуществили успешную оборону на фоне новой атаки противника.
  • Враг снова использовал баллистические ракеты "Искандер-М" и управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
  • Во время атаки на Кривой Рог погибли по меньшей мере три человека, в том числе ребенок и пожилые женщины.

Атака РФ на Украину 21 сентября — что известно

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ночью им удалось обнаружить и осуществить сопровождение 25 средств воздушного нападения российских оккупантов.

Указано, что армия РФ атаковала Днепропетровскую область четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из оккупированного Крыма и Ростовской области и пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области.

Кроме того, противник выпустил 16 ударных БПЛА типа Shahed из Приморско-Ахтарска и Курска — РФ.

К уничтожению вражеских целей присоединились: украинская авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

Во время ночного вовоздушного боя сбиты 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 11 ударных БпЛА. Еще пять беспилотников в результате противодействия РЭБ локационно потеряны.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях. Вместе к победе!

Фото: facebook.com/kpszsu

Что известно о ситуации в Кривом Роге после российского удара

Ночью 21 сентября страна-агрессорка РФ нанесла ракетный удар по городу Кривой Рог. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере три человека, еще трое ранены, среди которых дети.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, мальчику, которого убили россияне в Кривом Роге, было 12 лет.

Также сообщается, что ракетный удар оборвал жизнь двух женщин — 75 и 79 лет.

Еще три человека пострадали. Это 17-летний парень и мужчины 31 и 50 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Загорелись 2 частных дома — пожары спасатели потушили.

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