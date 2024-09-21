Силы обороны Украины ликвидировали более 640 тыс российских захватчиков
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины ликвидировали более 640 тыс российских захватчиков

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Армия РФ продолжает нести масштабные потери в войне против Украины, Так, в течение 20 сентября украинские защитники уничтожили еще 1440 российских оккупантов.

Главные тезисы

  • На фронте произошло 217 боевых столкновений за прошедшие сутки.
  • Силы обороны Украины отразили многочисленные атаки российских войск на разных направлениях.
  • Украинская авиация и ракетные войска продемонстрировали высокую эффективность в нанесении ударов по скоплениям вражеских сил.

Потери армии РФ по состоянию на 21 сентября 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 640920 (+1440) человек,

  • танков — 8746 (+21) ед,

  • боевых бронированных машин — 17170 (+38) ед,

  • артиллерийских систем — 18270 (+58) ед,

  • РСЗО — 1193 (+4) ед,

  • средств ПВО — 949 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 15561 (+92) ед,

  • крылатых ракет — 2593 (+0) ед,

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 24966 (+68) ед,

  • специальной техники — 3125 (+10) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно о ситуации на фронте 20-21 сентября 2024 года

Как сообщает Генштаб ВСУ, всего произошло 217 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими захватчиками.

20 сентября армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов, применив шесть ракет, 73 авиационных удара, задействовав 108 КАБ. Кроме этого, совершила 5300 обстрелов, 215 из них — из РСЗО.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по скоплениям живой силы противника, поражены два пункта управления, одно средство противовоздушной обороны и семь артиллерийских систем оккупантов.

  • На Харьковском направлении враг три раза пытался продвинуться в районе Волчанска;

  • На Купянском направлении произошло 19 атак со стороны врага;

  • На Лиманском направлении ВСУ успешно отразили 10 штурмов российских окупантов;

  • На Северском направлении зафиксирована одна атака противника;

  • На Краматорском направлении оккупанты 9 раз пытались прорваться вперед;

  • На Торецком направлении враг также совершил 9 провальных атак;

  • На Покровском направлении украинские воины отразили 36 штурмов российских захватчиков;

  • На Кураховском направлении оккупанты 58 раз пытались прорвать оборону наших войск;

  • На Времивском направлении произошло 18 боестолкновений;

  • На Ореховском направлении враг три раза атаковал ВСУ;

  • На Приднепровском направлении также удалось отразить 3 штурма противника;

  • В Курской области России за минувшие сутки авиация врага нанесла 22 авиаудара, сбросив при этом 25 управляемых авиабомб на собственную территорию.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар России по Кривому Рогу — есть погибшие
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали арсенал ГРАУ МО РФ в Тверской области и склад боеприпасов — видео
пожар
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 5 ракет и 11 дронов во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?