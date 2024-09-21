Силы обороны Украины ликвидировали более 640 тыс российских захватчиков

Армия РФ продолжает нести масштабные потери в войне против Украины, Так, в течение 20 сентября украинские защитники уничтожили еще 1440 российских оккупантов.
Главные тезисы
- На фронте произошло 217 боевых столкновений за прошедшие сутки.
- Силы обороны Украины отразили многочисленные атаки российских войск на разных направлениях.
- Украинская авиация и ракетные войска продемонстрировали высокую эффективность в нанесении ударов по скоплениям вражеских сил.
Потери армии РФ по состоянию на 21 сентября 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.09.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 640920 (+1440) человек,
танков — 8746 (+21) ед,
боевых бронированных машин — 17170 (+38) ед,
артиллерийских систем — 18270 (+58) ед,
РСЗО — 1193 (+4) ед,
средств ПВО — 949 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 15561 (+92) ед,
крылатых ракет — 2593 (+0) ед,
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 24966 (+68) ед,
специальной техники — 3125 (+10) ед.
Что известно о ситуации на фронте 20-21 сентября 2024 года
Как сообщает Генштаб ВСУ, всего произошло 217 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими захватчиками.
20 сентября армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов, применив шесть ракет, 73 авиационных удара, задействовав 108 КАБ. Кроме этого, совершила 5300 обстрелов, 215 из них — из РСЗО.
На Харьковском направлении враг три раза пытался продвинуться в районе Волчанска;
На Купянском направлении произошло 19 атак со стороны врага;
На Лиманском направлении ВСУ успешно отразили 10 штурмов российских окупантов;
На Северском направлении зафиксирована одна атака противника;
На Краматорском направлении оккупанты 9 раз пытались прорваться вперед;
На Торецком направлении враг также совершил 9 провальных атак;
На Покровском направлении украинские воины отразили 36 штурмов российских захватчиков;
На Кураховском направлении оккупанты 58 раз пытались прорвать оборону наших войск;
На Времивском направлении произошло 18 боестолкновений;
На Ореховском направлении враг три раза атаковал ВСУ;
На Приднепровском направлении также удалось отразить 3 штурма противника;
В Курской области России за минувшие сутки авиация врага нанесла 22 авиаудара, сбросив при этом 25 управляемых авиабомб на собственную территорию.
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