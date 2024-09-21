Силы обороны Украины ликвидировали более 640 тыс российских захватчиков

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.09.24 ориентировочно составили:

Как сообщает Генштаб ВСУ, всего произошло 217 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими захватчиками.

20 сентября армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов, применив шесть ракет, 73 авиационных удара, задействовав 108 КАБ. Кроме этого, совершила 5300 обстрелов, 215 из них — из РСЗО.