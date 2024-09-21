В России горит база ЧВК "Вагнер" — видео

21 сентября вспыхнул масштабный пожар на базе ЧВК "Вагнер" в Краснодарском крае РФ.

В России вспыхнул очередной масштабный пожар

Как сообщает телеграмм-канал "ASTRA", огонь бушует в хуторе Молькино Краснодарского края России.

Там сейчас горит база ПВК “Вагнер”.

Кроме того, сообщается, что в населенном пункте, где почти десять лет размещалась база "вагнеров", горят административные постройки.

Пока перекинувшийся на соседние здания огонь спасатели и пожарные потушить не могут.

Пострадали ли во время пожара непосредственно боевики ЧВК "Вагнер" — пока неизвестно.

"Бавовна" в России 21 сентября — последние подробности

Более 100 дронов ночью атаковали разные регионы России.

Под удары беспилотников попали боеприпасы на Кубани и арсенал ГРАУ Минобороны РФ в Тверской области.

Сейчас там бушуют масштабные пожары и продолжается детонация.

Местное население занимается самоэвакуацией, а власти перекрыли федеральную трассу М-9 "Балтия".

Согласно последним данным, движение заблокировано на участке с 322 км до 420 км. Что важно понимать, именно в этом районе расположен поселок Октябрьский, где был поражен 23-й арсенал ГРАУ. Поделиться

По словам местных жителей, в этом арсенале расположены якобы ракетные шахты со шлюзами, как в бункере. Через часть проходит железная дорога, которая не отмечена на карте. Среди ракет могут быть северокорейские.

Также, вероятно, там находится российский ракетный комплекс третьего поколения "Сатана".

Также известно, что дроны атаковали Тихорецкий район Краснодарского края РФ.

После удара беспилотников разразился масштабный пожар и началась детонация на складе боеприпасов.