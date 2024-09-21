В Тверской области РФ перекрыли федеральную трассу после атаки дронов на ракетный арсенал

Ситуация в Тверской области стремительно обостряется после масштабной атаки дронов на военный объект – ракетный арсенал ГРАУ Минобороны РФ. Местное население занимается самоэвакуацией, а власти перекрыли федеральную трассу М-9 "Балтия".

Масштабная "бавовна" в Тверской области — что известно

Власти РФ пока не объясняют, почему приняли решение перекрыть федеральную трассу после атаки дронов.

Согласно последним данным, движение заблокировано на участке с 322 км до 420 км. Что важно понимать, именно в этом районе расположен поселок Октябрьский, где был поражен 23-й арсенал ГРАУ.

Кроме того, сообщается, что эвакуирована станция Старая Торопа (в 11 км от поселка).

Ограничения будут действовать до особого распоряжения, — сказано в сообщении. Поделиться

Согласно данным местных СМИ, украинские БПЛА "поразили секретный объект", где могут храниться ракеты, во время детонации "сотрущие в прах десятки километров в округе".

Люди, живущие там, рассказывают, что там расположены якобы ракетные шахты со шлюзами, как в бункере. Через часть проходит железная дорога, которая не отмечена на карте. Среди ракет могут быть северокорейские.

Минобороны РФ утверждает, что ночью 21 сентября территорию страны-агрессорки и оккупированный Крым атаковал 101 дрон.

На Кубани также пожар

Сообщается, что дроны атаковали Тихорецкий район Краснодарского края РФ.

После удара беспилотников вспыхнул масштабный пожар и началась детонация.

Власти сразу же объявили эвакуацию местного населения из поселка, возле которого прогремела "бавовна".

Телеграмм-канал Astra сообщает, что речь идет об атаке на склад с боеприпасами.