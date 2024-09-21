В Тверской области РФ перекрыли федеральную трассу после атаки дронов на ракетный арсенал

Ситуация в Тверской области стремительно обостряется после масштабной атаки дронов на военный объект – ракетный арсенал ГРАУ Минобороны РФ. Местное население занимается самоэвакуацией, а власти перекрыли федеральную трассу М-9 "Балтия".
Главные тезисы
- Согласно данным местных СМИ, украинские беспилотные летательные аппараты поразили секретный объект РФ, где могут храниться ракеты.
- Также бушует масштабный пожар и началась детонация в Краснодарском крае РФ.
- Боеприпасы на складе находились под открытым небом.
Масштабная "бавовна" в Тверской области — что известно
Власти РФ пока не объясняют, почему приняли решение перекрыть федеральную трассу после атаки дронов.
Согласно последним данным, движение заблокировано на участке с 322 км до 420 км. Что важно понимать, именно в этом районе расположен поселок Октябрьский, где был поражен 23-й арсенал ГРАУ.
Кроме того, сообщается, что эвакуирована станция Старая Торопа (в 11 км от поселка).
Согласно данным местных СМИ, украинские БПЛА "поразили секретный объект", где могут храниться ракеты, во время детонации "сотрущие в прах десятки километров в округе".
Люди, живущие там, рассказывают, что там расположены якобы ракетные шахты со шлюзами, как в бункере. Через часть проходит железная дорога, которая не отмечена на карте. Среди ракет могут быть северокорейские.
Минобороны РФ утверждает, что ночью 21 сентября территорию страны-агрессорки и оккупированный Крым атаковал 101 дрон.
На Кубани также пожар
Сообщается, что дроны атаковали Тихорецкий район Краснодарского края РФ.
После удара беспилотников вспыхнул масштабный пожар и началась детонация.
Власти сразу же объявили эвакуацию местного населения из поселка, возле которого прогремела "бавовна".
Телеграмм-канал Astra сообщает, что речь идет об атаке на склад с боеприпасами.
По предварительным данным, боеприпасы на этом складе хранились под открытым небом, поэтому масштабного пожара и детонации было не избежать.
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