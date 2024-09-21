У Тверській області РФ перекрили федеральну трасу після атаки дронів на ракетний арсенал

Ситуація у Тверській області стрімко загострюється після масштабної атаки дронів на воєнний об'єкт - ракетний арсенал ГРАУ Міноборони РФ. Місцеве населення займається самоевакуацією, а влада перекрила федеральну трасу М-9 "Балтія".
Головні тези:
- Згідно з даними місцевих ЗМІ, українські безпілотні літальні апарати вразили секретний об'єкт РФ, де можуть зберігатися ракети.
- Також вирує масштабна пожежа та почалася детонація у Краснодарському краї РФ.
- Боєприпасами на складі знаходилися під відкритим небом.
Масштабна “бавовна” у Тверській області — що відомо
Влада РФ поки не пояснює, чому ухвалила рішення перекрити федеральну трасу після атаки дронів.
Згідно з останніми даними, рух заблокований на ділянці з 322 км до 420 км. Що важливо розуміти, саме у цьому районі розташоване селище Октябрський, де був уражений 23-й арсенал ГРАУ.
Окрім того, повідомляється, що евакуйовано станцію Стара Торопа (за 11 км від селища).
Згідно з даними місцевих ЗМІ, українські БПЛА "вразили секретний об'єкт", де можуть зберігатися ракети, під час детонації які "зітруть на порох десятки кілометрів в окрузі".
Люди, які там мешкають, розповідають, що там розташовані нібито ракетні шахти зі шлюзами, як у бункері. Через частину проходить залізниця, яка не позначена на карті. Серед ракет можуть бути північнокорейські.
Міноборони РФ стверджує, що вночі 21 вересня територію країни-агресорки та окупований Крим атакував 101 дрон.
На Кубані також вирує пожежа
Повідомляється, що дрони також атакували Тихорецький район Краснодарського краю РФ.
Після удару безпілотників спалахнула масштабна пожежа і детонація.
Влада одразу ж оголосила евакуацію місцевого населення із селища, біля якого прогриміла “бавовна”.
Телеграм-канал “Astra” повідомляє, що йдеться про атаку на склад із боєприпасами.
За попередніми даними, боєприпаси на цьому складі зберігалися просто під відкритим небом, тому масштабної пожежі та детонації було не уникнути.
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