У Тверській області РФ перекрили федеральну трасу після атаки дронів на ракетний арсенал

Ситуація у Тверській області стрімко загострюється після масштабної атаки дронів на воєнний об'єкт - ракетний арсенал ГРАУ Міноборони РФ. Місцеве населення займається самоевакуацією, а влада перекрила федеральну трасу М-9 "Балтія".

Масштабна “бавовна” у Тверській області — що відомо

Влада РФ поки не пояснює, чому ухвалила рішення перекрити федеральну трасу після атаки дронів.

Згідно з останніми даними, рух заблокований на ділянці з 322 км до 420 км. Що важливо розуміти, саме у цьому районі розташоване селище Октябрський, де був уражений 23-й арсенал ГРАУ.

Окрім того, повідомляється, що евакуйовано станцію Стара Торопа (за 11 км від селища).

Обмеження діятимуть до "особливого розпорядження, — йдеться в повідомленні. Поширити

Згідно з даними місцевих ЗМІ, українські БПЛА "вразили секретний об'єкт", де можуть зберігатися ракети, під час детонації які "зітруть на порох десятки кілометрів в окрузі".

Люди, які там мешкають, розповідають, що там розташовані нібито ракетні шахти зі шлюзами, як у бункері. Через частину проходить залізниця, яка не позначена на карті. Серед ракет можуть бути північнокорейські.

Міноборони РФ стверджує, що вночі 21 вересня територію країни-агресорки та окупований Крим атакував 101 дрон.

На Кубані також вирує пожежа

Повідомляється, що дрони також атакували Тихорецький район Краснодарського краю РФ.

Після удару безпілотників спалахнула масштабна пожежа і детонація.

Влада одразу ж оголосила евакуацію місцевого населення із селища, біля якого прогриміла “бавовна”.

Телеграм-канал “Astra” повідомляє, що йдеться про атаку на склад із боєприпасами.